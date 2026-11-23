Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Gastgeber einen Treffer erzielen, Barcelona sich aber absetzt und einen klaren Sieg einfährt.

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Die besten Wetten für Sabah vs Barcelona

Barcelona siegt & Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1.83 bei Oddset

Fermin Lopez Torschütze – Jederzeit zu einer Quote von 2.20 bei Oddset

Joao Cancelo 1+ Vorlagen zu einer Quote von 3.80 bei Oddset

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Sabah 1:4 Barcelona

Torschützen-Wett-Tipp: Sabah – Orphe Mbina; Barcelona – Raphinha x2, Fermin Lopez, Anthony Gordon

Debütant Sabah hat die Erwartungen bereits übertroffen und die Ligaphase erreicht. Ein 2:0-Sieg gegen Slavia Prag im Oktober weckte Hoffnungen auf den Einzug in die K.o.-Phase. Allerdings kassierten die Aserbaidschaner seitdem zwei Niederlagen in Serie gegen Borussia Dortmund und Viking.

Ein Platz unter den besten acht Teams hat für Barcelona oberste Priorität. Die Katalanen haben drei ihrer ersten vier Champions-League-Spiele gewonnen und stehen gut da.

Barcelona drehte am Wochenende in der La Liga einen 0:2-Rückstand gegen Villarreal noch zum Sieg. Die Mannschaft von Hansi Flick steht bereits bei über 50 Ligatoren in dieser Saison, mit 12 Siegen aus 13 Spielen im spanischen Oberhaus.

Voraussichtliche Aufstellungen für Sabah vs Barcelona

Sabah : Pokatilov, Zedadka, Solvet, Dashdamirov, Puchacz, Rakhmonaliev, Lepinjica, Nwachukwu, Isaev, Simic, Mbina

: Pokatilov, Zedadka, Solvet, Dashdamirov, Puchacz, Rakhmonaliev, Lepinjica, Nwachukwu, Isaev, Simic, Mbina Barcelona: J. Garcia, Farinas, E. Garcia, Martin, Cancelo, Bernal, Pedri, Adeyemi, Fermin, Gordon, Raphinha

Champions-League-Debütant soll getroffen werden

Barcelona muss in Aserbaidschan auf Lamine Yamal verzichten, der sich von einer leichten Knöchelverletzung erholt. Trotzdem sollte die Offensivkraft der Katalanen reichen, um das Spiel komfortabel zu gewinnen.

Sabah hat in der Ligaphase bisher 12,2 xG zugelassen. Das ist vor dem fünften Spieltag der drittschlechteste Wert hinter Club Brügge und Slovan Bratislava. Das ist angesichts der Tatsache, dass die Mannschaft noch auf keinen Top-acht-Gegner getroffen ist, ein Warnsignal für dieses Duell.

Die Gastgeber haben in ihren vier Spielen viermal getroffen und dabei einen soliden Wert von 5,3 xG erspielt. Sie haben in jedem Europapokalspiel seit der 0:4-Niederlage gegen Manchester United im September getroffen.

Barcelona war vor dem 3:0-Sieg gegen Aston Villa in diesem Monat 18 Champions-League-Spiele in Serie ohne Zu-Null-Erfolg geblieben. Darauf zu setzen, dass die Katalanen zwar ein Gegentor kassieren, das Spiel aber dennoch gewinnen, könnte sich auszahlen.

Sabah vs Barcelona Wette 1: Barcelona siegt & Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1.83 bei Oddset

Fermin soll in Aserbaidschan treffen

Fermin Lopez hat sich in den vergangenen Wochen mit wichtigen Toren für Barcelona hervorgetan. Sein Doppelpack sicherte kurz vor der Länderspielpause den 2:1-Sieg gegen Atletico Madrid. Der 23-Jährige erzielte zudem den Ausgleichstreffer, als Hansi Flicks Team am Sonntag einen Rückstand drehte.

Nach seiner Auswechslung wurde Fermin wegen Protestes von der Bank aus im Spiel gegen Villarreal später mit Rot vom Platz gestellt. Er ist nun im Liga-Wettbewerb gesperrt, was seine Einsatzchancen unter der Woche erhöht.

Mit neun Toren in 16 Pflichtspielen in dieser Saison ist Fermin auf dem Weg zu seiner torreichsten Spielzeit. In der Champions League kommt er im Schnitt alle 21 Minuten zu einem Torschuss. Gegen eine limitierte Abwehr von Sabah sieht die Wette auf einen Treffer des offensiven Mittelfeldspielers zu einer Quote knapp unter Evens gut aus.

Sabah vs Barcelona Wette 2: Fermin Lopez Torschütze – Jederzeit zu einer Quote von 2.20 bei Oddset

Cancelo soll vom Flügel aus für Gefahr sorgen

Barcelona braucht angesichts der Yamal-Ausfallzeit alternative Quellen für Kreativität. Im Team gibt es dafür einige Kandidaten. Die naheliegendste Option ist Joao Cancelo, der als offensiv ausgerichteter Außenverteidiger agieren wird.

Angesichts der Verletzungsprobleme in dieser Mannschaftsreihe hat sich Cancelo bereits als sehr nützliche Sommerverpflichtung erwiesen. Er kann auf beiden Außenbahnen spielen und war in dieser Saison in der Champions League für Barca durchgehend gesetzt. Der Portugiese hat in vier Europapokalspielen bereits zwei Vorlagen geliefert.

Cancelo kommt in diesem Wettbewerb im Schnitt auf 2,3 Dribblings und 1,5 Schlüsselpässe pro Spiel. Er wird nach vorne drängen und in dieser Partie sehr weit aufrücken.

Sabah hat in dieser Champions-League-Saison bereits zweimal vier Gegentore in einem Spiel kassiert. Cancelo ist technisch herausragend und bietet sehr guten Value für eine Vorlage in diesem Spiel.

Sabah vs Barcelona Wette 3: Joao Cancelo 1+ Vorlagen zu einer Quote von 3.80 bei Oddset

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