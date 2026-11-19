Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Abwehrreihen in diesem Duell weitgehend die Oberhand behalten und Real Madrid am Ende alle Punkte einfährt.

Alle Quoten werden von Oddset bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Real Madrid vs Celta Vigo

1. Halbzeit – Unter 1,5 Tore zu einer Quote von 1.70 bei Oddset

Real Madrid gewinnt & Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 1.95 bei Oddset

Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 1.75 bei Oddset

Für weitere Details und Quoten verweisen wir auf die offiziellen Buchmacher-Websites. Weiterführende Links & Ratgeber:

So funktioniert der ODDSET Bonus Code (Infos zu Registrierung und Neukundenbonus)

Die besten Sportwetten Anbieter in Deutschland im Überblick

Die aktuellen besten Sportwetten Boni im Vergleich

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Real Madrid 2:0 Celta Vigo

Torschützen-Wett-Tipp: Real Madrid – Kylian Mbappe, Arda Guler

Real Madrid fand zwischen den letzten beiden Länderspielpausen zu seiner Form und gewann acht Spiele in Serie in allen Wettbewerben. Darunter war ein wichtiger 2:1-Auswärtssieg im Clasico gegen Barcelona.

Jose Mourinho hat in letzter Zeit deutlich mehr Balance in das gesamte Team gebracht. Seine Mannschaft setzte sich zuletzt mit 3:0 bei Valencia im Mestalla durch. Los Blancos liegen vor diesem Wochenende nur drei Punkte hinter Barca, und es bahnt sich ein enges Titelrennen an.

Celta Vigo hingegen hat einen schwierigen Saisonstart erwischt, mit nur zwei Siegen aus zwölf Liga-Partien. Die Galicier kamen vor zwei Wochen zu Hause gegen Levante trotz 3,16 xG nur zu einem 0:0. Danach gewannen sie im Copa del Rey mit 5:0 gegen Salamanca UDS.

Voraussichtliche Aufstellungen für Real Madrid vs Celta Vigo

Real Madrid : Courtois, Valverde, Konate, Huijsen, Carreras, Camavinga, Silva, Guler, Bellingham, Diomande, Mbappe

: Courtois, Valverde, Konate, Huijsen, Carreras, Camavinga, Silva, Guler, Bellingham, Diomande, Mbappe Celta Vigo: Radu, J. Rodriguez, Caceres, Alonso, Rueda, Febas, Moriba, Galan, Alvarez, Swedberg, Jutgla

Celta hält vor der Pause dicht

Eine Verletzung von Stürmer Borja Iglesias ist ein wichtiger Grund für die Probleme von Celta Vigo. Ferran Jutgla hat die Rolle als Mittelstürmer oft übernommen, traf aber erst zweimal in elf Ligaspielen. Damit ist er dennoch gemeinsam mit Pablo Duran der treffsicherste Spieler im Kader der Gäste.

Die Gäste dürften in diesem schwierigen Auswärtsspiel kaum Risiken eingehen. Sie können sich aber von ihrem starken 2:0-Sieg auf diesem Platz im vergangenen Jahr inspirieren lassen, als sie zu Null spielten. Claudio Giraldez will, dass seine Mannschaft früh im Spiel diszipliniert steht und wieder Zugriff auf die Partie bekommt.

In den fünf Auswärtsspielen von Celta in dieser Saison fielen in der ersten Halbzeit insgesamt nur zwei Tore. Die Galicier haben in der gesamten Saison in der spanischen Liga erst einmal auswärts getroffen. Eine Wette auf unter 1,5 Tore vor der Pause bietet sehr guten Value, mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 57 %.

Real Madrid vs Celta Vigo Wette 1: 1. Halbzeit – Unter 1,5 Tore zu einer Quote von 1.70 bei Oddset

Real Madrids Aufschwung soll sich fortsetzen

Dieses Real-Madrid-Team präsentiert sich deutlich stärker als jenes, das im vergangenen Jahr im direkten Duell eine Niederlage hinnehmen musste. Jenes Ergebnis läutete damals den Anfang vom Ende für Xabi Alonso ein. Mourinho hat seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen aber klar seinen Stempel aufgedrückt.

Yan Diomande hat auf dem Flügel überzeugt und kommt in seinen vergangenen acht Einsätzen auf vier Tore und drei Vorlagen. Jude Bellingham und Arda Guler haben sich ebenfalls im Zusammenspiel mit Kylian Mbappe stark präsentiert. Zudem hat Fede Valverdes Umstellung auf die rechte Abwehrseite die Defensive stabilisiert.

Real Madrid hat in den vergangenen fünf Ligaspielen nur zwei Gegentore kassiert. Die Mannschaft hat ihre letzten beiden Partien in der La Liga zu Null gewonnen.

Celta Vigo blieb in 58 % seiner Ligaspiele in dieser Saison ohne eigenes Tor. Das spricht für einen Wert in der Wette auf einen Sieg der Hausherren ohne Gegentor.

Real Madrid vs Celta Vigo Wette 2: Real Madrid gewinnt & Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 1.95 bei Oddset

Starke Abwehrreihen sollen das Ergebnis niedrig halten

In diesem Duell treffen zwei der stärksten Defensivreihen der La Liga aufeinander. Gemeinsam mit Atletico Madrid stellen beide Teams die gemeinsam beste Abwehrbilanz der Liga, mit nur zehn Gegentoren.

Auch die zugrunde liegenden Daten zeigen, wie schwer es gegnerischen Teams fällt, gegen diese Mannschaften Chancen zu kreieren. Real Madrid hat nur 11,4 xG zugelassen, der beste Wert der Liga. Celta Vigo belegt bei dieser Kennzahl mit nur 12,6 xG zugelassenen Chancen den zweiten Platz.

Drei der fünf Auswärtsspiele von Celta in dieser Saison in der spanischen Liga endeten mit einem 0:0. Insgesamt kommen die Ligaspiele beider Teams im Schnitt nur auf 1,67 Tore pro 90 Minuten. Das spricht für Value bei einer Wette auf unter 3,5 Tore, mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 56 %.

Real Madrid vs Celta Vigo Wette 3: Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 1.75 bei Oddset

18+ | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter buwei.de

+