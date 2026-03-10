PSG vs Chelsea Wett Tipp: Tore-Spektakel beim Gipfeltreffen der Giganten

Zwischen den Parisern und den Blues dürfte es eine extrem enge Kiste werden – eines ist in Frankreich jedoch fast garantiert: jede Menge Tore.

Die besten Wetten für PSG vs Chelsea

PSG und Chelsea trennen sich Unentschieden zu einer Quote von 3.80 auf NeoBet

Über 2.5 Tore zu einer Quote vo 3.10 auf NeoBet

Joao Pedro trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt zu einer Quote von 3.10 auf NeoBet

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: PSG 2-2 Chelsea

Torschützen-Wett Tipp: PSG – Bradley Barcola, Desire Doue; Chelsea – Joao Pedro, Cole Palmer

Paris Saint-Germain thront zwar an der Spitze der Ligue 1 und hat souverän die K.-o.-Phase der Champions League erreicht, doch spielerisch konnten sie bisher nicht ganz an das Niveau des Vorjahres anknüpfen.

Das Team von Luis Enrique musste erst am Freitagabend eine bittere Niederlage gegen Monaco einstecken und blieb in drei der letzten sechs Partien ohne Sieg. Wenn die Pariser ihren Traum von der Titelverteidigung in Europa am Leben erhalten wollen, müssen sie sich definitiv steigern.

Chelsea hingegen blickt auf wechselhafte Wochen in den verschiedenen Wettbewerben zurück. Am vergangenen Wochenende brauchten sie gegen Wrexham sogar die Verlängerung, und auch die jüngsten Remis gegen Burnley und Leeds United zeigten die fehlende Konstanz. Dass sie aber brandgefährlich sind, bewies der 4:1-Sieg gegen Aston Villa – wenn das Team von Liam Rosenior ins Rollen kommt, ist es kaum zu stoppen.

Voraussichtliche Aufstellungen für PSG vs Chelsea

PSG:Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Zaire-Emery, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Chelsea:Sanchez, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Santos, Palmer, Fernandez, Neto, Pedro

Punkteteilung in der französischen Hauptstadt

Der Mittwochabend markiert das zehnte Aufeinandertreffen dieser beiden europäischen Schwergewichte – und die Bilanz könnte kaum ausgeglichener sein. PSG verbuchte bisher drei Siege, drei Niederlagen und drei Unentschieden.

Allerdings schmerzt die letzte Begegnung noch immer: Im Finale der Klub-WM kassierten die Franzosen eine deutliche Schlappe und mussten drei Gegentreffer hinnehmen. Die Gastgeber brennen also auf Revanche.

Personell hofft PSG auf die Rückkehr von Joao Neves, während Fabian Ruiz und Quentin Ndjantou weiterhin zuschauen müssen. Ousmane Dembele verpasste die letzten Spiele wegen einer Wadenverletzung, könnte aber rechtzeitig in die Startelf zurückkehren. Unabhängig von den Ausfällen verfügen die Pariser über eine enorme Tiefe in der Offensive.

Die Gäste aus London reisen ohne Estevao, Jamie Gittens und Levi Colwill an, können aber eventuell wieder auf Wesley Fofana bauen. Die Blues treffen derzeit nach Belieben und reisen mit breiter Brust an. Wir erwarten einen offenen Schlagabtausch in Paris, bei dem beide Teams den Weg ins Netz finden werden.

PSG vs Chelsea Wette 1: PSG und Chelsea trennen sich Unentschieden zu einer Quote von 3.80 auf NeoBet

Ein Offensiv-Feuerwerk der Extraklasse

Wenn PSG auf Chelsea trifft, stehen einige der besten Offensivkünstler des Planeten auf dem Rasen. Mit Stars wie Cole Palmer, Ousmane Dembele, Desire Doue, Joao Pedro und Khvicha Kvaratskhelia im Line-up sind Tore hier vorprogrammiert.

Beide Abwehrreihen wirkten zuletzt alles andere als sattelfest, was unsere Prognose für reichlich Action im Strafraum untermauert. Die "Rouge-et-Bleu" behielten in den letzten sechs Spielen nur zweimal eine weiße Weste, während die Londoner sogar nur eines der letzten elf Spiele ohne Gegentor beendeten. Sowohl Enrique als auch Rosenior werden am Mittwoch genug Lücken finden, um den Gegner empfindlich zu treffen.

Auch die Statistik spricht eine deutliche Sprache: Sechs der neun Duelle seit 2004 endeten mit "Über 2.5 Toren". Zudem fielen in 80 % der CL-Spiele von PSG und 75 % der Chelsea-Partien in dieser Saison mindestens drei Tore. Für neutrale Fans wird das ein absoluter Leckerbissen.

PSG vs Chelsea Wette 2: Über 2.5 Tore zu einer Quote von 1.54 auf NeoBet

Chelseas brasilianischer Shootingstar in Topform

Trotz der schwankenden Ergebnisse der Blues ist die Debütsaison von Joao Pedro ein voller Erfolg. Der Brasilianer kommt in der Premier League bereits auf 22 Scorerpunkte und steuerte drei Treffer in der Königsklasse bei. Er wird am Mittwoch mit extrem viel Selbstvertrauen in den Parc des Princes einlaufen.

Sein aktueller Lauf ist beeindruckend: In seinen letzten acht Premier-League-Einsätzen netzte er achtmal ein. Auch am Samstag im FA Cup war er erfolgreich. Die PSG-Abwehr muss höllisch aufpassen, denn Pedro fehlen nur noch zwei Treffer bis zur 20-Tore-Marke in dieser Saison – und er könnte diesen Meilenstein durchaus diese Woche erreichen.

PSG vs Chelsea Wette 3:Joao Pedro trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt zu einer Quote von3.10 auf NeoBet

+