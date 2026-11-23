Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Jude Bellingham bei einer dominanten Heimvorstellung von Los Blancos trifft.

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Die besten Wetten für Real Madrid vs PSV Eindhoven

Real Madrid -2 Handicap zu einer Quote von 1.97 bei bet365

Jude Bellingham trifft jederzeit zu einer Quote von 3.00 bei bet365

Real Madrid gewinnt & Beide Teams treffen zu einer Quote von 1.87 bei bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Real Madrid 4:1 PSV Eindhoven

Torschützen-Wett-Tipp: Real Madrid – Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Fede Valverde, Vinicius Junior; PSV Eindhoven – Sven Mijnans

Real Madrid haben alle acht Partien zwischen den letzten beiden Länderspielpausen gewonnen. Ihre Siegesserie drohte am Samstag gegen Celta Vigo zu reißen. Los Blancos drehten die Partie jedoch nach Rückstand, Einwechselspieler Carlos Espi erzielte in der 85. Minute den Siegtreffer.

In der Champions League gehört Jose Mourinhos Team zu nur zwei Mannschaften mit einer makellosen Bilanz in dieser Spielzeit. PSV Eindhoven hingegen holte aus den ersten vier Spielen lediglich vier Punkte. Die Niederländer liegen zur Halbzeit der Ligaphase auf Platz 24.

Peter Bosz’ Mannschaft führt die Eredivisie an und hat neun ihrer 13 Ligaspiele gewonnen. Am Samstag gewannen sie auswärts mit 4:1 bei NEC.

Voraussichtliche Aufstellungen für Real Madrid vs PSV Eindhoven

Real Madrid : Courtois, Valverde, Militao, Rudiger, Cucurella, Silva, Camavinga, Diomande, Bellingham, Vinicius, Mbappe

: Courtois, Valverde, Militao, Rudiger, Cucurella, Silva, Camavinga, Diomande, Bellingham, Vinicius, Mbappe PSV Eindhoven: Kovar, Dest, Geertruida, Obispo, Kostic, Sano, Fernandez, Perisic, Mijnans, van Bommel, Til

Los Blancos bauen makellosen Start in Europa aus

Seit den Niederlagen gegen Real Betis und Atletico Madrid im September ist Real Madrid in Form gekommen. Jose Mourinho hat in allen Mannschaftsteilen Lösungen gefunden, die zu mehreren überzeugenden Siegen beigetragen haben. Die Königlichen haben in der Champions League 10,7 xG erspielt, einen Wert, den nur PSG übertreffen kann.

Zudem haben Los Blancos acht von acht Heimspielen in allen Wettbewerben gewonnen. Fünf dieser Siege fielen mit einem Vorsprung von drei oder mehr Toren aus.

PSVs europäische Partien in diesem Jahr verliefen recht eng, allerdings musste die Mannschaft noch nicht gegen wirklich elitäre Gegner ran. Dennoch dürfte es frustrierend sein, aus den Spielen gegen Shakhtar Donetsk, RB Leipzig, Porto und Club Brügge nur vier Punkte geholt zu haben.

Mit nur einem zu-Null-Erfolg in neun Auswärtsspielen in dieser Saison insgesamt dürfte sich PSVs Abwehr hier schwertun, dicht zu stehen. Eine Wette auf Real Madrid mit -2 Handicap wirkt bei einer Quote nahe eins zu eins attraktiv.

Real Madrid vs PSV Eindhoven Wette 1: Real Madrid -2 Handicap zu einer Quote von 1.97 bei bet365

Formstarker Bellingham trifft erneut

Real Madrids Aufschwung lässt sich teilweise auf die größere Ausgeglichenheit im gesamten Team zurückführen. Mehrere Stammspieler sind ebenfalls in Form, allen voran Jude Bellingham, der aktuell in Topform ist.

Der englische Nationalspieler hat in fünf seiner vergangenen sechs Einsätze für Klub und Nationalmannschaft getroffen oder vorbereitet. Sein Treffer in der 66. Minute leitete am Wochenende die späte Aufholjagd von Real Madrid ein. Bellingham hat nun in drei seiner vergangenen vier Partien für Los Blancos getroffen.

Mit einer gefestigten Rolle im Team darf der 23-Jährige immer wieder in den Strafraum vorstoßen. Er stellt eine ständige Gefahr dar und kommt in der Champions League auf durchschnittlich 2,5 Schüsse pro Spiel. Bellingham bietet sehr guten Value, um gegen PSV zu treffen, bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 44 %.

Real Madrid vs PSV Eindhoven Wette 2: Jude Bellingham trifft jederzeit zu einer Quote von 3.00 bei bet365

PSV soll Ehrentreffer gelingen

Real Madrid ist in den vergangenen Wochen defensiv stabiler geworden, hat aber noch kein zu-Null-Spiel in der Champions League geschafft. Mourinhos Team hat in den ersten vier Spieltagen siebenmal kassiert und 5,5 xG zugelassen. Dennoch gelang es dem Team, vier Siege in Serie einzufahren.

PSV Eindhoven erzielte in der vergangenen Champions-League-Saison sechs Tore gegen Napoli und vier Treffer in Anfield. Dennoch schied der Klub aus der Ligaphase aus, da defensive Nachlässigkeiten das Team immer wieder zurückwarfen. Seit Beginn der vergangenen Saison haben in diesem Wettbewerb 75 % der PSV-Spiele ein Tore-beide-Teams-Ergebnis gesehen.

Die Gäste setzen im Konterspiel auf Sven Mijnans, Guus Til und Ruben van Bommel. Dieses Trio hat in der Eredivisie in dieser Saison gemeinsam 21 Tore erzielt.

Die Außenseiter sind durchaus in der Lage, irgendwann im Spiel einen Ehrentreffer zu erzielen. Eine Wette auf Real Madrid als Sieger mit beiden Teams treffend bietet Value, bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 51 %.

Real Madrid vs PSV Eindhoven Wette 3: Real Madrid gewinnt & Beide Teams treffen zu einer Quote von 1.87 bei bet365

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