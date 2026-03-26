Schweiz vs Deutschland Wett Tipp: Punkteteilung für die Mannschaft

Unser Experten-Team erwartet im St. Jakob-Park ein intensives Duell auf Augenhöhe zwischen der Schweiz von Murat Yakin und Julian Nagelsmanns DFB-Elf, das in einem Remis enden könnte.

Die besten Wetten für Schweiz vs Deutschland

Draw No Bet – Sieg Schweiz, zu einer Quote von 2,10 auf bet365

Über 3,5 Tore, zu einer Quote von 2,50 auf bet365

Serge Gnabry erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage, zu einer Quote von 2,50 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Schweiz 2:2 Deutschland

Torschützen-Wett Tipp: Schweiz – Granit Xhaka, Breel Embolo; Deutschland – Serge Gnabry, Nick Woltemade

Mit Blick auf die nahende Weltmeisterschaft nutzen die Schweiz und Deutschland den St. Jakob-Park für den letzten Feinschliff. Die beiden Nachbarn läuten das neue Kalenderjahr in Basel, der drittgrößten Stadt der Schweiz, ein.

Die Schweiz tritt in diesem Jahr zum ersten Mal als Gastgeber an, nachdem sie sich souverän den Gruppensieg in der WM-Qualifikation gesichert hat. Das Team von Murat Yakin blieb in den sechs Spielen der Gruppe B ungeschlagen (vier Siege, zwei Remis).

Aktuell blicken die Eidgenossen auf eine beeindruckende Serie von zehn Spielen ohne Niederlage zurück – Testspiele eingeschlossen. Dies ist einer der stärksten Läufe der Schweizer Fußballgeschichte. Allerdings endeten zwei der letzten drei Partien mit einem Unentschieden.

Deutschland reist unterdessen mit einer Serie von fünf Siegen im Gepäck gen Süden. Dieser Lauf startete direkt nach der 0:2-Niederlage in der Qualifikation gegen die Slowakei – der einzige Dämpfer in Gruppe A.

Seit dieser Pleite hat die Mannschaft vier Siege in Folge eingefahren und dabei jedes Mal die Null gehalten, was ihr den Gruppensieg bescherte. Die WM 2026 wird für den viermaligen Weltmeister die 18. Endrunden-Teilnahme in Folge sein.

Historisch gesehen kennen sich beide Nationen bestens. In bisher 53 Begegnungen konnte die Schweiz jedoch nur ein einziges Mal in den letzten 22 Duellen gewinnen.

Der Heimvorteil im St. Jakob-Park verändert die Dynamik jedoch spürbar. Während die Schweizer vor Selbstvertrauen strotzen, überzeugt Deutschland durch eine extrem sattelfeste Defensive. Letztlich scheint ein Remis hier das wahrscheinlichste Ergebnis zu sein.

Voraussichtliche Aufstellungen für Schweiz vs Deutschland

Schweiz:Kobel, Rodriguez, Akanji, Elvedi, Widmer, Xhaka, Aebischer, Sow, Manzambi, Embolo, Rieder

Deutschland:Baumann, Raum, Schlotterbeck, Rüdiger, Baku, Goretzka, Pavlovic, Sané, Gnabry, Wirtz, Woltemade

Schweizer Erfolgsserie trifft auf deutsche Stabilität

Die Schweiz hat seit der 2:3-Niederlage gegen Spanien in der Nations League im November 2024 kein Spiel mehr verloren. Diese Serie von zehn ungeschlagenen Partien hat die Moral im Camp der "Nati" vor der Weltmeisterschaft massiv gestärkt.

In sechs der letzten acht Heimspiele der Schweiz haben beide Teams getroffen. Zudem kassierten sie in den letzten beiden Qualifikationsspielen gegen Schweden und den Kosovo Gegentore.

Dennoch gelang es den Gastgebern, in fünf der letzten sieben Länderspiele eine weiße Weste zu behalten. Deutschland spiegelt diese defensive Stabilität wider: Die letzten vier Qualifikationsspiele wurden allesamt zu Null gewonnen.

Da die Mannschaft von Julian Nagelsmann zudem sehr treffsicher ist, deutet die Kombination aus solider Abwehr und gefährlichem Angriff auf ein torreiches, enges Match in Basel hin. Da beide Trainer wohl personell experimentieren werden, ist ein offener Schlagabtausch umso wahrscheinlicher.

Die Schweiz hat das Momentum und die Fans im Rücken, Deutschland die individuelle Klasse und defensive Disziplin. Wir erwarten, dass die Gastgeber die Niederlage vermeiden und beide Teams treffen.

Schweiz vs Deutschland Wette 1: Draw No Bet – Sieg Schweiz, zu einer Quote von 2,10 auf bet365

Torfestival im St. Jakob-Park erwartet

Abgesehen von zwei Remis in der Qualifikation präsentierte sich die Schweiz offensiv in Bestform. Die "Rossocrociati" erzielten 14 Tore in sechs Qualifikationsspielen – trafen einmal dreifach und zweimal vierfach – und schlossen mit einer Tordifferenz von +12 ab.

Ihre aktuelle Serie beinhaltet drei Testspielsiege, in denen jeweils mindestens drei Tore fielen. Es ist offensichtlich, dass sie wissen, wie man schnelles Umschaltspiel nutzt, um den Gegner zu bestrafen.

In den letzten fünf Auswärtsspielen Deutschlands fielen zwar viermal weniger als drei Tore, doch in der Qualifikation war die Offensive alles andere als leise. Die Siegesserie wurde mit einem fulminanten 6:0 gegen die Slowakei gekrönt. Zudem fielen in drei ihrer sechs Qualifikationspartien mindestens vier Treffer.

Alles ist angerichtet für ein Duell zweier Offensivreihen mit enormer Power. Daher ist ein torreiches Spiel absolut im Bereich des Möglichen.

Schweiz vs Deutschland Wette 2: Über 3,5 Tore, zu einer Quote von 2,50 auf bet365

Bayern-Star vor entscheidendem Einfluss

Bayern-Angreifer Serge Gnabry ist derzeit der wichtigste Fixpunkt in Deutschlands Offensive. Mit 10 Toren und 10 Assists in 34 Pflichtspielen für seinen Verein in dieser Saison unterstreicht er seinen Status als absoluter Leistungsträger.

Gnabry glänzte in allen sechs WM-Qualifikationsspielen der Nationalmannschaft, erzielte dabei drei Tore und steuerte eine Vorlage bei. Nachdem er den Beginn der Ära Nagelsmann verletzungsbedingt verpasste, hat er sich inzwischen als Stammspieler etabliert und stand in 10 von 14 Spielen unter seinem Ex-Bayern-Coach auf dem Platz.

Der 30-Jährige hebelt gegnerische Abwehrreihen regelmäßig durch seine Tiefenläufe und präzisen Pässe aus. Er wird zweifellos der Fokuspunkt sein, den die Schweizer Defensive ausschalten muss.

Mit der entsprechenden Unterstützung seiner Mitspieler könnte Gnabry erneut treffen. Da er sich zudem oft fallen lässt, um das Spiel im letzten Drittel zu gestalten, ist ein entscheidender Assist ebenso wahrscheinlich.

Schweiz vs Deutschland Wette 3:Serge Gnabry erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage, zu einer Quote von 2,10 auf bet365

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