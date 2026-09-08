Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Inter nach Reals letzter Leistung einen Punkt mitnehmen könnte.

Die besten Wetten für Real Madrid vs Inter Mailand

Tore Gesamt & Beide Teams treffen – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 1,72 bei Interwetten

Erster Torschütze – Kylian Mbappé zu einer Quote von 3,50 bei Interwetten

1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 4,20 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Real Madrid 2:2 Inter Mailand

: Real Madrid 2:2 Inter Mailand Torschützen-Wett-Tipp: Real Madrid – Kylian Mbappé, Vinícius Júnior; Inter Mailand – Lautaro Martínez, Marcus Thuram

Sechzehn Jahre nachdem er Inter Mailand zu ihrem letzten Champions-League-Titel geführt hat, startet José Mourinho gegen seinen alten Klub in eine neue Kampagne. Der Special One ist für seine zweite Amtszeit als Trainer zu Real Madrid zurückgekehrt, und es scheint, dass die Flitterwochen vorbei sind. Los Blancos kassierten am Freitagabend ihre erste Saisonniederlage gegen Real Betis, was einige Sorgen bei Mourinho aufkommen ließ.

Die Spanier starten in ihre Jagd nach der rekordträchtigen 16. europäischen Krone, doch es warten einige harte Prüfungen auf sie. Das neue Champions-League-Format sorgt bereits für spannende Begegnungen, und diese Partie ist ein gutes Beispiel dafür. Mourinho will Christian Chivu schlagen, der 2010 Teil von Inters Champions-League-Siegermannschaft war.

Inter ist mit einer weißen Weste in die Serie-A-Saison gestartet, doch die perfekte Bilanz stand am Wochenende auf der Kippe. Trotz eines 0:2-Rückstands im Heimspiel gegen Napoli kämpfte sich das italienische Meisterteam zurück und gewann die Partie durch einen Treffer von Lautaro Martínez in der Nachspielzeit. Die Nerazzurri waren in den vergangenen Spielzeiten dem Champions-League-Titel nahe, doch die schockierende Niederlage gegen Bodø/Glimt in der vergangenen Saison wird sie diesmal zusätzlich motivieren.

Voraussichtliche Aufstellungen für Real Madrid vs Inter Mailand

Real Madrid : Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Bellingham, Valverde, Diomande, Díaz, Vinícius Jr, Mbappé

: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Bellingham, Valverde, Diomande, Díaz, Vinícius Jr, Mbappé Inter Mailand: Martínez, Bastoni, Bisseck, Akanji, Diouf, Barella, Jones, Çalhanoğlu, Dimarco, Martínez, Thuram

Tore am Bernabéu erwartet

Bevor Madrid am vergangenen Freitag torlos blieb, hatten sie in ihren vorherigen zwei Partien acht Tore erzielt. Ihre Offensive gehört zu den gefürchtetsten in ganz Europa und ist durchaus in der Lage, am Dienstag mehrfach gegen Inter zu treffen. Das Heimspiel bietet Los Blancos eine gute Gelegenheit, ihre Chancen zu nutzen.

Zudem hat Real Madrid unter Mourinhos Regie in 35 von 36 Champions-League-Spielen mindestens einmal getroffen. Vier der letzten fünf europäischen Heimspiele im Santiago Bernabéu endeten mit genau drei Toren. In drei der letzten vier Spielen von Real fiel der Torschnitt über 2,5, was auch hier sehr wahrscheinlich ist.

Inter wiederum hat in 11 der vergangenen 13 Pflichtspiele mindestens zwei Tore erzielt. Zudem trafen in zwei ihrer drei Saisonspiele beide Teams, wobei auch die 2,5-Tore-Linie überschritten wurde. Angesichts des Saisonstarts beider Mannschaften erwarten wir in diesem Spiel einige Tore.

Real Madrid vs Inter Mailand Wette 1: Tore Gesamt & Beide Teams treffen – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 1,72 bei Interwetten

Mbappé will sich zurückmelden

Kylian Mbappé wurde nach seiner Leistung gegen Real Betis heftig kritisiert. Der Franzose wurde von spanischen und französischen Medien nach der 0:1-Niederlage als „egoistisch“ und „ungenau“ bezeichnet. Zudem vergab er in der Nachspielzeit einen Elfmeter, der Los Blancos den Ausgleich beschert hätte.

Mbappé hat nun die Gelegenheit, diese Leistung hinter sich zu lassen. Er gewann in der vergangenen Saison mit 15 Toren aus 11 Spielen den Torschützenkönig-Titel der Champions League. In dieser Saison hat er bereits vier Tore aus ebenso vielen Spielen erzielt.

Es wäre gewagt, ihn als Torschütze in diesem Auftaktspiel auszuschließen, besonders im Bernabéu. Sechs seiner letzten zehn Champions-League-Tore fielen vor der 35. Minute, was ihn zu einem starken Kandidaten für den Führungstreffer macht. Mbappé blüht in diesem Wettbewerb auf. Nach einem schwierigen Abend am Freitag rechnen wir fest damit, dass er am Dienstag für sein Team liefert.

Real Madrid vs Inter Mailand Wette 2: Erster Torschütze – Kylian Mbappé zu einer Quote von 3,50 bei Interwetten

Eine goldene Gelegenheit

Dies ist wohl der beste Zeitpunkt, um auswärts gegen Real Madrid anzutreten, da den Gastgebern mehrere Schlüsselspieler fehlen. Éder Militão, Rodrygo, Ferland Mendy und Thiago Pitarch fallen allesamt aus, während Raúl Asencio, Endrick und Marc Cucurella als fraglich gelten. Zudem sind Eduardo Camavinga, Arda Güler und Bernardo Silva noch von Sperren aus der vergangenen Saison betroffen.

Dieses geschwächte Mittelfeld könnte Inter einen Vorteil verschaffen. Die Mannschaft von Chivu hat keine eigenen größeren Sorgen, nur Djed Spence arbeitet noch an seiner vollen Fitness. Drei Siege aus drei Spielen, der jüngste in der Nachspielzeit erzielt, dürften den Gästen zusätzliches Selbstvertrauen für den Dienstagabend geben. Die direkten Duelle sprechen für die Dominanz von Real Madrid, das die letzten vier Begegnungen in diesem Wettbewerb allesamt für sich entschieden hat.

Für Inter ist dies eine goldene Gelegenheit, das Bernabéu mit einem Punktgewinn zu verlassen, anders als bei ihren jüngsten Besuchen dort. Allerdings ist Chivus Abwehr nicht wasserdicht, was den Gastgebern durchaus Angriffsmöglichkeiten bieten sollte. Ein eng umkämpftes Spiel könnte hier entstehen, bei dem sich beide Seiten am Ende gegenseitig neutralisieren.

Real Madrid vs Inter Mailand Wette 3: 1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 4,20 bei Interwetten

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