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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Portugal auch im zweiten Duell gegen Norwegen innerhalb weniger Tage knapp die Oberhand behält, auch wenn die Skandinavier es den Gastgebern erneut schwer machen dürften.

Die besten Wetten für Portugal vs Norwegen

Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,75 bei Interwetten

Bruno Fernandes 1+ Vorlage zu einer Quote von 2,80 bei Interwetten

Doppelte Chance – Unentschieden/Norwegen zu einer Quote von 2,20 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Portugal 2:2 Norwegen

Portugal 2:2 Norwegen Torschützen-Wett-Tipp: Portugal – Ramos, Neto; Norwegen – Haaland, Bobb

Portugal empfängt Norwegen am Samstag im Estádio do Dragão im Rahmen der Liga A, Gruppe 4 der Nations League. Die Partie ist die Neuauflage des Duells der vergangenen Woche in Oslo, wo Portugal auswärts mit 2:1 gewann.

Portugal zeigte sich zuletzt am Donnerstag beim 4:2-Auswärtssieg gegen Dänemark in Kopenhagen stark. João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha und João Félix trafen für die Selecção. Bruno Fernandes bereitete zwei der vier Tore vor.

Trotz des sportlichen Erfolgs richtet sich die mediale Aufmerksamkeit derzeit vor allem auf Cristiano Ronaldo, der das Nationalmannschaftscamp zuletzt verlassen hat. Die portugiesische Legende saß gegen Norwegen nur auf der Bank und kam auch gegen Dänemark zu keinem Einsatz.

Trotz der Unruhe um Ronaldo hat Jorge Jesus alle drei Spiele seit seinem Amtsantritt gewonnen. Portugal führt die Gruppe mit neun Punkten aus drei Spielen an und steht damit sehr gut da, um als Gruppenerster die K.o.-Phase zu erreichen.

Norwegen kassierte am selben Abend eine überraschende 1:2-Niederlage gegen Wales. Oscar Bobb brachte sein Team in Führung, ehe Dan James ausglich. Neco Williams erzielte nach der Pause per sehenswertem Freistoß den Siegtreffer für die Gastgeber.

Norwegen muss zudem auf Torbjørn Heggem verzichten, der nur 21 Sekunden nach Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit gegen Wales vom Platz flog. Haaland kam in Cardiff lediglich zu zwei Torschüssen und blieb ohne Treffer, doch der frühe Platzverweis veränderte den gesamten Spielverlauf grundlegend. Norwegen liegt aktuell auf Rang drei der Gruppe, punktgleich mit Wales und Dänemark.

Voraussichtliche Aufstellungen für Portugal vs Norwegen

Portugal: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Neto, Fernandes, Leão, Ramos

Norwegen: Nyland, Ryerson, Ajer, Østigård, Wolfe, Ødegaard, Berge, Berg, Bobb, Haaland, Nusa

Die Norweger kommen defensiv nicht zur Ruhe

Norwegische Spiele sorgen fast immer für reichlich Unterhaltung. In den vergangenen elf Partien trafen beide Teams in jedem einzelnen Spiel, und Norwegen kassierte in vier Spielen in Folge mindestens zwei Gegentore.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. In allen drei Spielen Norwegens fielen mindestens drei Tore, und in jedem davon trafen beide Teams. Zunächst gab es ein 3:2 gegen Dänemark, ehe ein 1:2 gegen Portugal und ein 1:2 gegen Wales folgten.

Auch Portugal tut sich defensiv schwer und kassierte beim jüngsten 4:2-Erfolg in Kopenhagen am Donnerstag zwei Gegentore. Hinzu kommt, dass Heggems Sperre die ohnehin anfällige norwegische Abwehr zusätzlich schwächt. Auf Basis dieser Erkenntnisse sehen wir gute Chancen auf Tore beider Teams und mindestens 2,5 Tore insgesamt, was einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 57 % entspricht.

Portugal vs Norwegen Wette 1: Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,75 bei Interwetten

Fernandes soll seine starke Form bestätigen

Bruno Fernandes zieht in Abwesenheit von Cristiano Ronaldo die Fäden im portugiesischen Spiel. In Kopenhagen bereitete er zwei der vier Tore vor – seine ersten Vorlagen in dieser Nations-League-Kampagne.

Seine Rolle ist entscheidend für das portugiesische Offensivspiel. Fernandes agiert als Zehner hinter Gonçalo Ramos, während Rafael Leão und Pedro Neto über die Flügel kommen. Er liefert die kreativen Impulse und ist zudem für die Standardsituationen zuständig, was ihm zusätzliche Vorlagenmöglichkeiten verschafft.

Norwegen wird in der Defensive personell geschwächt antreten. Heggem fehlt gesperrt, und seit elf Spielen in Folge blieb die Mannschaft nicht mehr ohne Gegentor. Bruno Fernandes kommt in diesem Länderspielfenster im Schnitt auf eine Vorlage pro Partie. Deshalb erscheint eine weitere Vorlage von ihm bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 36 % als der wertvollste Tipp aus unseren Portugal vs Norwegen Wett-Tipps.

Portugal vs Norwegen Wette 2: Bruno Fernandes 1+ Vorlage zu einer Quote von 2,80 bei Interwetten

Norwegen hätte in Oslo mehr verdient gehabt

Norwegen war in Oslo in der vergangenen Woche die bessere Mannschaft. Trotz der 1:2-Niederlage gewannen die Skandinavier die xG-Statistik mit 2,52 zu 1,04 klar für sich. Diogo Costa war mit neun Paraden an diesem Abend der Grund dafür, dass Portugal dennoch mit drei Punkten vom Platz ging.

Die norwegische Leistung verdient mehr Anerkennung, als es das Ergebnis vermuten lässt. Nach zwei Niederlagen in Folge wird die Mannschaft unbedingt punkten wollen. Martin Ødegaard und Erling Haaland bleiben echte Gefahrenherde im Angriff – Haaland erzielte in dieser Kampagne drei Tore, Ødegaard bereitete drei vor.

Portugal verfügt bereits über ein komfortables Polster an der Tabellenspitze. Mit neun Punkten aus drei Spielen steht die Mannschaft sehr gut da, um die K.o.-Phase zu erreichen. Jorge Jesus könnte sich daher nach drei Spielen in acht Tagen dazu entschließen zu rotieren und einige Schlüsselspieler zu schonen. Die Norweger könnten Porto also durchaus mit mindestens einem Punkt verlassen, was bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 45 % eine faire Einschätzung ist.

Portugal vs Norwegen Wette 3: Doppelte Chance – Unentschieden/Norwegen zu einer Quote von 2,20 bei Interwetten

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