Real Madrid vs Real Oviedo Wett Tipp: Der Absteiger wehrt sich tapfer

Unser Experte erwartet einen behäbigen Start der Königlichen. Am Ende dürfte sich Real Madrid zwar knapp durchsetzen, aber wir rechnen fest damit, dass beide Teams treffen.

Die besten Wetten für Real Madrid vs Real Oviedo

1. Halbzeit – Real Madrid Tore: Unter 0,5 – Quote 3,00 bei bet365

Real Oviedo +2 Handicap – Quote 2,15 bei bet365

Beide Teams treffen (BTTS) – Quote 1,77 bei bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Real Madrid 2:1 Real Oviedo

Torschützen-Wett Tipp: Real Madrid – Vinicius Junior, Gonzalo Garcia; Real Oviedo – Fede Vinas

Hinter beiden Klubs liegen bittere Tage. Die letzten leisen Titelhoffnungen von Real Madrid wurden am vergangenen Sonntag durch die 2:0-Niederlage im El Clásico gegen Barcelona endgültig begraben. Punktverluste gegen Mallorca, Girona und Betis Sevilla seit Anfang April hatten die Madrilenen ohnehin schon ins Hintertreffen gebracht.

Real Oviedo hingegen musste am Montagabend den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten, nachdem Girona gegen Rayo Vallecano nur unentschieden spielte. Ihr Schicksal war jedoch schon fast besiegelt, nachdem sie am Sonntag gegen Getafe nicht über ein Remis hinausgekommen waren.

Mit nur zwei Punkten aus den letzten vier Spielen ist der kurze Aufwärtstrend von Oviedo vorbei. Im Bernabéu geht es für sie nur noch um die Ehre, bevor in der nächsten Saison wieder Segunda División auf dem Programm steht.

Voraussichtliche Aufstellungen für Real Madrid vs Real Oviedo

Real Madrid:Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Alexander-Arnold, Pitarch, Tchouameni, Vinicius, Bellingham, Mastantuono, Gonzalo

Real Oviedo:Escandell, Alhassane, Calvo, Costas, Vidal, Colombatto, Fonseca, Thiago, Reina, Chaira, Vinas

Real Madrid erneut mit Startschwierigkeiten

Seit Alvaro Arbeloa im Januar das Ruder übernommen hat, kommen die Königlichen oft nur schwer in die Gänge. Im Camp Nou lag man gegen Barca bereits nach 20 Minuten mit 0:2 hinten. In der ersten Halbzeit des Clásicos generierten „Los Blancos“ gerade einmal einen xG-Wert (Expected Goals) von 0,11.

Auch im weiteren Spielverlauf enttäuschte Real mit nur einer echten Großchance und einem xG-Gesamtwert von 0,86. Dem Mittelfeld fehlte über die gesamte Saison die nötige Kreativität – ein Problem, das durch die Ausfälle von Arda Güler und Fede Valverde nun noch deutlicher zutage tritt.

In fünf der letzten sieben Ligaspiele gelang Arbeloas Team kein Treffer in der ersten Halbzeit. Schlusslicht Real Oviedo konnte in vier der letzten acht Partien hinten die Null halten. Die Quote auf „Unter 0,5 Tore Real Madrid in der 1. Halbzeit“ bietet hier einen enormen Value.

Real Madrid vs Real Oviedo Wette 1: 1. Halbzeit – Real Madrid Tore: Unter 0,5 – Quote 3,00 bei bet365

Oviedo will sich im Bernabéu teuer verkaufen

Trotz des feststehenden Abstiegs wird es Real Oviedo im Santiago Bernabéu nicht an Motivation mangeln. Nach fast 25 Jahren Abstinenz aus der spanischen Eliteklasse ist dies genau das Spiel, auf das sich Fans und Spieler am meisten gefreut haben. Seit Januar 2001 haben sie nicht mehr in diesem Stadion gastiert.

Im Gegensatz dazu könnte der Fokus bei Real Madrid bereits auf der bevorstehenden Weltmeisterschaft liegen. Den Gastgebern fehlen verletzungsbedingt mindestens sechs Stammspieler, drei weitere sind fraglich. Gut möglich, dass Arbeloa Youngsters wie Cesar Palacios und Thiago Pitarch mehr Einsatzminuten gibt.

Seit dem 4:1-Sieg gegen Elche hat Real Madrid nur eines der letzten zehn Pflichtspiele mit mehr als einem Tor Unterschied gewonnen. Das spricht nicht gerade für einen Kantersieg gegen Oviedo.

Unter Guillermo Almada, der seit Dezember im Amt ist, holte Oviedo im Schnitt genau einen Punkt pro Spiel. Sie sind deutlich wettbewerbsfähiger geworden. Ein Tipp auf den Außenseiter mit einem +2 Handicap (implizierte Wahrscheinlichkeit von 46,5 %) erscheint uns daher sehr lukrativ.

Real Madrid vs Real Oviedo Wette 2: Real Oviedo +2 Handicap – Quote 2,15 bei bet365

Gäste treffen beim Giganten

Die Probleme von Real Madrid ziehen sich durch alle Mannschaftsteile. In der Offensive fehlt die Leichtigkeit, und hinten ist die „Weiße Weste“ zur Seltenheit geworden.

Seit Arbeloas Amtsantritt blieb Madrid in nur 6 von 25 Spielen ohne Gegentor. Im Kalenderjahr 2026 ist Levante die einzige Mannschaft, die im Bernabéu in der La Liga nicht treffen konnte. Seitdem endeten sechs der letzten sieben Heimspiele mit Treffern auf beiden Seiten (BTTS).

Real Oviedo verfügt im letzten Drittel über genügend Qualität, um Madrid wehzutun. Fede Vinas überzeugt im Sturmzentrum mit acht Toren in 18 Spielen seit Jahresbeginn. Auch Flügelspieler Ilyas Chaira traf in der Liga bereits sechsmal und kommt auf durchschnittlich 2,4 Abschlüsse pro Partie.

Da es für beide Teams tabellarisch um nichts mehr geht, ist ein Tipp auf „Beide Teams treffen“ eine smarte Wahl.

Real Madrid vs Real Oviedo Wette 3: Beide Teams treffen (BTTS) – Quote 1,77 bei bet365

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