Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Paris Saint-Germain dank ihrer beeindruckenden Kadertiefe gegen Roma die Oberhand behält, auch wenn die Gäste um Donyell Malen für Torgefahr sorgen dürften.

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Die besten Wetten für PSG vs Roma

1X2 & Beide Teams treffen – PSG & Ja zu einer Quote von 2.38 bei bet365

Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1.80 bei bet365

Tor oder Vorlage – Donyell Malen zu einer Quote von 2.00 bei bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: PSG 3:1 Roma

Torschützen-Wett-Tipp: PSG – Dembélé, Akliouche, Godts; Roma – Malen

Paris Saint-Germain empfängt Roma am Mittwoch im Parc des Princes zum ersten Pflichtspiel-Duell der beiden Klubs überhaupt. Der amtierende Champions-League-Sieger steht mit vier Siegen aus vier Spielen an der Spitze der Ligaphase.

Luis Enriques Mannschaft hat in Europa 20 Tore erzielt und nur fünf kassiert. Mit einem 3:2-Auswärtssieg bei Nizza am Samstag verlängerten die Pariser ihre Siegesserie in allen Wettbewerben auf zwölf Spiele.

Ousmane Dembélé, Marquinhos und Nuno Mendes sind allesamt aus der Verletzungspause zurück. Khvicha Kvaratskhelia fällt nach einem Kreuzbandriss gegen Barcelona für den Rest der Saison aus. Enrique muss zudem einen weiteren Rückschlag verkraften: Désiré Doué erlitt eine ähnliche Kreuzbandverletzung, die ihn ebenfalls für den Rest der Saison 2026/27 außer Gefecht setzt.

Roma reist als Tabellen-20. der Champions-League-Ligaphase mit vier Punkten aus einem Sieg in vier Spielen an. Die Römer verloren 4:3 gegen Real Madrid und 3:2 gegen Manchester United.

Gian Piero Gasperinis Team meldete sich national mit einem deutlichen 5:1-Erfolg über Parma am Wochenende zurück. Mile Svilar und Paulo Dybala sind beide aus der Verletzungspause zurückgekehrt. Gasperini hofft, dass seine Mannschaft die starke Form aus der Liga mit ins Duell gegen den Titelverteidiger nehmen kann. Donyell Malen soll für die Gäste im Angriff führen. Lorenzo Pellegrini fällt wegen einer Knöchelverletzung aus.

Voraussichtliche Aufstellungen für PSG vs Roma

Paris Saint-Germain : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Akliouche, Dembélé, Godts

: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Akliouche, Dembélé, Godts AS Roma: Svilar, Hermoso, Balerdi, Mancini, Wesley, Cristante, De Roon, Molina, Soulé, Mora, Malen

Roma dürfte treffen, doch PSG sollte sich durchsetzen

PSG hat alle vier Ligaphasen-Spiele in dieser Saison gewonnen. Dabei erzielten die Pariser 20 Tore und kassierten nur fünf Gegentreffer.

Selbst Barcelona gelangen bei der 2:4-Niederlage im Parc des Princes noch zwei Tore. Roma hat in seinen vier Europapokal-Spielen zehn Tore erzielt.

Die Römer trafen beim 3:4 in Rom gegen Real Madrid gleich dreimal. Auch bei der 2:3-Niederlage gegen Manchester United trafen sie zweimal. Roma ist das am niedrigsten platzierte Team der Ligaphase mit einer positiven Tordifferenz (+2).

Donyell Malen kommt zudem in Bestform nach Paris, nachdem er am Samstag beim Sieg gegen Parma viermal getroffen hat. PSG blieb allerdings beim deutlichen 6:0-Auswärtssieg gegen Villarreal ohne Gegentor. Kvaratskhelia und Doué fehlen beide, dennoch dürfte auf beiden Seiten genug Offensivqualität für ein unterhaltsames Spiel vorhanden sein.

PSG vs Roma Wette 1: 1X2 & Beide Teams treffen – PSG & Ja zu einer Quote von 2.38 bei bet365

Vier oder mehr Tore trotz des zusätzlichen Ausfalls von Doué

PSGs vier Ligaphasen-Spiele haben 25 Tore hervorgebracht. Das entspricht einem Schnitt von mehr als sechs Toren pro Partie.

Die Pariser schlugen Barcelona 4:2 und gewannen 6:0 bei Villarreal. Auch Romas vier Europapokal-Auftritte waren torreich, mit insgesamt 18 Treffern. Damit haben beide Teams die Marke von über 3,5 Toren in dieser Champions-League-Saison regelmäßig übertroffen.

Gian Piero Gasperinis Mannschaft verlor 4:3 gegen Real Madrid und 3:2 gegen Manchester United. Zudem fuhr sie am vergangenen Wochenende in der Serie A einen klaren 5:1-Sieg beim abgeschlagenen Parma ein.

PSG war ebenfalls an einem torreichen Fünf-Tore-Krimi beteiligt und gewann 3:2 bei Nizza am Samstag – und das trotz der Ausfälle von Kvaratskhelia und Doué. Vier oder mehr Tore zu einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 55,6 % zu setzen, erscheint fair.

PSG vs Roma Wette 2: Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1.80 bei bet365

Malen reist in Topform nach Paris

Donyell Malen kommt in 11 Serie-A-Spielen auf 12 Tore und zwei Vorlagen. Beim 5:1-Sieg in Parma am Samstag traf er viermal. Sollte Roma treffen, ist Malen zweifellos der wahrscheinlichste Kandidat dafür.

Seine Leistung in Parma brachte ihm eine Bewertung von 9,9 ein. Sein Saisondurchschnitt von 7,97 ist für einen Stürmer mit einer eher unsteten Karriere in den vergangenen Jahren bemerkenswert.

Er befindet sich im 99. Perzentil bei den Toren und im 94. bei den Torschüssen. Roma hat in vier Champions-League-Spielen zehn Tore erzielt. Malen hat 40 % davon selbst erzielt und trifft im Schnitt einmal pro Spiel.

PSG war in Europa defensiv stark und kassierte bislang nur fünf Gegentore. Malen liegt zudem nur im 64. Perzentil bei den Torchancen-Kreationen. Dennoch bietet die Wette auf ihn als Torschütze oder Vorlagengeber bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 50 % Value – aus unserer Sicht die naheliegendste Wertwette unserer PSG vs Roma Wett-Tipps.

PSG vs Roma Wette 3: Tor oder Vorlage – Donyell Malen zu einer Quote von 2.00 bei bet365

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