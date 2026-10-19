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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass sich ein offener Schlagabtausch mit vielen Toren entwickelt, wobei sich Barcelona gegen den Titelverteidiger durchsetzt.

Die besten Wetten für PSG vs Barcelona

Tore Gesamt – Über 4,5 Tore zu einer Quote von 2,15 bei Betano

1X2 & Beide Teams treffen – Barcelona & Ja zu einer Quote von 3,10 bei Betano

Lamine Yamal 1+ Vorlagen zu einer Quote von 2,88 bei Betano

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: PSG 3:4 Barcelona

PSG 3:4 Barcelona Torschützen-Wett-Tipp: PSG – Ousmane Dembelé (2), Désiré Doué; Barcelona – Anthony Gordon, Raphinha, Lamine Yamal, Dani Olmo

Beide Teams meisterten am Wochenende potenziell knifflige Auswärtstests in der heimischen Liga. PSG gewann 3:1 bei Straßburg, wobei alle Tore der Pariser in den letzten 15 Minuten fielen. Die späte Aufholjagd brachte das Team von Luis Enrique an die Spitze der Ligue 1.

Die Pariser siegten in der vergangenen Woche zudem mit 4:2 auswärts bei Manchester City. Der Angriff auf den dritten Champions-League-Titel in Folge ist gut gestartet. Allerdings wartet mit diesem Spiel die bislang größte Herausforderung der Saison auf PSG.

Barcelona weist in allen Wettbewerben eine makellose Bilanz auf. Alle elf Siege kamen mit einem Vorsprung von mindestens zwei Toren zustande. Die dominante Form setzte sich am Samstag mit einem deutlichen 5:2-Erfolg bei Real Betis in La Liga fort.

Voraussichtliche Aufstellungen für PSG vs Barcelona

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne, Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián, Doué, Dembelé, Kvaratskhelia

Barcelona: J. García, Cancelo, Cubarsí, Martín, Eixart, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Gordon, Raphinha

Schwergewichts-Duell mit Klassiker-Potenzial

Hansi Flick und Luis Enrique setzen beide auf risikoreichen, offensiven Fußball. Sie können sich jeweils auf verheerende Angriffsreihen verlassen, doch es gibt auf beiden Seiten Schwachstellen in der Abwehr. Diese dürften hier noch deutlicher zutage treten, da mit Nuno Mendes und Eric García verletzte Verteidiger fehlen werden.

Barcelonas Partien in dieser Saison enden im Schnitt mit 5,36 Toren pro 90 Minuten. Acht der vergangenen neun Spiele in allen Wettbewerben endeten mit fünf oder mehr Treffern insgesamt.

Auch bei PSG fielen in den jüngsten Partien die Tore im Minutentakt. Die letzten drei Auftritte der Franzosen endeten allesamt mit vier oder mehr Toren. Zudem brachten die bisherigen beiden Champions-League-Spiele des Teams in dieser Saison jeweils mindestens sechs Tore.

PSG nahm das Spiel im Etihad Stadium gegen Manchester City in der vergangenen Woche in einem Spiel auf Augenhöhe mit 4,46 xG an sich. Ein weiteres offenes Duell erscheint wahrscheinlich. Über 4,5 Tore bietet sehr guten Value bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 47 %.

PSG vs Barcelona Wette 1: Tore Gesamt – Über 4,5 Tore zu einer Quote von 2,15 bei Betano

Barça soll den amtierenden Champion abservieren

Es wäre eine große Überraschung, würde in dieser Partie eine der beiden Mannschaften torlos bleiben. Sechs der vergangenen sieben Barcelona-Spiele brachten Tore auf beiden Seiten. Zudem trafen bei PSG in dieser Saison in 82 % der Spiele beide Teams.

In der aktuellen Form wirken die Gäste etwas überzeugender. Barça hatte für die jüngsten Gegner zu viel Qualität und erzielt im Schnitt 4,36 Tore pro Spiel über alle Wettbewerbe hinweg. Die Defensive der Pariser, die bei Manchester City in der vergangenen Woche sechs hochkarätige Chancen zuließ, dürfte vor vielen Problemen stehen.

Die Gastgeber führen zwar mit 6,4 xG in der Champions League in dieser Saison. Allerdings starteten sie mit einem sehr günstigen Heimspiel gegen Slovan Bratislava in den Wettbewerb.

PSG blieb in dieser Saison bereits viermal ohne Sieg und tendiert dazu, erst im Saisonverlauf ihre beste Form zu finden. Trotz zweier Champions-League-Titel seit der Formatumstellung schloss das Team die Ligaphase nie besser als auf Platz elf ab. Barcelonas Sieg bei einem Spiel, in dem beide Teams treffen, könnte sich als kluge Wahl erweisen.

PSG vs Barcelona Wette 2: 1X2 & Beide Teams treffen – Barcelona & Ja zu einer Quote von 3,10 bei Betano

Yamals Kreativität soll den Unterschied machen

Während beide Seiten über zahlreiche Offensivstars der Extraklasse verfügen, könnte ausgerechnet Lamine Yamal zum Matchwinner werden. Sein Spiel hat in dieser Saison eine neue Stufe erreicht, mit 19 direkten Torbeteiligungen in elf Einsätzen für seinen Verein.

Vorlagen machen 53 % seiner gesamten Torbeteiligungen aus. Der 19-Jährige war seit seiner Rückkehr aus der Länderspielpause in drei Einsätzen an vier Toren beteiligt. Darunter zwei Vorlagen beim 4:1-Champions-League-Sieg Barças in der vergangenen Woche bei Galatasaray.

Auch gegen Feyenoord am ersten Spieltag legte Yamal zweimal auf. In Europa kommt er im Schnitt auf 5,0 Schlüsselpässe pro Spiel und dürfte auf PSGs Ersatz-Linksverteidiger Lucas Digne treffen. Dieses Duell könnte für Yamal großes Potenzial bieten. Er ist gut positioniert, um 1+ Vorlagen zu liefern, bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 35 %.

PSG vs Barcelona Wette 3: Lamine Yamal 1+ Vorlagen zu einer Quote von 2,88 bei Betano

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