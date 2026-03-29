Schweden vs Polen Wett Tipp: Revitalisierte Schweden lösen das WM-Ticket

Unser Experten-Team setzt auf die Auswahl von Graham Potter, nachdem die Schweden im Halbfinale eine beeindruckende Performance abgeliefert haben.

Die besten Wetten für Schweden vs Polen

Schweden gewinnt zu einer Quote von 2.05 auf bet365

Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1.95 auf bet365

Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2.20 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Schweden 2:1 Polen

Torschützen-Wett Tipp: Schweden – Viktor Gyökeres, Benjamin Nygren; Polen – Robert Lewandowski

Schweden blickt auf ein schwieriges Jahr 2025 zurück, das im Oktober nach einer Niederlage gegen den Kosovo zur Entlassung von Jon Dahl Tomasson führte. Graham Potter wurde installiert, um das Ruder herumzureißen – und das mit Erfolg: Er führte die „Blågult“ am Donnerstag zu einem beeindruckenden 3:1-Sieg gegen die Ukraine. Damit geht Schweden als Favorit in dieses Play-off-Finale in Solna.

Polen hat sich jedoch zuletzt als extrem schwer zu schlagender Gegner erwiesen. Das Team von Jan Urban kassierte im gesamten Jahr 2025 nur eine einzige Niederlage und sicherte sich den Einzug in dieses Finale durch einen 2:1-Sieg gegen Albanien. Allerdings agierten die Polen in der Fremde oft weniger souverän. In der Strawberry Arena wartet nun eine Herkulesaufgabe auf sie.

Voraussichtliche Aufstellungen für Schweden vs Polen

Schweden:Nordfeldt, Lindelöf, Lagerbielke, Starfelt, Johansson, Ayari, Karlström, Gudmundsson, Elanga, Nygren, Gyökeres

Polen:Grabara, Kedziora, Bednarek, Kiwior, Cash, Szymanski, Zielinski, Skoras, Zalewski, Kaminski, Lewandowski

Heimsieg für die Qualifikation

Schweden verfügt über enorme individuelle Qualität, doch das vergangene Jahr war eine bittere Phase für die Nationalelf. Graham Potter wird extrem zufrieden mit der Entwicklung seit seinem Amtsantritt sein, und der 3:1-Erfolg gegen die Ukraine war ein deutliches Ausrufezeichen. Jetzt sind sie nur noch einen Schritt von der WM 2026 entfernt und werden sich diese Chance vor heimischer Kulisse nicht nehmen lassen.

Der Sieg gegen die Ukrainer war jedoch teuer erkauft: Isak Hien musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden, zudem steht hinter Gabriel Gudmundsson ein Fragezeichen. Dennoch sollte Potter in der Lage sein, eine fast identische Elf wie am Donnerstag aufzubieten – ein großer Pluspunkt für die Abstimmung. Die Schweden sind in Top-Verfassung, um diesen entscheidenden Heimsieg einzufahren.

Auf polnischer Seite gab sich Jan Urban kämpferisch und betonte, dass seine Spieler bereit für den Trip nach Schweden seien. Positiv für Polen: Nicola Zalewski kehrt nach seiner Sperre zurück. Piotr Zielinski und Jakub Kaminski wurden gegen Albanien zwar angeschlagen ausgewechselt, ihr Einsatz im Finale scheint jedoch nicht gefährdet. Dennoch bleiben wir bei unserer Einschätzung: Die Hausherren werden am Ende zu stark für die „Biało-Czerwoni“ sein.

Schweden vs Polen Wette 1: Schweden gewinnt zu einer Quote von 2.05 auf bet365

Tore auf beiden Seiten erwartet

Blickt man auf die jüngsten Partien beider Teams, spricht vieles dafür, dass wir in der Strawberry Arena Tore auf beiden Seiten sehen werden. Sowohl bei den Schweden gegen die Ukraine als auch bei den Polen gegen Albanien fielen Treffer für beide Teams – zudem wirkten beide Abwehrreihen nicht immer sattelfest. Wir erwarten hier reichlich Action in den Strafräumen.

Eine Analyse der letzten Pflichtspiele Polens zeigt: In sechs der vergangenen sieben Partien trafen beide Mannschaften. Auch in den letzten drei Spielen Schwedens war dies der Fall. Wir gehen fest davon aus, dass sich dieser Trend im Play-off-Finale fortsetzt. Für neutrale Fans könnte es ein echtes Spektakel werden.

Schweden vs Polen Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1.95 auf bet365

Kampf bis zum Schlusspfiff

Auch wenn wir Schweden vorne sehen, erwarten wir von den Gästen erbitterten Widerstand. Wie erwähnt deutet die Formkurve beider Teams auf Tore hin, weshalb der „Over“-Markt hier definitiv Value bietet. Mit Viktor Gyökeres und Robert Lewandowski stehen zwei Stürmer von Weltformat auf dem Platz, die für offensive Qualität garantieren.

Gyökeres glänzte am Donnerstag mit einem Hattrick, während Lewandowski den Führungstreffer für sein Land erzielte. Die beiden Torjäger sind zwar nicht die einzigen Waffen im Angriff, aber zweifellos die gefährlichsten. Es würde uns nicht überraschen, wenn beide in dieser offenen und umkämpften Partie einnetzen.

Historisch gesehen ist dieses Duell oft torreich: In 16 der bisherigen 28 Begegnungen trafen beide Teams. Interessanter Fakt am Rande: Bei der letzten WM-Qualifikation 2022 behielten die Polen mit 2:0 die Oberhand. Die Schweden werden also hochmotiviert sein, sich am Dienstagabend für diese Niederlage zu rächen.

Schweden vs Polen Wette 3:Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2.20 auf bet365

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