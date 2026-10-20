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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Real Madrid ihre makellose Bilanz in der Champions-League-Saison 2026/27 gegen RB Leipzig fortsetzt.

Die besten Wetten für Real Madrid vs RB Leipzig

Asiatisches Handicap 3-Wege – Real Madrid -2 zu einer Quote von 2,40 bei Interwetten

1X2 & Beide Teams treffen – Real Madrid & Ja zu einer Quote von 2,05 bei Interwetten

Torschütze – Arda Güler zu einer Quote von 3,25 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Real Madrid 4:1 RB Leipzig

Real Madrid 4:1 RB Leipzig Torschützen-Wett-Tipp: Real Madrid – Mbappé x2, Güler, Bellingham; RB Leipzig – Nkunku

Real Madrid empfängt RB Leipzig am Mittwoch im Bernabéu zum dritten Spieltag der Ligaphase der Champions League 2026/27.

Real Madrid hat beide Auftaktspiele in diesem Wettbewerb gewonnen. Die Königlichen setzten sich zunächst knapp mit 2:1 zu Hause gegen ein zähes Inter durch, ehe ein packendes 4:3 bei der Roma folgte.

Jene Nacht in Rom war bemerkenswert. Madrid lag mit 1:3 zurück, ehe man in den letzten acht Minuten noch drei Treffer erzielte und einen historischen Sieg in der italienischen Hauptstadt einfuhr.

Am vergangenen Wochenende kehrte das Team zum Liga-Alltag zurück und fertigte Sevilla mit 4:1 ab, wobei Kylian Mbappé zweifach traf. Madrid hat nun neun der letzten elf Spiele gewonnen.

Raúl Asencio und Rodrygo fehlen, auch Ferland Mendy wird als nicht verfügbar geführt. Antonio Rüdiger und Denzel Dumfries dürften dagegen gegen RB Leipzig in die Startelf zurückkehren.

Leipzig belegt unter Martin Demichelis Platz 21 in der Ligaphase. Die Sachsen bezwangen die PSV mit 1:0 zu Hause, kassierten jedoch eine überraschend deutliche Niederlage bei Como, wo die Italiener 4:1 gewannen. Vergangenes Wochenende folgte in der Bundesliga eine 6:1-Niederlage bei Bayern, sodass sich Leipzig derzeit in schwacher Verfassung befindet. Marc Guiu und Assan Ouédraogo werden den Trip zum Bernabéu ebenfalls verpassen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Real Madrid vs RB Leipzig

Real Madrid : Courtois, Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella, Tchouaméni, Valverde, Vinícius Jr, Bellingham, Güler, Mbappé

: Courtois, Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella, Tchouaméni, Valverde, Vinícius Jr, Bellingham, Güler, Mbappé RB Leipzig: Vandevoordt, Baku, Orbán, Lukeba, Raum, Banzuzi, El Aynaoui, Nusa, Nkunku, Gruda, Rômulo

Leipzig tut sich auswärts schwer

Leipzig wurde in dieser Saison auswärts bislang regelrecht auseinandergenommen. Erst gab es ein 4:1 bei Como, dann ein 6:1 bei Bayern München. Beide Ergebnisse offenbarten gravierende Schwächen in der Defensive.

Madrid ist darauf ausgelegt, solche Schwachstellen auszunutzen, besonders zu Hause. Die Königlichen haben in drei der letzten fünf Heimspiele ein Zwei-Tore-Handicap abgedeckt. Vier Treffer fielen gegen Sevilla, vier weitere bei der Roma.

Kylian Mbappé steht bereits bei elf Saisontoren. Leipzig muss derweil auf Guiu und Ouédraogo für die Reise nach Spanien verzichten. Wir können bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von moderaten 41,66 % auf einen Heimsieg mit einem Vorsprung von drei oder mehr Toren setzen.

Real Madrid vs RB Leipzig Wette 1: Asiatisches Handicap 3-Wege – Real Madrid -2 zu einer Quote von 2,40 bei Interwetten

Madrid gewinnt weiter, bleibt aber hinten anfällig

Madrid tat sich zuletzt schwer damit, zu Null zu spielen. Allein in zwei Champions-League-Spielen kassierte das Team bereits vier Gegentore. Die Roma allein traf an einem einzigen Abend dreimal.

Auch Sevilla und Atlético trafen in der Liga gegen die Königlichen. Das deutet darauf hin, dass Jose Mourinhos Defensive funktional, aber nicht wasserdicht ist.

Leipzig trifft auch bei deutlichen Niederlagen. Sowohl bei Bayern als auch bei Como fand man den Weg ins Netz. In der Bundesliga erzielte das Team zudem 15 Tore in fünf Spielen. Wir können bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 48,78 % auf einen Heimsieg setzen, bei dem auch die Gäste treffen. Das erscheint als der beste Value-Tipp aus unseren Real Madrid gegen RB Leipzig Wett-Tipp-Überlegungen.

Real Madrid vs RB Leipzig Wette 2: 1X2 & Beide Teams treffen – Real Madrid & Ja zu einer Quote von 2,05 bei Interwetten

Güler wird im Markt für den Torschützen übersehen

Arda Güler befindet sich in herausragender europäischer Form. In seinen letzten beiden Champions-League-Spielen verzeichnete er zwei Tore und zwei Vorlagen. Seine jüngsten Leistungen spiegeln sich im Markt möglicherweise noch nicht vollständig wider.

Madrid dürfte das Spiel dominieren, zumal gegen einen Gegner auf Platz 21 der Tabelle. Das sollte Räume für Mittelfeldspieler schaffen, die in den Strafraum nachstoßen.

Leipzig kassierte vier Gegentore bei Como und sechs bei Bayern. Wir können bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 30,77 % auf einen Treffer des türkischen Nationalspielers setzen, der aktuell einen Torbeteiligungsschnitt von eins pro Spiel aufweist. Der Erfolg dieser Wette hängt allerdings vollständig davon ab, dass er anstelle von Diomande in der Startelf steht.

Real Madrid vs RB Leipzig Wette 3: Torschütze – Arda Güler zu einer Quote von 3,25 bei Interwetten

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