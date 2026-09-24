Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Portugal als amtierender Nations-League-Sieger die Waliser zu Hause deutlich bezwingt, während Jorge Jesus sein Amt als neuer Nationaltrainer antritt.

Die besten Wetten für Portugal vs Wales

Handicap 3-Wege – Portugal -1 zu einer Quote von 1,72 bei Interwetten

1X2 & Beide Teams treffen – Portugal & Nein zu einer Quote von 1,85 bei Interwetten

Genaues Ergebnis – 2:0 zu einer Quote von 6,00 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Portugal 2:0 Wales

: Portugal 2:0 Wales Torschützen-Wett-Tipp: Portugal – Ronaldo, Neto

Portugal empfängt Wales am Donnerstag im Estádio José Alvalade. Anpfiff ist um 20:45 Uhr in der Gruppe A4 der Nations League. Es ist Jorge Jesus' erstes Pflichtspiel als Trainer des Titelverteidigers.

Jesus übernahm von Roberto Martínez nach einer 1:0-Niederlage bei der WM im Achtelfinale gegen Spanien. Mikel Merinos Siegtreffer in der 91. Minute beendete diese Kampagne auf brutale Weise.

Jesus hat einen 25-köpfigen Kader benannt, der auf demselben Kern aufbaut. Cristiano Ronaldo ist im Kader, im Alter von 41 Jahren. Samuel Soares, Nuno Tavares, João Palhinha und Fábio Silva sind die neuen Gesichter.

Wales ist zurück in Liga A, kommt jedoch sieglos aus vier Spielen. Die Waliser spielten 1:1 gegen Ghana und verloren 2:1 in Rumänien im Juni.

Craig Bellamy muss verletzungsbedingt auf Joe Rodon, Dylan Lawlor und Ronan Kpakio verzichten. Kapitän Ben Davies kehrt nach einem schweren Knöchelproblem zurück. Die einzige bisherige Begegnung war Portugals 2:0-Sieg im Halbfinale der Euro 2016.

Voraussichtliche Aufstellungen für Portugal vs Wales

Portugal : Costa, Dalot, Dias, Inácio, Mendes, Vitinha, Neves, Silva, Fernandes, Leão, Ronaldo

: Costa, Dalot, Dias, Inácio, Mendes, Vitinha, Neves, Silva, Fernandes, Leão, Ronaldo Wales: Darlow, Mepham, Davies, Roberts, Williams, Ampadu, James, Colwill, Johnson, Wilson, Moore

Portugal siegt mit zwei oder mehr Toren Differenz

Wales steht auf Platz 38 der Weltrangliste, die niedrigste Platzierung seit August 2014. Die Waliser haben seit Kroatien im Oktober 2023 kein Team aus den Top 20 mehr geschlagen. Das ist eine schwache Ausgangslage für diese Auswärtsreise.

Bellamys Abwehr ist hier die größere Sorge. Joe Rodon fehlt mit einem Hamstring-Problem, und auch Dylan Lawlor steht nicht zur Verfügung. Wales kassierte im Juni in Bukarest gegen deutlich schwächere Gegner zwei Gegentore.

Portugal hat in den letzten fünf Spielen neun Tore erzielt. Ein neuer Trainer bringt zu Hause meist eine frühe Schärfe mit sich. Der Markt impliziert eine Wahrscheinlichkeit von 58,1 % für einen Sieg der Gastgeber mit zwei Toren Differenz. Das erscheint niedriger als die tatsächliche Wahrscheinlichkeit, da die Portugiesen unbedingt Jesus beeindrucken wollen werden.

Portugal vs Wales Wette 1: Handicap 3-Wege – Portugal -1 zu einer Quote von 1,72 bei Interwetten

Value bei einem Zu-Null-Sieg der Gastgeber

Portugal hat in den letzten fünf Spielen nur zweimal Gegentore kassiert. Rúben Dias und Gonçalo Inácio bilden für Jesus ein eingespieltes Innenverteidiger-Duo. Diogo Costa gehört zu den besseren Torhütern dieses Wettbewerbs.

Wales dürfte eher auf eine defensivere Herangehensweise setzen, statt sich in Lissabon auf ein offenes Spiel einzulassen. Der Weg zum Tor führt bei den Walisern über Umschaltmomente mit Brennan Johnson und Daniel James. Diese Gefahr ist real, erfordert aber einen seltenen Konterbruch.

Das Risiko ist offensichtlich. Wales hat in jedem der letzten vier Spiele getroffen. Eine implizite Wahrscheinlichkeit von 54,1 % für einen Portugal-Sieg zu Null wirkt jedoch wie ein fairer Einstiegspunkt.

Portugal vs Wales Wette 2: 1X2 & Beide Teams treffen – Portugal & Nein zu einer Quote von 1,85 bei Interwetten

Ein komfortabler Heimsieg im dichten Spielplan

Die einzige bisherige Begegnung endete 2:0 für Portugal. Ronaldo und Nani trafen bei der Euro 2016 in Lyon. Dieses Ergebnis passt zu beiden Selektionen, ohne dass Portugal mit großem Abstand gewinnen muss.

Es gibt guten Grund, am Donnerstag ein maßvolles Vorgehen zu erwarten. Portugal reist drei Tage später in derselben Gruppe nach Norwegen. Jesus dürfte kein Interesse daran haben, seine Schlüsselspieler für ein fünftes Tor zu belasten, wenn die Partie bereits entschieden sein könnte.

Wales sollte tief stehen und versuchen, das Spiel torarm zu halten. Der Markt sieht Portugal bei einer impliziten Siegwahrscheinlichkeit von 83 %. Für den Endstand 2:0 liegt die implizite Wahrscheinlichkeit jedoch nur bei 16,7 %.

Da die Waliser voraussichtlich nicht treffen und Portugal möglicherweise Kräfte schont, wirkt dieses Ergebnis realistisch. Es ist wohl unser wertvollster Tipp aus unserem Trio an Portugal vs Wales Wett-Tipps.

Portugal vs Wales Wette 3: Genaues Ergebnis – 2:0 zu einer Quote von 6,00 bei Interwetten

+