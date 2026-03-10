Real Madrid vs Manchester City Wett Tipp: City stellt die Weichen auf Viertelfinale

Unser Experten-Team erwartet einen dominanten Auftritt der Gäste im Hinspiel, wobei vor allem Antoine Semenyo bei seinem Debüt auf der europäischen Bühne glänzen dürfte.

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Real Madrid 1:2 Man City

Torschützen-Wett Tipp: Real Madrid – Vinicius Junior; Manchester City – Antoine Semenyo, Rayan Cherki

Diese beiden Klubs sind mittlerweile alte Bekannte. Das letzte Aufeinandertreffen im Dezember endete mit einem 2:1-Sieg für City. Bei Real Madrid hat sich seither einiges getan: Alvaro Arbeloa hat Xabi Alonso auf der Trainerbank abgelöst.

Nun steht Arbeloa bereits unter Zugzwang. Dieses Duell könnte richtungsweisend für seine Zukunft über die Saison hinaus sein. Die „Königlichen“ haben zwei ihrer letzten drei Ligaspiele verloren und erreichten dieses Achtelfinale nur mühsam über die Play-offs mit einem 3:1-Gesamtsieg gegen Benfica.

Manchester City hingegen qualifizierte sich als Tabellenachter der Ligaphase direkt für das Achtelfinale. Die Skyblues reisen mit breiter Brust an: Am Samstag feierten sie im FA Cup trotz Rotation einen souveränen 3:1-Sieg bei Newcastle United.

Voraussichtliche Aufstellungen für Real Madrid vs Manchester City

Real Madrid: Courtois, Mendy, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Güler, Vinicius, Gonzalo

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Guéhi, Ait-Nouri, Rodri, Silva, O’Reilly, Cherki, Semenyo, Haaland

City übernimmt mit Hinspiel-Sieg die Kontrolle

Dies ist bereits das zwölfte Aufeinandertreffen dieser beiden Giganten in den 2020er-Jahren. Die Auslosungen führen sie immer wieder zusammen, und diese junge Rivalität hat schon alles gesehen. Während Real die Citizens in der letzten Saison noch in den Play-offs ausschaltete, gehen sie diesmal als klarer Außenseiter ins Rennen.

Das liegt vor allem an der angespannten Personalsituation bei den Blancos. Mit Kylian Mbappé, Jude Bellingham und Éder Militão fehlen Arbeloa absolute Leistungsträger. Im Gegensatz dazu kann Pep Guardiola fast aus dem Vollen schöpfen – selbst die B-Elf überzeugte am Wochenende auf ganzer Linie.

Seit Arbeloa im Januar für Alonso übernahm, blieb der erhoffte Effekt aus. Real Madrid wirkt offensiv harmlos und erzielte in den letzten fünf Partien lediglich sechs Tore.

Im letzten CL-Heimspiel kam man nur auf einen xG-Wert (Expected Goals) von 1.11, während Gegner Benfica 1.64 verbuchte. Wenn City sein Potenzial abruft, werden sie dieses dezimierte Real schlagen. Die Siegquote von 2.00 bietet hier exzellenten Value.

Real Madrid vs Manchester City Wette 1: Manchester City gewinnt zu einer Quote von 1.98 auf Neobet

Semenyo glänzt beim Debüt in der Königsklasse

Für Antoine Semenyo wird dies ein ganz besonderer Abend – sein erstes Spiel auf europäischem Parkett. Seit seinem Wechsel ins Etihad Stadium im Januar ist er eingeschlagen wie eine Bombe: Sieben Tore in 13 Einsätzen stehen bereits zu Buche. In seinen elf Startelf-Einsätzen blieb er lediglich viermal ohne Torerfolg.

Mit seiner enormen Geschwindigkeit und seinen Dribblings könnte er Real Madrid vor allem in Umschaltsituationen vor unlösbare Aufgaben stellen. Dass er keine Anpassungszeit nach seinem Wechsel von Bournemouth benötigte, spricht dafür, dass ihn auch die große Bühne im Bernabéu nicht einschüchtern wird.

Semenyo hat in dieser Premier-League-Saison bereits 15 Tore erzielt – nur Teamkollege Erling Haaland und Brentfords Igor Thiago trafen öfter. Da Haaland jedoch mit nur vier Toren aus den letzten 16 Pflichtspielen in einer kleinen Krise steckt, ist Semenyo bei den attraktiveren Quoten der deutlich smartere Tipp für einen Torschützen.

Real Madrid vs Manchester City Wette 2: Antoine Semenyo trifft jederzeit zu einer Quote von 2.52 auf Neobet

Gäste schlagen schon vor der Pause zu

Unter Arbeloa wirkte Real Madrid in der ersten Halbzeit selten sattelfest. Das belegen auch die jüngsten Ergebnisse: Letzten Montag kassierte man eine überraschende 0:1-Heimpleite gegen Getafe durch ein Tor in der 39. Minute. Auch am Freitag in Vigo blieb Real vor der Pause blass, erspielte sich keine Großchance und ließ einen gegnerischen xG-Wert von 0.89 zu.

In der Champions League dreht Real meist erst nach dem Seitenwechsel auf (Tordifferenz 1. HZ: +3 / 2. HZ: +8). City hingegen ist ein klassischer Frühstarter: 67 % ihrer Tore in der Ligaphase fielen vor der Halbzeitpause. In fünf ihrer letzten sieben CL-Spiele trafen sie mindestens einmal in den ersten 45 Minuten.

Schon beim Gastspiel in Madrid im Dezember traf Guardiolas Team doppelt in der ersten Hälfte. Die Quote für mindestens ein City-Tor vor der Pause ist bei einer statistischen Wahrscheinlichkeit von über 60 % absolut spielbar.

Real Madrid vs Manchester City Wette 3: Manchester City erzielt über 0,5 Tore in der 1. Halbzeit zu einer Quote von 1.70 auf Neobet

