Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Real Madrid erneut dominant auftritt und Jude Bellingham erneut trifft.

Alle Quoten werden von bet365 bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Real Madrid vs Alaves

Real Madrid Handicap -2 zu einer Quote von 2.00 bei bet365

Jude Bellingham Torschütze jederzeit zu einer Quote von 2.88 bei bet365

Alaves Tore Gesamt – Unter 0,5 Tore zu einer Quote von 1.63 bei bet365

Weitere Details und Quoten sind auf den offiziellen Buchmacher-Websites zu finden; für zusätzliche Infos stehen folgende Seiten bereit:

Den bet365 Angebotscode Leitfaden mit allen Details zum Willkommensbonus und der Kontoerstellung.

Den Vergleich der besten Sportwetten Boni auf unserer Übersichtsseite.

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Real Madrid 3:0 Alaves

Torschützen-Wett-Tipp: Real Madrid – Kylian Mbappe x2, Jude Bellingham

Real Madrid läuft es gerade sowohl national als auch international blendend. Die Mannschaft feierte am Dienstagabend mit einem 5:1-Sieg gegen PSV Eindhoven den zehnten Erfolg in Serie.

Los Blancos müssen in der La Liga aber weiterhin Boden auf Tabellenführer Barcelona gutmachen. Am vergangenen Wochenende entgingen sie nur knapp einer Blamage, ehe Carlos Espis Treffer in der 85. Minute den 2:1-Comeback-Sieg gegen Celta Vigo besiegelte.

Alaves holte aus den ersten vier Saisonspielen zehn Punkte. Im September und Oktober brach die Form des Teams jedoch deutlich ein. Quique Sanchez Flores’ Mannschaft fand am vergangenen Wochenende mit einem 3:1-Erfolg gegen Deportivo A Coruna zurück in die Spur.

Voraussichtliche Aufstellungen für Real Madrid vs Alaves

Real Madrid: Courtois, Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Camavinga, Guler, Bellingham, Vinicius, Mbappe

Alaves: Sivera, Tenaglia, Koski, Jonny, Perez, Ibanez, Blanco, Guevara, Rebbach, Boye, Martinez

Real Madrid will Siegesserie mit deutlichem Erfolg ausbauen

Nach zwei enttäuschenden Spielzeiten und einem nicht ganz überzeugenden Saisonstart wirkt Real Madrid wieder wie eine echte Kraft. Jose Mourinho hat die Balance im gesamten Team gefunden und holt aus den meisten seiner Stars das Beste heraus. Los Blancos sind seit der 1:2-Niederlage im Madrider Derby gegen Atletico im September ungeschlagen.

Fünf der vergangenen acht Partien hat Real Madrid mit drei oder mehr Toren Unterschied gewonnen. Kylian Mbappe bleibt eiskalt: Unter der Woche erzielte er bereits sein 19. Tor im Trikot der Königlichen in dieser Saison. Auch Vinicius Junior zeigt zunehmend seine Klasse, mit sechs Treffern in seinen vergangenen vier Einsätzen für Klub und Nationalmannschaft.

Angesichts einer schwierigen Serie an Auswärtsspielen im Anschluss an diese Partie könnte Mourinho hier etwas rotieren. Das dürfte bedeuten, dass Spieler wie Yan Diomande und Bernardo Silva Pause erhalten.

Dennoch sollte die Kaderbreite der Hausherren ausreichen, um Alaves abzufertigen, die im Schnitt nur 0,5 Punkte pro Auswärtsspiel holen. Die Wette auf einen Dreitore-Sieg von Real Madrid wirkt bei einer Quote von evens attraktiv.

Real Madrid vs Alaves Wette 1: Real Madrid Handicap -2 zu einer Quote von 2.00 bei bet365

Bellingham soll nach Mittwochsmagie erneut treffen

Nach einem der Tore der Saison gegen PSV dürfte Bellingham voller Selbstvertrauen sein. Der Engländer stand dabei nicht einmal in der Startelf, da Mourinho ihn geschont hatte. Gegen Alaves dürfte er wieder von Beginn an auflaufen.

Bellingham zeigt in dieser La-Liga-Saison eine starke Abschlussquote und trifft bei 17 % seiner Schüsse. Seine fünf Saisontore in der Liga werden in diesem Real-Madrid-Kader nur von Mbappe übertroffen. Der Mittelfeldspieler braucht nur noch einen weiteren Treffer, um seine Vorjahresbilanz einzustellen.

Auch wenn er Mourinho für seine Entwicklung lobt, scheint bei Bellingham bei der Weltmeisterschaft im Sommer etwas umgeschaltet zu haben. Bei dem Turnier erzielte er im Schnitt alle 88 Minuten ein Tor. Seitdem zeigt sich der frühere Borussia-Dortmund-Spieler in absoluter Bestform.

Der 23-Jährige traf in vier seiner vergangenen fünf Einsätze für Real Madrid. Als Wette auf einen Torschützen jederzeit bietet er hier sehr guten Value, mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 44 %.

Real Madrid vs Alaves Wette 2: Jude Bellingham Torschütze jederzeit zu einer Quote von 2.88 bei bet365

Alaves soll im Bernabeu torlos bleiben

Nach der 1:6-Klatsche bei Barcelona Ende Oktober reist Alaves ohne viel Zuversicht nach Madrid. Die neun bisherigen Duelle gegen diesen Gegner gingen allesamt verloren. In drei der vergangenen sechs Auswärtsspiele im Bernabeu blieb das baskische Team ohne eigenen Treffer.

Alaves tritt in dieser Saison zu Hause deutlich überzeugender auf als auswärts. Die Heimbilanz ist die fünftbeste der La Liga, auswärts wartet die Mannschaft aber weiterhin auf einen Sieg. Sanchez Flores’ Team erzielt auswärts im Schnitt nur 0,67 Tore pro 90 Minuten.

Das Team aus Vitoria kam zuletzt bei Sevilla auf gerade einmal 0,54 xG im Auswärtsspiel. Gegen die Abwehr von Real Madrid, die in dieser Saison nur 12,9 xG zugelassen hat – bester Wert der Liga –, dürfte sich Alaves schwertun. Die Wette auf unter 0,5 Tore für die Gäste wirkt wie ein kluger Griff.

Real Madrid vs Alaves Wette 3: Alaves Tore Gesamt – Unter 0,5 Tore zu einer Quote von 1.63 bei bet365

18+ | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter buwei.de

+