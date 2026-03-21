Real Madrid vs Atletico Madrid Wett Tipp: Derby-Freunde für die Blancos

Unser Experte geht davon aus, dass sich die Blancos im Stadtduell knapp gegen die “Rojiblancos” durchsetzen werden, wobei wir Tore auf beiden Seiten erwarten.

Die besten Wetten für Real Madrid vs Atletico Madrid

Sieg Real Madrid zu einer Quote von 1,90 bei bet365

Beide Teams treffen in der 2. Halbzeit zu einer Quote von 2,75 bei bet365

Fede Valverde trifft jederzeit zu einer Quote von 3,25 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Real Madrid 2:1 Atletico Madrid

Torschützen-Wett Tipp: Real Madrid – Kylian Mbappé, Fede Valverde; Atletico Madrid – Ademola Lookman

Beide Mannschaften waren unter der Woche in England gefordert, um ihre Achtelfinal-Rückspiele in der Champions League zu bestreiten. Während Real Madrid einen starken 2:1-Auswärtssieg bei Manchester City feierte, musste sich Atletico mit 2:3 gegen Tottenham geschlagen geben. Trotz der Niederlage von Atleti konnten beide Klubs den Einzug in die nächste Runde perfekt machen.

In La Liga sind die Blancos derzeit das einzige Team, das Tabellenführer Barcelona noch gefährlich werden kann. Die Mannschaft von Alvaro Arbeloa konnte ihre letzten beiden Partien gegen Celta Vigo und Elche gewinnen. Dennoch knabbert das Team noch immer an den Folgen der zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen direkt davor.

Diego Simeone hat seine Atleti-Elf in der Liga zuletzt häufig rotiert, da die Qualifikation für die Top 4 so gut wie sicher ist. Trotz der Umstellungen gelangen den Rojiblancos vier Siege in Folge, darunter ein knapper 1:0-Erfolg gegen Getafe am vergangenen Wochenende.

Voraussichtliche Aufstellungen für Real Madrid vs Atletico Madrid

Real Madrid:Lunin, Carreras, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold, Thiago, Tchouameni, Valverde, Güler, Vinicius, Mbappé

Atletico Madrid:Musso, Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina, Lookman, Cardoso, Llorente, Simeone, Alvarez, Sørloth

Derby-Freude für Real Madrid

Ein Madrider Derby ist immer ein Highlight, doch für die Gastgeber steht diesmal deutlich mehr auf dem Spiel. Während Simeone zwar eine schlagkräftige Truppe aufbieten wird, hat das Ergebnis für Atletico kaum noch Auswirkungen auf die tabellarische Endplatzierung. Real Madrid hingegen benötigt zwingend drei Punkte, um im Titelrennen nicht den Anschluss zu verlieren – Fehler sind hier nicht erlaubt.

Atleti konnte im Santiago Bernabéu seit der Saison 2015/16 (damals 1:0) nicht mehr gewinnen. Das letzte Aufeinandertreffen in diesem Stadion endete in der vergangenen Champions-League-Saison mit einem 2:1-Heimsieg für Real.

Seit langem hat man das Gefühl, dass Real Madrid wieder richtig Fahrt aufnimmt. Der 5:1-Gesamtsieg gegen Man City hat das Selbstvertrauen massiv gestärkt. Übergreifend stehen die Blancos nun bei vier Siegen in Serie.

Da Kylian Mbappé fit ist und voraussichtlich in der Startelf steht, kann Real wieder auf den Top-Scorer der Liga zählen. Das spricht klar für einen Heimsieg, zumal Atletico in dieser Saison 69 % ihrer Auswärtsspiele in der Liga nicht gewinnen konnte.

Real Madrid vs Atletico Madrid Wette 1: Sieg Real Madrid zu einer Quote von 1,90 bei bet365

Tore in der zweiten Halbzeit erwartet

Acht der letzten neun Madrider Derbys seit Anfang 2024 endeten mit Toren auf beiden Seiten („Both Teams to Score“). Dieses Duell hat in den letzten Jahren deutlich an Attraktivität gewonnen, was vor allem daran liegt, dass Atletico Madrid inzwischen einen deutlich offensiveren Spielstil pflegt.

Dieses Aufeinandertreffen könnte sehr offen geführt werden, da die Hausherren unter Zugzwang stehen. Statistisch gesehen erzielt Real Madrid 55 % seiner Tore nach der Pause, kassiert aber auch 62 % der Gegentreffer in der zweiten Halbzeit. Diese Faktoren lassen auf einen unterhaltsamen zweiten Durchgang schließen.

Auch die „Rojiblancos“ neigen dazu, spät in der Partie zu treffen oder Tore zu kassieren. Tatsächlich fielen 62 % ihrer auswärts kassierten Tore erst nach der 60. Minute.

Diese Trends machen eine Wette darauf, dass beide Teams in der zweiten Halbzeit treffen, bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 38 % sehr attraktiv.

Real Madrid vs Atletico Madrid Wette 2: Beide Teams treffen in der 2. Halbzeit zu einer Quote von 2,75 bei bet365

Der formstarke Valverde schlägt erneut zu

Ein Spieler, der in den letzten zwei Wochen bei Real Madrid über sich hinausgewachsen ist, ist Fede Valverde. Sein Siegtreffer in der 95. Minute gegen Celta Vigo Anfang des Monats war ein echter Wendepunkt für die Blancos.

Der Uruguayer legte mit einem überragenden Hattrick im Hinspiel gegen Man City nach und erzielte auch am vergangenen Wochenende gegen Elche ein sehenswertes Tor. Selbst im Rückspiel gegen City sorgten seine Tiefenläufe ständig für Gefahr.

Valverdes aktueller Lauf deutet darauf hin, dass er auch in diesem Derby eine der größten Torgefahren darstellen wird. Im aktuellen Mittelfeld-System genießt er sichtlich die Freiheit, die Offensive massiv zu unterstützen. Neben Vinicius profitiert er am stärksten vom Trainerwechsel.

Da Atletico Madrid in vier der letzten fünf Spiele mindestens zwei Gegentore kassiert hat, wird es Räume für Valverde geben. Die Quote für ihn als Torschützen bietet hier einen hervorragenden Value.

Real Madrid vs Atletico Madrid Wette 3:Fede Valverde trifft jederzeit zu einer Quote von 3,25 bei bet365

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