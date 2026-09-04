Real Betis vs Real Madrid Wett-Tipp: Makelloser Rekord steht auf dem Spiel

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Real Madrid seine Autorität in diesem Spiel unterstreicht und die 100 % Siegquote in der Liga fortsetzt.

Die besten Wetten für Real Betis vs Real Madrid

Torschütze – Kylian Mbappe zu einer Quote von 1,65 bei Interwetten

Real Madrid Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2,15 bei Interwetten

1X2 & Beide Teams treffen – Real Madrid & Ja zu einer Quote von 2,48 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Real Betis 1:3 Real Madrid

: Real Betis 1:3 Real Madrid Torschützen-Wett-Tipp: Real Betis – Rodrigo Riquelme; Real Madrid – Kylian Mbappe x2, Jude Bellingham

Real Betis ist unter der Leitung von Manuel Pellegrini zu einer echten Kraft geworden. Der chilenische Trainer steht seit 2020 an der Seitenlinie und holte 2022 den Copa del Rey für den Klub. Zudem führte er das Team in dieser Zeit stets zu einem Platz unter den ersten sieben.

Betis beendete die vergangene Saison zwar auf Platz fünf, lag aber ganze neun Punkte hinter Atletico Madrid auf Platz vier zurück. Die Champions-League-Qualifikation wäre für die Verdiblancos eine erfolgreiche Saison, doch die Aufholjagd auf die Top vier bleibt klar das Ziel. Die erste Gelegenheit gegen eines dieser Teams bietet sich, wenn Madrid am Freitagabend zu Gast ist.

Los Blancos scheinen unter der Leitung von Jose Mourinho ihre gewohnte Form gefunden zu haben. „The Special One“ ist für eine zweite Amtszeit zurück beim Klub, und es zeigen sich bereits Anzeichen seines Einflusses in der Kabine. Real Madrid beendete die vergangene Saison acht Punkte hinter Barcelona, ist in dieser Spielzeit allerdings perfekt gestartet.

Die Katalanen werden es diese Saison nicht leicht haben. Mourinhos Mannschaft ist entschlossen, sich den La-Liga-Titel von den Rivalen zurückzuholen. Nach vier sieglosen Auswärtsspielen in Folge bei Betis wird diese Partie ein echter Test für Madrids Titelambitionen in dieser Saison. Barcelona hat seinerseits drei Siege aus drei Spielen eingefahren, was den Gästen verdeutlicht, wie wichtig es ist, das Tempo hochzuhalten.

Voraussichtliche Aufstellungen für Real Betis vs Real Madrid

Real Betis : Valles, Bellerin, Bartra, Nathan, Garcia, Bernal, Roca, Antony, Isco, Riquelme, Parrot

: Valles, Bellerin, Bartra, Nathan, Garcia, Bernal, Roca, Antony, Isco, Riquelme, Parrot Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Cucurella, Valverde, Camavinga, Diomande, Bellingham, Vinicius Jr, Mbappe

Verlass auf Kylian

Trotz des Rückstands von acht Punkten in der vergangenen Saison war Madrids Offensive durchaus effektiv, besonders Kylian Mbappe. Der Franzose sicherte sich mit 25 Ligatoren aus 31 Einsätzen die Torjägerkanone. Diese Intensität scheint er in dieser Saison fortzusetzen.

Mbappe erzielte in der vergangenen Woche beim 4:1-Erfolg gegen Real Sociedad seinen ersten Hattrick für Real Madrid. Damit kommt er in seinen letzten drei Spielen für den Klub auf vier Tore. Auch gegen Malaga am vergangenen Wochenende traf er und zeigte dabei eine Leistung, die ihn zum Spieler des Spiels machte.

Der französische Kapitän verzeichnete die meisten Torschüsse (6), die meisten Ballkontakte im gegnerischen Strafraum (15) und eine Dribbling-Erfolgsquote von 78 %. Sein xG-Wert (Expected Goals) lag bei 1,01 und damit weit vor allen anderen Spielern auf dem Platz. Mbappe traf in drei persönlichen direkten Duellen mit Real Betis zweimal. Diese Bilanz will er an diesem Wochenende weiter ausbauen.

Real Betis vs Real Madrid Wette 1: Torschütze – Kylian Mbappe zu einer Quote von 1,65 bei Interwetten

Zur falschen Zeit gegen Madrid

Madrid erzielte in der vergangenen Saison 77 Tore, die zweithöchste Ausbeute der Liga hinter dem Meister. Los Blancos haben in dieser Saison bereits 10 Tore in drei Spielen erzielt, was zeigt, dass sich die Mannschaft unter dem neuen Cheftrainer einspielt.

In den vergangenen beiden Partien trafen sie jeweils genau viermal, was für die Gastgeber nichts Gutes verheißt. Erschwerend kommt hinzu, dass Pellegrinis Truppe am Wochenende gegen Levante fünf Gegentore hinnehmen musste. Das sind keine ermutigenden Vorzeichen für ein Team, das es mit möglicherweise der treffsichersten Offensive der Liga zu tun bekommt.

Madrid traf in der vergangenen Saison zudem in 68 % seiner Ligaspiele mindestens zweimal, nur Barcelona wies mit 74 % eine höhere Quote auf. Im Hinspiel der vergangenen Saison schoss Los Blancos den Verdiblancos gleich fünf Tore ein. Mit dem Schwung, den die Gäste mitbringen, lohnt es sich, auf mehr als zwei Tore der Gäste am Freitag zu setzen.

Real Betis vs Real Madrid Wette 2: Real Madrid Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2,15 bei Interwetten

Freude dürfte auch den Gastgebern vergönnt sein

Die 5:2-Niederlage der Gastgeber am Wochenende war die erste dieser La-Liga-Saison. Ihre vorherigen vier Partien brachten insgesamt zwei Siege und zwei Niederlagen. Die andere Niederlage war ein Testspiel gegen Inter Mailand.

Die Gäste dürften nach ihrem starken Saisonstart voller Selbstvertrauen sein. Real Madrid weiß zudem, dass Barcelona dicht dahinter lauert, was kaum Raum für Fehler lässt. Während Mourinhos Mannschaft wohl den vollen Punktgewinn einfahren wird, dürfte Betis durchaus einen Weg finden, um selbst zu treffen.

In zwei der letzten drei Spiele Madrids trafen beide Teams, während Betis in allen drei bisherigen Ligaspielen der Saison getroffen hat. Auch in den letzten drei direkten Duellen fielen auf beiden Seiten Tore, was auch in dieser Partie sehr wahrscheinlich erscheint. Deshalb bietet sich die Wette auf Tore beider Teams sehr guten Value.

Real Betis vs Real Madrid Wette 3: 1X2 & Beide Teams treffen – Real Madrid & Ja zu einer Quote von 2,48 bei Interwetten

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