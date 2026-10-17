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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass ein offener Schlagabtausch in Sevilla für reichlich Tore sorgt, wobei Yamal im letzten Drittel für die Gäste erneut glänzen dürfte.

Die besten Wetten für Real Betis vs Barcelona

Real Betis Tore Gesamt – Über 1,5 Tore zu einer Quote von 2,40 bei Oddset

Barcelona Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,85 bei Oddset

Lamine Yamal 1+ Vorlagen zu einer Quote von 2,70 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Real Betis 2:4 Barcelona

Real Betis 2:4 Barcelona Torschützen-Wett-Tipp: Real Betis – Ez Abde, Cucho Hernandez; Barcelona – Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Gabriel Jesus

Beide Teams kommen von Champions-League-Partien unter der Woche. Barcelona feierte in Istanbul einen 4:1-Erfolg und hält damit weiterhin bei 100 % Siegquote in dieser Saison über alle Wettbewerbe hinweg. Auch Real Betis steht nach einem späten 3:2-Sieg gegen Porto bei sechs Punkten in Europa.

Es ist insgesamt ein starker Saisonstart für die Mannschaft von Manuel Pellegrini. Sechs der vergangenen sieben Partien über alle Wettbewerbe hinweg wurden gewonnen, und die Andalusier stehen auf Tabellenplatz drei der La Liga.

Auch Hansi Flick dürfte mit dem bisherigen Verlauf zufrieden sein. Trotz des verletzungsbedingten Ausfalls von Raphinha hat Barça in den zwei Spielen seit der Länderspielpause bereits sieben Treffer erzielt.

Voraussichtliche Aufstellungen für Real Betis vs Barcelona

Real Betis : Valles, Bellerin, Bartra, Llorente, Gomez, Bernal, Ceballos, Antony, Fornals, Abde, C. Hernandez

: Valles, Bellerin, Bartra, Llorente, Gomez, Bernal, Ceballos, Antony, Fornals, Abde, C. Hernandez Barcelona: J. Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Espart, Rodri, Pedri, Yamal, Fermin, Gordon, Jesus

Betis' Offensive stellt Barças Defensive auf die Probe

Das dürfte Barcelonas bislang schwerster Brocken der Saison werden. Die Katalanen profitierten bis zu diesem Punkt von einem günstigen Spielplan in Liga und Europapokal, doch das dürfte sich nun ändern.

Mit Cucho Hernandez, Troy Parrott, Isco, Antony und Ez Abde, die alle um einen Startplatz konkurrieren, verfügt Betis über echte Tiefe im Angriff. Die Mannschaft kommt über alle Wettbewerbe hinweg auf genau zwei Tore pro 90 Minuten. Pellegrinis Team hat allein in den vergangenen zwei Partien acht Treffer erzielt, nachdem zuvor auch Osasuna mit 5:2 bezwungen wurde.

Betis' Ausbeute von 14 Toren in der La Liga basiert auf einem xG-Wert (erwartete Tore) von 14,1. Das unterstreicht die Kreativität, die das Team mit seinen vielen spielstarken Mittelfeldspielern mitbringt.

Barça war in dieser Spielzeit defensiv nicht fehlerfrei. In drei Partien der La Liga kassierten die Katalanen bereits jeweils zwei Gegentore – gegen Rayo Vallecano, Levante und Racing. Ein treffsicherer Betis-Kader scheint gut aufgestellt, um gegen diese Abwehr über 1,5 Tore zu erzielen, mit einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 42 %.

Real Betis vs Barcelona Wette 1: Real Betis Tore Gesamt – Über 1,5 Tore zu einer Quote von 2,40 bei Oddset

Dominantes Barça soll durchgehend gefährlich bleiben

So gut Real Betis auch in dieser Saison abschneidet – jeder Gedanke an eine Titelambition wirkt unrealistisch. Die zugrunde liegenden Defensivwerte sind durchaus besorgniserregend: 14,9 xGA (erwartete Gegentore) in der La Liga, der zweitschlechteste Wert der Liga vor dem neunten Spieltag.

Das bislang beste Resultat war ein 1:0-Heimsieg gegen Real Madrid. Allerdings hatte Betis dabei durchaus Glück, denn man ließ sieben hochkarätige Chancen und 3,46 xG zu.

In der aktuellen Form ist kaum vorstellbar, dass Barcelona ähnlich verschwenderisch agiert wie Los Blancos an jenem Tag. Flicks Mannschaft hat in jedem der vergangenen acht Spiele über alle Wettbewerbe hinweg mindestens dreimal getroffen. In der Liga liegt der Schnitt bei 4,25 Toren pro 90 Minuten.

Vor diesem Hintergrund erscheint der Tipp auf ein Über 2,5 Tore für Barça mit einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 54 % durchaus schlüssig.

Real Betis vs Barcelona Wette 2: Barcelona Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,85 bei Oddset

Yamals Kreativität als Schlüssel für die Gäste

Obwohl er in seinen zwei Barcelona-Einsätzen seit der Nations-League-Pause nicht getroffen hat, verzeichnete Yamal drei Vorlagen. Mit dem verletzten Raphinha legt Barcelona noch größeren Wert darauf, den Ball zum Teenager zu bringen.

Für den Ballon-d'Or-Kandidaten stehen in dieser Saison bereits neun Vorlagen in nur zehn Klubeinsätzen zu Buche. Seine 150 erfolgreichen Pässe im letzten Drittel sind der zweithöchste Wert der La Liga. Zudem führt Yamal mit 3,8 Schlüsselpässen pro Spiel die spanische Topliga an.

Der spanische Nationalspieler hat historisch gegen Betis besonders gut performt. In sieben bisherigen Duellen mit den Andalusiern steuerte er vier Vorlagen bei. Gegen eine zeitweise wacklige Heimabwehr dürfte eine Wette auf mindestens eine Torvorlage von Yamal als Value-Wett-Tipp mit Außenseiterquote hervorstechen.

Real Betis vs Barcelona Wette 3: Lamine Yamal 1+ Vorlagen zu einer Quote von 2,70 bei Oddset

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