Real Madrid vs Alaves Wett Tipp: Valverde trifft in einem offenen Schlagabtausch

Unser Wett-Experte erwartet eine unterhaltsame Partie mit Toren auf beiden Seiten, wobei Fede Valverde zu den Torschützen gehören dürfte.

Die besten Wetten für Real Madrid vs Alaves

Beide Teams treffen zu einer Quote von 1.85 auf Oddset

Fede Valverde trifft jederzeit zu einer Quote von 4.50 auf Oddset

Real Madrid gewinnt & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1.70 auf Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Real Madrid 3-2 Alaves

Torschützen-Wett Tipp: Real Madrid – Fede Valverde, Kylian Mbappé, Vinicius Junior; Alaves – Toni Martinez, Ibrahim Diabate

Real Madrid zeigte letzte Woche gegen Bayern München eine beeindruckende Leistung, musste sich jedoch am Ende knapp mit 3:4 geschlagen geben. Damit endete ihre Champions-League-Saison bereits im Viertelfinale.

In La Liga haben die „Los Blancos“ nur noch theoretische Chancen auf den Titel. Seit der Länderspielpause gab es eine 1:2-Niederlage gegen Mallorca und ein enttäuschendes 1:1-Unentschieden gegen Girona. Durch diese Ergebnisse liegt Real nun neun Punkte hinter Barcelona – und das bei nur noch sieben verbleibenden Spieltagen.

Alaves geht in diese englische Woche mit nur einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge, obwohl sie aktuell seit vier Spielen ungeschlagen sind. Zuletzt erkämpften sie sich in einem spektakulären baskischen Derby ein 3:3-Unentschieden auswärts bei Real Sociedad.

Voraussichtliche Aufstellungen für Real Madrid vs Alaves

Real Madrid:Lunin, Carreras, Rüdiger, Militao, Alexander-Arnold, Güler, Bellingham, Tchouameni, Valverde, Vinicius, Mbappé

Alaves:Sivera, Parada, Tenaglia, Jonny, Youssef, Blanco, Guridi, Ibañez, Perez, Diabate, Martinez

Torfestival im Bernabéu erwartet

Für Alaves gab es im letzten Monat einen herben Rückschlag, als Chacho Coudet den Verein verließ, um River Plate zu übernehmen. Man entschied sich für den erfahrenen Quique Sánchez Flores, um den Klassenerhalt zu sichern.

Der neue Coach setzt auf einen deutlich offensiveren Ansatz als sein Vorgänger. Das führte dazu, dass in allen fünf Spielen unter Sánchez Flores beide Teams trafen. In diesen Partien fielen im Schnitt 4,8 Tore, wobei die „Babazorros“ in den drei Auswärtsspielen unter dem neuen Trainer bereits neunmal einnetzten.

Das spricht eindeutig dafür, dass sie auch im Bernabéu zu Torerfolgen kommen werden. In den letzten sieben Pflichtspielen von Real Madrid trafen zudem immer beide Mannschaften. Auf eine Fortsetzung dieser Serie zu setzen, ist ein smarter Wett Tipp mit einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 54,6 %.

Real Madrid vs Alaves Wette 1: Beide Teams treffen zu einer Quote von 1.85 auf Oddset

Valverde setzt seinen Lauf fort

Einer der größten Lichtblicke für Real Madrid im Jahr 2026 ist die Rückkehr von Fede Valverde zur Bestform. Unter Xabi Alonso tat er sich schwer, sein volles Potenzial abzurufen, doch in seiner angestammten Mittelfeldrolle blüht der Uruguayer unter Alvaro Arbeloa förmlich auf.

Mit acht Toren in seinen letzten neun Einsätzen für Verein und Nationalmannschaft strotzt Valverde vor Selbstvertrauen. Zuvor hatte er in dieser Saison erst zweimal getroffen, was jedoch daran lag, dass der 27-Jährige häufig als Rechtsverteidiger aushelfen musste.

Da sich Trent Alexander-Arnold nun auf dieser Position festgespielt hat, kann Valverde wieder offensiver agieren. Er erzielte auch das einzige Tor für Real im letzten Ligaspiel gegen Girona.

Der Mittelfeldmotor kommt im Schnitt auf 1,6 Schüsse pro Spiel und gehört zu den gefährlichsten Schützen aus der Distanz. Angesichts seiner aktuellen Verfassung bietet Valverde als Torschütze jederzeit einen enormen Value.

Real Madrid vs Alaves Wette 2: Fede Valverde trifft jederzeit zu einer Quote von 4.50 auf Oddset

Real-Sieg in einer torreichen Begegnung

Nach dem Aus in der Königsklasse gibt es für Arbeloa keinen Grund mehr, seine Stars zu schonen. Real Madrid kann sich voll und ganz darauf konzentrieren, die restlichen La-Liga-Spiele zu gewinnen. Auch wenn es wohl nicht mehr reicht, um Barca abzufangen, will man die Saison so stark wie möglich beenden.

In München spielten sie stark auf, kreierten drei Großchancen und einen xG-Wert von 2,25. Alle Offensivstars sind einsatzbereit, da sich Jude Bellingham und Kylian Mbappé von ihren Blessuren erholt haben. Die individuelle Qualität im Madrider Kader sollte letztlich zu viel für die Defensive von Alaves sein.

Die Gäste warten seit 13 Spielen auf eine weiße Weste und kassierten in sechs ihrer letzten sieben Partien zwei oder mehr Gegentore. Fünf dieser Begegnungen endeten mit mindestens drei Toren.

Da auch acht der letzten neun Real-Spiele über 2,5 Tore lieferten, ist die Kombination aus Heimsieg und Torfestival der ideale Weg für dieses Duell in der spanischen Hauptstadt.

Real Madrid vs Alaves Wette 3:Real Madrid gewinnt & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1.70 auf Oddset

+