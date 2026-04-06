Real Madrid vs Bayern München Wett Tipp: Die Gastgeber jagen CL-Geschichte

Unser Wett-Experte erwartet einen absoluten Schlagabtausch zwischen diesen beiden europäischen Schwergewichten. Angesichts der aktuellen Form beider Teams ist ein Unentschieden jedoch höchst wahrscheinlich.

Die besten Wetten für Real Madrid vs Bayern München

Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 1,40 bei Interwetten

1x2 – Unentschieden zu einer Quote von 3,95 bei Interwetten

Erster Torschütze – Kylian Mbappé zu einer Quote von 5,50 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Real Madrid 2:2 Bayern München

Torschützen-Wett Tipp: Real Madrid – Kylian Mbappé, Vinícius Júnior; Bayern München – Luis Díaz, Lennart Karl

Real Madrid tritt diese Woche zu seinem 22. Champions-League-Viertelfinale an. Die "Königlichen" jagen ihren 16. europäischen Titel – ein Rekord, den sie selbst immer weiter ausbauen wollen. Die Mannschaft von Álvaro Arbeloa musste am Wochenende in La Liga jedoch einen kleinen Dämpfer hinnehmen: Die 1:2-Auswärtsniederlage gegen Mallorca ließ den Rückstand auf Barcelona im Titelrennen auf sieben Punkte anwachsen.

Sollte Arbeloa die "Blancos" jedoch zu einem weiteren Champions-League-Triumph führen, wird der Verlust der Meisterschaft zur Nebensache. Er könnte zudem erst der dritte Trainer werden, der seine ersten fünf UCL-K.o.-Spiele in Folge gewinnt.

Dass man Real nie abschreiben darf, bewiesen sie in der Vorrunde gegen Manchester City, wo sie eiskalt agierten. Doch auch die Gäste bringen eine unbestreitbare europäische Qualität mit, die ihnen am Dienstag zugutekommen wird. Die Bayern sind das einzige Team, das mit 24 Teilnahmen noch mehr UCL-Viertelfinal-Auftritte vorweisen kann als die Gastgeber.

Allerdings schied kein anderes Team in dieser Phase häufiger aus als die Bayern (10 Mal). Da dies mit der 19. Auflage die am häufigsten ausgetragene Paarung im europäischen Spitzenfußball ist, verspricht das Duell am Dienstagabend pure Spannung. Vincent Kompany dürfte mit einem Remis in Madrid durchaus zufrieden sein, um den Sack dann im Rückspiel vor heimischer Kulisse zuzumachen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Real Madrid vs Bayern München

Real Madrid:Lunin, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Güler, Mbappé, Vinícius Júnior

Bayern München:Neuer, Stanisic, Kim, Tah, Bischof, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Díaz, Jackson

Beide Netze werden zappeln

Beide Teams gehören zu den fünf torgefährlichsten Mannschaften des Wettbewerbs. Real Madrid komplettiert diese Liste mit bislang 29 Treffern. In 12 Spielen blieben sie nur ein einziges Mal ohne Torerfolg und kommen in dieser UCL-Saison auf einen Schnitt von 2,42 Toren pro Partie. Hinten präsentierten sie sich jedoch anfällig und kassierten 14 Gegentore in 12 Spielen – das macht den Gästen Hoffnung.

"Die Roten" haben in ihren 10 UCL-Partien bereits 32 Tore erzielt; nur Paris Saint-Germain (34) traf im Wettbewerb häufiger. Ein Schnitt von 3,2 Toren pro Spiel unterstreicht die Wucht der Münchner Offensive. Da Harry Kane für diese Partie jedoch fraglich ist, wird höchstwahrscheinlich Nicolas Jackson die Sturmspitze in Kompanys System übernehmen.

Es ist erwähnenswert, dass die Bayern in dieser Saison durchschnittlich ein Gegentor pro Spiel kassieren. Das öffnet Türen für die Hausherren. Die Münchner dürften zudem durch den wahrscheinlichen Ausfall von Thibaut Courtois ermutigt werden. Ohne ihren gewohnten Rückhalt ist die Defensive der Madrilenen deutlich verwundbarer.

Sieben der letzten acht UCL-Auftritte von Real waren torreich (über 2,5 Tore). Gleichzeitig fielen in acht der letzten neun Pflichtspiele der Bayern Tore auf beiden Seiten. Daher ist davon auszugehen, dass am Dienstagabend beide Offensivreihen Grund zum Jubeln haben werden.

Real Madrid vs Bayern München Wette 1: Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 1,40 beiInterwetten

Madrid setzt auf die Festung Bernabéu

Die Gastgeber gehen in ordentlicher Verfassung in dieses Spiel. Vor dem vergangenen Wochenende feierten sie fünf Siege in Serie. Die Niederlage gegen Mallorca war erst die dritte in den letzten zehn Spielen für die Spanier. Da sie die restlichen sieben Partien gewannen, gibt es keinen Grund, an der eigenen Stärke gegen Bayern zu zweifeln.

Unterdessen rettete die Kompany-Elf am Wochenende ein spätes 3:2-Unentschieden gegen Freiburg. Damit endete zwar eine Siegesserie von drei Spielen, doch die Bayern sind nun seit 13 Pflichtspielen ungeschlagen. Dennoch hat die Niederlage gegen Arsenal früher in der UCL-Kampagne gezeigt, dass sie nicht unbesiegbar sind.

Die Hausherren haben nur eines der letzten acht direkten Duelle in der regulären Spielzeit verloren (fünf Siege, zwei Remis). Auch zu Hause gab es in den letzten acht Begegnungen gegen Bayern nur eine Niederlage. Da zwei der letzten drei Pflichtspiel-Duelle unentschieden endeten, könnte auch dieses Spiel genau diesen Weg gehen.

Real Madrid vs Bayern München Wette 2: 1x2 – Unentschieden zu einer Quote von 3,95 bei Interwetten

Keine Zweifel am Schlüsselspieler

Wer am Dienstag die größte Gefahr für die Gäste darstellt, steht außer Frage. Es ist Kylian Mbappé, der die Defensive der Bayern vor die größte Herausforderung stellen wird. Mit 13 Treffern führt er die Torschützenliste der Champions League souverän an – drei Tore Vorsprung auf seine Verfolger.

Der Franzose trifft in dieser Champions-League-Saison im Schnitt alle 56 Minuten. Zudem hat er in 25 La-Liga-Einsätzen für die "Königlichen" bereits 23 Mal eingenetzt. Besonders auffällig: Sechs seiner letzten acht UCL-Tore fielen vor der 30-Minuten-Marke. Deshalb setzen wir darauf, dass er auch am Dienstagabend den Torreigen eröffnet.

Real Madrid vs Bayern München Wette 3:Erster Torschütze – Kylian Mbappé zu einer Quote von 4,80 beiInterwetten

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