Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Bayern ihren Erfolgslauf beim Aufsteiger fortsetzen und die Partie klar für sich entscheiden.

Die besten Wetten für Schalke vs Bayern München

1X2 & Beide Teams treffen – Bayern München & Nein zu einer Quote von 2,25 bei bet365

Torschütze – Luis Díaz zu einer Quote von 1,70 bei bet365

Tore Gesamt – Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 2,15 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Schalke 0:3 Bayern München

: Schalke 0:3 Bayern München Torschützen-Wett-Tipp: Bayern München – Kane x2, Díaz

Schalke empfängt Bayern München am Samstagabend in der Veltins-Arena. Es ist der 2. Spieltag, und die Königsblauen sind nach drei Jahren Abwesenheit zurück im Oberhaus.

Miron Musićs Mannschaft verlor zum Auftakt mit 0:3 bei Augsburg. Ron Schallenberg sah nach 62 Minuten die Rote Karte, weil er Michael Gregoritsch zu Boden gerissen hatte. Der Platzverweis beendete jede Hoffnung, im Spiel Fuß zu fassen.

Schallenberg wird hier voraussichtlich gesperrt fehlen. Satoshi Tanaka und Junior Dina Ebimbe gelten als wahrscheinliche Ersatzspieler. Edin Džeko und Robin Gosens bringen Erfahrung von der Bank.

Vincent Kompanys Titelverteidiger eröffneten mit einem 5:1-Kantersieg gegen Stuttgart. Dayot Upamecano, Michael Olise, Aleksandar Pavlović und Luis Díaz trafen allesamt in der Allianz Arena. Zudem gewannen die Bayern gegen Dortmund den Supercup.

Jamal Musiala hatte vor dem Saisonauftakt einen Fitnesstest nicht bestanden, könnte an diesem Wochenende aber zurückkehren. Serge Gnabry fällt weiterhin mit muskulären Problemen in der Leistengegend aus. Harry Kane wartet weiterhin auf sein erstes Saisontor in der Liga, nachdem er gegen Stuttgart torlos blieb.

Voraussichtliche Aufstellungen für Schalke vs Bayern München

Schalke 04 : Karius, T. Becker, Katić, Kuruçay, Ljubičić, El-Faouzi, Tanaka, Gosens, Adamu, Aouchiche, Sylla

: Karius, T. Becker, Katić, Kuruçay, Ljubičić, El-Faouzi, Tanaka, Gosens, Adamu, Aouchiche, Sylla Bayern München: Neuer, Laimer, Upamecano, Kim Min-jae, Davies, Kimmich, Pavlović, Olise, Nathaniel Brown, Luis Díaz, Kane

Schalkes Bilanz macht wenig Hoffnung

Schalke tat sich gegen Augsburg am vergangenen Wochenende schwer, überhaupt gefährlich zu werden. Die Mannschaft verlor 0:3 und blieb bei der Rückkehr in die Bundesliga ohne eigenes Tor. Bayern hat jedes der letzten fünf Duelle zwischen diesen beiden Klubs gewonnen.

Schalke ist in den letzten sechs Heimspielen der Liga gegen Bayern ohne eigenes Tor geblieben. Die jüngste Begegnung endete 6:0 für Bayern.

Ron Schallenberg wird gesperrt fehlen, was das ohnehin dünn besetzte Mittelfeld der Königsblauen zusätzlich schwächt. Moussa Sylla dürfte gegen Upamecano und Kim Min-jae isoliert werden. Eine implizite Wahrscheinlichkeit von 44,44 % erscheint für einen Bayern-Sieg zu Null fair.

Schalke vs Bayern München Wette 1: 1X2 & Beide Teams treffen – Bayern München & Nein zu einer Quote von 2,25 bei bet365

Bester Value auf einen Treffer von Díaz

Díaz krönte Bayerns 5:1-Sieg gegen Stuttgart mit einem eigenen Tor. Er war über die gesamte Spielzeit auffällig und ist nun gesetzter Stammspieler.

Jamal Musiala und Serge Gnabry fehlten beide beim Saisonauftakt. Das macht Díaz und Michael Olise zu den wichtigsten Bedrohungen über die Außenbahnen. Harry Kane blieb gegen Stuttgart ohne Tor und dürfte entsprechend motiviert sein.

Schalke kassierte in Augsburg drei Gegentore und spielte eine halbe Stunde in Unterzahl. Loris Karius steht in Gelsenkirchen ein langer Abend bevor. Díaz ist bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 58,82 % niedrig angesetzt, doch das Chancenvolumen dürfte das rechtfertigen.

Schalke vs Bayern München Wette 2: Torschütze – Luis Díaz zu einer Quote von 1,70 bei bet365

DFB-Pokal-Einsatz könnte Bayerns Schärfe nehmen

Bayern tritt am Mittwochabend im DFB-Pokal bei Osnabrück an, nur drei Tage vor dem Auswärtsspiel in Gelsenkirchen. Kompany dürfte rotieren und die Belastung entsprechend steuern, weshalb kaum davon auszugehen ist, dass am Samstag die komplett fitteste Elf aufläuft.

Schalke agierte unter Miron Musić zudem in einem kompakten 3-4-2-1-System. Die Mannschaft hielt gegen Augsburg 18 Minuten lang die Null, ehe sie den ersten Gegentreffer kassierte. Nach dem Platzverweis wurde das Ergebnis deutlich einseitiger.

Bayern sollte auch ohne vier Tore komfortabel gewinnen. Bleibt Schalke ohne eigenes Tor, darf Bayern für diese Wette höchstens drei Treffer erzielen. Bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 46,51 % ist dies der Value-Tipp aus unserem Trio an Schalke vs Bayern München Wett-Tipps.

Schalke vs Bayern München Wette 3: Tore Gesamt – Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 2,15 bei bet365

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