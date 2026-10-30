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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass José Mourinhos selbstbewusstes Real Madrid einen Auswärtssieg gegen Racing Santander einfährt, der die Titelambitionen der Königlichen weiter befeuern dürfte.

Die besten Wetten für Racing Santander vs Real Madrid

1X2 & Beide Teams treffen – Real Madrid & Ja zu einer Quote von 2,00 bei Winamax

Tore Gesamt – Über 4,5 Tore zu einer Quote von 2,20 bei Winamax

Kylian Mbappé 2+ Tore zu einer Quote von 2,30 bei Winamax

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Racing Santander 2:3 Real Madrid

Racing Santander 2:3 Real Madrid Torschützen-Wett-Tipp: Racing Santander – Zabiri, Vicente; Real Madrid – Mbappé x2, Güler

José Mourinho reist mit seiner ausgelassenen Real-Madrid-Mannschaft am Sonntag an die kantabrische Küste, um gegen den Aufsteiger Racing Santander anzutreten.

Racing hat sich in dieser Saison 2026/27 der La Liga zum unbestrittenen Unterhaltungskünstler entwickelt. Santander kassierte bereits 26 Gegentore, erzielte aber selbst ebenfalls 15 Treffer. Damit liegt der Torschnitt ihrer Spiele bei mehr als vier Toren pro Partie.

Racing hat vor der eigenen Kulisse im El Sardinero in dieser Saison noch nicht verloren. Drei Siege und zwei Unentschieden bilden ein solides Fundament im Kampf um den Klassenerhalt. Sogar ein Heimspiel gegen Alavés gewannen sie in Unterzahl.

Real dagegen kommt mit einer Serie von fünf Siegen in Folge. Der 2:1-Erfolg über den Erzrivalen Barcelona hat den Titelkampf der Saison 2026/27 neu entfacht. Nur noch drei Punkte trennen Barça vom drittplatzierten Real.

Es ist Reals erster Ligabesuch in Santander seit einem torlosen Remis im Jahr 2011. Mourinho darf zudem Thibaut Courtois nach überstandener Erkrankung wieder begrüßen. Er dürfte an der Mannschaft, die im Camp Nou gewann, kaum etwas ändern, um den Schwung mitzunehmen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Racing Santander vs Real Madrid

Racing Santander : Agirrezabala, Mantilla, Ramón, Belocian, Salinas, Prati, I. Martín, A. Martín, Canales, Vicente, Zabiri

: Agirrezabala, Mantilla, Ramón, Belocian, Salinas, Prati, I. Martín, A. Martín, Canales, Vicente, Zabiri Real Madrid: Courtois, Valverde, Konaté, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Güler, Brahim, Bellingham, Diomande, Mbappé

Racing soll seinen Teil zu einem Klassiker beitragen

Racing ist in den letzten 20 Spielen ohne eine einzige Nullnummer geblieben. Diese Serie dürfte gerade gegen diese Offensive nicht enden.

Gleichzeitig trifft die Mannschaft selbst weiterhin regelmäßig. Ihre 15 Tore aus zehn Ligaspielen beinhalten jeweils zwei Treffer gegen Barcelona und gegen Valencia.

Auch Real kassierte in vier der letzten fünf Partien ein Gegentor. Mit zehn Gegentoren in dieser Saison liegt der Schnitt von Mourinhos Mannschaft bei einem Gegentor pro Spiel.

Vinícius Júnior ist gesperrt, und Rodrygo fällt weiterhin aus. Auch Ferland Mendy und Raúl Asencio fehlen. Damit lastet im Offensivspiel der Gäste noch mehr Verantwortung auf Kylian Mbappé und Jude Bellingham. Dennoch können wir einen Auswärtssieg ohne eigenes zu Null bei einer Quote von etwa 50 Prozent erwarten.

Racing Santander vs Real Madrid Wette 1: 1X2 & Beide Teams treffen – Real Madrid & Ja zu einer Quote von 2,00 bei Winamax

El Sardinero steht ein weiteres Torfestival bevor

Racings Spiele haben in zehn Runden 41 Tore hervorgebracht, das sind 4,1 pro Partie. Real Madrids Begegnungen liegen mit durchschnittlich 3,5 Toren nicht weit dahinter. Beide Werte deuten in dieselbe Richtung.

Racings Duell mit Barcelona liefert einen guten Maßstab. Hansi Flicks Mannschaft gewann 7:2 in einem außergewöhnlichen Schlagabtausch mit insgesamt neun Toren. Real ist zwar nicht ganz so offen wie Barça, verfügt aber dennoch über genügend Offensivqualität, um die Lücken bei Racing zu nutzen.

Santanders Tordifferenz von -11 ist derzeit die schlechteste der Liga, schlechter sogar als die der drei Absturzkandidaten. Racing wird seine Spielweise deswegen nicht ändern. Die Mannschaft hat mit 21,4 den höchsten zugelassenen xG-Wert der Liga.

Auch wenn ein Tipp auf 5+ Tore bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 45,5 % hoch erscheint, sprechen Racings Profil und die Form der Real-Stürmer für dieses Szenario.

Racing Santander vs Real Madrid Wette 2: Tore Gesamt – Über 4,5 Tore zu einer Quote von 2,20 bei Winamax

Mbappé soll sich an der löchrigsten Abwehr der Liga satt spielen

Mbappé kommt in dieser Saison auf 11 Tore aus 10 Ligaeinsätzen von Beginn an. FotMob schreibt ihm zudem 12,23 Expected Goals zu.

Das ergibt einen Wert von 1,23 xG pro 90 Minuten über 894 gespielte Minuten. Außerdem kommt er im Schnitt auf 5,24 Torschüsse pro 90 Minuten, davon 2,92 aufs Tor.

Mbappé traf vergangenen Sonntag doppelt bei Barcelona. Racing kassiert 2,6 Gegentore pro Spiel, die schlechteste Quote der La Liga nach fast einem Viertel der Saison. Durch die Sperre von Vinícius lastet noch mehr Verantwortung auf Mbappé, um den Unterschied zu machen. Jude Bellingham folgt in Reals Torschützenliste mit erst drei Treffern.

Da Racing 2,6 Gegentore pro Spiel zulässt, wird Mbappé gegen Santander statistisch 1,6 bis 1,9 Tore zugetraut. Das ergibt eine Wahrscheinlichkeit von 47 % bis 57 %, selbst zwei oder mehr Tore zu erzielen, höher als die vom Markt implizierte Quote von 43.5 %. Das ist der Value-Tipp aus diesen Racing Santander vs Real Madrid Wett-Tipps für dieses Wochenende.

Racing Santander vs Real Madrid Wette 3: Kylian Mbappé 2+ Tore zu einer Quote von 2,30 bei Winamax

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