Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die europäischen Titelverteidiger sich zu Hause als zu stark erweisen und den Gästen eine deutliche Niederlage zufügen.

Die besten Wetten für PSG vs Slovan Bratislava

Torschütze – Desire Doue zu einer Quote von 1,74 bei bet365

Dreiweg-Handicap – PSG gewinnt mit -3 Handicap zu einer Quote von 2,01 bei bet365

Vorlagen 1+ – Achraf Hakimi mit mindestens 1 Vorlage zu einer Quote von 2,75 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : PSG 5:0 Slovan Bratislava

: PSG 5:0 Slovan Bratislava Torschützen-Wett-Tipp: PSG – Kvicha Kvaratskhelia, Desire Doue, Ousmane Dembele x2, Ferran Torres

Paris Saint-Germain startet am Mittwochabend die Verteidigung seiner europäischen Krone mit dem Heimspiel gegen den slowakischen Vertreter Slovan Bratislava. Die Pariser wollen als erst fünftes Team überhaupt drei Champions-League- beziehungsweise Europapokaltitel in Folge gewinnen. Ihr träger Start in die heimische Saison dürfte Cheftrainer Luis Enrique allerdings kaum gefallen haben.

PSG ist nach den ersten drei Ligue-1-Spielen überraschend sieglos, eine Serie, die so niemand kommen sah. Die französischen Meister verloren zudem am vergangenen Freitag ihr erstes Heimspiel, als Monaco einen Rückstand drehte und die volle Punktzahl mitnahm. In diesem Wettbewerb hat sich PSG in den vergangenen Jahren jedoch stets stark präsentiert, und dieses Spiel könnte genau der Funke sein, der die Saison entzündet.

Slovan Bratislava sicherte sich mit einer ungeschlagenen Qualifikationskampagne den Platz im Hauptfeld der Champions League. Damit wird Cheftrainer Yaya Touré der erste Afrikaner, der eine Mannschaft in diesem Wettbewerb betreut.

Allerdings steckt Tourés Truppe zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt in einer Formkrise. Die letzten beiden Partien gingen beide verloren, wobei vor diesem Mittwochsspiel durchaus etwas rotiert wurde. Die „Sky Blues“ schöpfen Selbstvertrauen aus ihren Auswärtsergebnissen während der Qualifikation. Der Parc des Princes stellt sie dennoch vor eine völlig andere Herausforderung als alles, was sie bisher erlebt haben.

Voraussichtliche Aufstellungen für PSG vs Slovan Bratislava

PSG : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele Slovan Bratislava: Takac, Blackman, Markovic, Bajric, Cruz, Martinez, Pokorny, Mustafic, Barseghyan, Camara, Sporar

Die Wahl des Value-Tipps

Die Gastgeber verfügen über eine der gefürchtetsten Offensivreihen ganz Europas. In der vergangenen Saison war Kvicha Kvaratskhelia mit 10 Toren aus 16 Einsätzen der beste Torschütze des Klubs in diesem Wettbewerb. Er lag nur fünf Tore hinter Torschützenkönig Kylian Mbappé.

Ousmane Dembélé, der für gewöhnlich die Angriffsreihe von Enriques Truppe anführt, erzielte acht Tore in 13 Spielen. Auf ihn, auf Dembélé oder auf Neuzugang Ferran Torres zu setzen, dass sie am Mittwoch treffen, bietet nur wenig Value. Deshalb setzen wir auf Desire Doue als Torschütze im Champions-League-Auftaktspiel von PSG.

Doue machte in der vergangenen Saison keine schlechte Figur und traf fünfmal in 13 Einsätzen. Gegen Monaco hatte er in der vergangenen Woche zwei Torschüsse, fünf Ballkontakte im gegnerischen Strafraum und eine Dribbling-Erfolgsquote von 100 Prozent. Gegen ein Team von Bratislavas Kaliber dürfte die gesamte Offensivreihe reichlich Gelegenheiten bekommen, wobei Doue bereit ist, mindestens einmal zu treffen.

PSG vs Slovan Bratislava Wette 1: Torschütze – Desire Doue zu einer Quote von 1,74 bei bet365

Eine weitere lange Nacht für Slovan

Enriques Mannschaft hat in den vergangenen Jahren in der Champions League geglänzt. Sie ist seit 11 europäischen Spielen in Folge ungeschlagen, mit sieben Siegen und vier Unentschieden. Les Rouge-et-Bleu sind zudem seit sechs Spielen im Parc des Princes in diesem Wettbewerb ungeschlagen. Der letzte Titelverteidiger, der sein erstes Europapokal-Heimspiel verlor, war Celtic im Jahr 1968.

Der spanische Trainer weist eine herausragende Champions-League-Bilanz auf. Er kommt als Trainer auf eine Siegquote von 63 %, die höchste aller Trainer, die mindestens 50 Champions-League-Spiele geleitet haben. Zudem ist PSG in den vergangenen beiden direkten Duellen ungeschlagen, mit einem Sieg und einem Unentschieden in der Europa League 2011/12.

Sollte die vergangene Champions-League-Kampagne ein Hinweis sein, steht den Gästen eine schwierige Nacht bevor. In der Saison 2024/25 verlor Slovan alle acht Ligaphasen-Spiele bei einem Gesamtverhältnis von 27:7. Bei durchschnittlich 3,38 Gegentoren pro 90 Minuten dürfte Tourés Mannschaft am Mittwochabend mehrfach einschlagen lassen.

PSG vs Slovan Bratislava Wette 2: Dreiweg-Handicap – PSG gewinnt mit -3 Handicap zu einer Quote von 2,01 bei bet365

Ein langsamer Start vor der Zündung

PSG hatte in der vergangenen Champions-League-Saison zwei Spieler mit den meisten Vorlagen gemeinsam an der Spitze. Kvicha Kvaratskhelia und Kapitän Achraf Hakimi verzeichneten beide jeweils sechs Vorlagen in der Kampagne. Sie teilten sich Platz eins mit Bayern Münchens Michael Olise, was Hakimis Einfluss an europäischen Abenden unterstreicht.

Obwohl er als Rechtsverteidiger spielt, schaltet sich Hakimi für gewöhnlich weit nach vorne ein und ist häufig am Offensivspiel von PSG beteiligt. Zur Einordnung: Der marokkanische Kapitän verzeichnete gegen Monaco in der vergangenen Woche vier Torschüsse und neun Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. Beide Werte waren die höchsten der Partie über beide Mannschaften hinweg. In dieser Saison hat er noch kein Tor oder keine Vorlage verbucht, doch dieses Spiel könnte der Auslöser für seine Kampagne sein.

Hakimi erzielte in der vergangenen Saison zwei Tore und legte in 18 Ligue-1-Spielen zwei Vorlagen auf. In der Champions League hingegen traf er einmal und steuerte sechs Vorlagen in 13 Einsätzen bei. Es ist eine gewagte Wahl. Angesichts der Qualität des Gegners und der starken Bilanz von PSG in diesem Wettbewerb würden wir jedoch darauf setzen, dass er in dieser Partie mindestens eine Vorlage liefert.

PSG vs Slovan Bratislava Wette 3: Vorlagen 1+ – Achraf Hakimi mit mindestens 1 Vorlage zu einer Quote von 2,75 bei bet365

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