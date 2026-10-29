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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass RB Leipzig den Gastgebern einen deftigen Dämpfer verpasst.

Die besten Wetten für Schalke vs RB Leipzig

1X2 – RB Leipzig zu einer Quote von 1,84 bei Betano

Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2,04 bei Betano

Torschütze – Christoph Baumgartner zu einer Quote von 2,90 bei Betano

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Schalke 1:4 RB Leipzig

Schalke 1:4 RB Leipzig Torschützen-Wett-Tipp: Schalke – Adil Aouchiche; RB Leipzig – Romulo, Christoph Baumgartner, El Aynaoui, Tidiam Gomis

Schalkes Rückkehr ins deutsche Oberhaus verlief alles andere als ideal. Nach sieben Spielen steckt der Klub wieder in den gewohnten Abstiegsrängen. Miron Muslic hatte in der vergangenen Saison mit dem Gewinn der 2. Bundesliga und dem Aufstieg hervorragende Arbeit geleistet. Auf dieser Ebene tut er sich jedoch sichtlich schwer, seine Mannschaft in Fahrt zu bringen.

Die Knappen warten seit der Wiederaufnahme des Clubfußballs nach der Länderspielpause auf einen Sieg. Allerdings gelang Schalke bereits im zweiten Bundesligaspiel der Saison ein überraschendes torloses Remis gegen den FC Bayern München. Muslic hofft, dass seine Mannschaft an diesem Wochenende gegen einen weiteren Spitzenklub eine ähnliche Leistung abrufen kann.

RB Leipzig steht an der Schwelle zur Champions-League-Qualifikation und belegt derzeit Rang fünf. Die Sachsen liegen dabei nur einen Punkt hinter dem SC Freiburg und Bayer Leverkusen, die vor ihnen stehen, und fünf Punkte hinter Borussia Dortmund und Bayern München. Martin Demichelis hat seit seiner Übernahme als Cheftrainer im Sommer bereits vielversprechende Ergebnisse geliefert.

Die Roten Bullen reisen mit viel Selbstvertrauen nach Schalke, nachdem sie unter der Woche ihr DFB-Pokal-Duell gegen RW Essen für sich entschieden haben. Dieser Erfolg folgte auf ein deutliches 4:0 gegen die SV Elversberg am vergangenen Wochenende. Angesichts der knappen Abstände an der Bundesliga-Spitze sind drei Punkte entscheidend, um den Anschluss an den europäischen Wettbewerb zu halten.

Voraussichtliche Aufstellungen für Schalke vs RB Leipzig

Schalke : Karius, Ebimbe, Becker, Katic, Kurucay, Gosens, El-Faouzi, Tanaka, Aouchiche, Adamu, Hwang

: Karius, Ebimbe, Becker, Katic, Kurucay, Gosens, El-Faouzi, Tanaka, Aouchiche, Adamu, Hwang RB Leipzig: Nyland, Henrichs, Orban, Esteve, Finkgrafe, Maksimovic, El Aynaoui, Baumgartner, Banzuzi, Nusa, Romulo

Eine Seite dürfte endlich einnetzen

Die Gastgeber haben in dieser Saison erst einen ihrer sieben Bundesligaspiele gewonnen. Interessanterweise gelang dieser Erfolg auswärts, denn vor eigenem Publikum wartet Schalke noch auf den ersten Dreier. In den letzten vier Ligaspielen blieben die Knappen sieglos.

RB Leipzig hat zuletzt zwei Siege in Folge in allen Wettbewerben eingefahren. In der Bundesliga selbst wechseln sich bei den Roten Bullen Siege und Niederlagen ab, wobei das jüngste Spiel gewonnen wurde. Demichelis’ Mannschaft wartet allerdings noch auf den ersten Auswärtssieg, sodass beide Teams die Chance haben, ihre jeweilige Serie zu beenden.

Wir tendieren dennoch zu den Gästen, gestützt auf die direkten Duelle gegen Schalke. Leipzig hat die letzten fünf Begegnungen allesamt gewonnen. Das letzte Mal, dass die Gäste an dieser Spielstätte verloren, liegt bis ins Jahr 2017 zurück, weshalb ein Sieg der Sachsen hier als naheliegende Wahl erscheint.

Schalke vs RB Leipzig Wette 1: 1X2 – RB Leipzig zu einer Quote von 1,84 bei Betano

Leipzigs Offensive könnte den Unterschied machen

Die Gäste waren in dieser Spielzeit in der Liga äußerst treffsicher. Leipzig hat in sieben Spielen 20 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2,86 Toren pro Spiel entspricht. Nur Bayern München weist einen besseren Wert auf, was darauf hindeutet, dass sie auch den Gastgebern Probleme bereiten könnten.

Defensiv überzeugt die Mannschaft allerdings weniger, insbesondere auswärts. Leipzig kassierte bei drei Auswärtsspielen 11 Gegentore, was einem Schnitt von 3,67 Toren pro Spiel entspricht. Die Heimspiele in der Liga erbrachten in dieser Saison im Schnitt 4,5 Tore, die Auswärtsspiele im Schnitt 4,33 Tore.

Historisch gesehen ist diese Begegnung torreich, da fünf der letzten sechs direkten Duelle mit mehr als drei Toren endeten. Schalke hat zu Hause in dieser Saison noch nicht getroffen, doch der xG-Wert von 7,21 und die Unterperformance von 3,21 Toren deuten darauf hin, dass sich das bald ändern könnte. Deshalb erwarten wir auch diesmal ein torreiches Spiel.

Schalke vs RB Leipzig Wette 2: Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2,04 bei Betano

Baumgartner meldet sich mit einem Treffer zurück

Christoph Baumgartner kämpfte in dieser Saison mit einer Verletzung. Er fiel über weite Strecken des Saisonstarts aus. Der Österreicher kam für Leipzig bislang nur auf drei Einsätze, hat dabei aber dennoch Eindruck hinterlassen. Demichelis dosiert seine Einsatzzeit offensichtlich bewusst, um ihn behutsam heranzuführen und eine erneute Oberschenkelverletzung zu vermeiden.

Trotz der begrenzten Spielzeit war der 27-Jährige äußerst effektiv. In seinen drei Einsätzen erzielte er drei Tore und bereitete zudem einen weiteren vor. Unter der Woche stand Baumgartner nur knapp 30 Minuten auf dem Platz und erzielte dabei einen Doppelpack, der seine Mannschaft im DFB-Pokal weiterbrachte.

Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass er an diesem Wochenende von Beginn an spielen könnte. Baumgartner kam unter der Woche in der kurzen Zeit auf dem Platz auf drei Torschüsse, den meisten aller Spieler. Zwar vergab er dabei eine große Chance, doch seine Präsenz lässt darauf schließen, dass er auch gegen Schalke zu Abschlüssen kommen könnte. Wir sehen daher sehr guten Value darin, auf seinen Torerfolg zu setzen.

Schalke vs RB Leipzig Wette 3: Torschütze – Christoph Baumgartner zu einer Quote von 2,90 bei Betano

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