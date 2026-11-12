Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Portugal auch im fünften Spiel in Folge erfolgreich bleibt und Dänemark die Punkte überlassen muss.

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Die besten Wetten für Portugal vs Dänemark

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1.58 bei bet365

1X2 & Tore Gesamt – Portugal & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2.10 bei bet365

Torschütze – Goncalo Ramos zu einer Quote von 1.97 bei bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Portugal 3:1 Dänemark

Torschützen-Wett-Tipp: Portugal – Goncalo Ramos, Joao Felix, Gustavo Varela; Dänemark – Rasmus Hojlund

Portugals herausragende Nations-League-Kampagne wird etwas vom Rücktritt Cristiano Ronaldos aus der Nationalmannschaft überschattet. Der frühere Kapitän beendete eine beeindruckende Karriere für Portugal, die sich über mehr als 20 Jahre erstreckte. Seine Entscheidung folgt auf seinen vorzeitigen Abgang aus dem Lager am 2. Spieltag im September und die Nachwirkungen des Zerwürfnisses mit dem Trainer.

Dennoch waren die Selecao das Quinas in ihren ersten vier Spielen in diesem Wettbewerb fehlerlos. Sie haben sich ihren Platz in der nächsten Runde bereits mit zwei Spielen Vorsprung gesichert. Die Gastgeber dürften dennoch nicht nachlassen – die perfekte Bilanz aufrechtzuerhalten, könnte sich in der K.o.-Phase als nützlich erweisen.

Dänemark reist als Tabellenzweiter der Gruppe nach Braga, ist sich seiner Sache aber keineswegs sicher. Zwei Niederlagen in den verbleibenden beiden Spielen könnten sogar zum Abstieg in die Liga B führen. Gelingt jedoch mindestens ein positives Ergebnis, bleibt die Chance auf den Aufstieg aus der Gruppe.

Die Dänen taten gut daran, zuletzt alle drei Punkte aus Wales mitzunehmen. Die Red and Whites dürften sich hier bessere Chancen ausrechnen, gegen ein Portugal, das sein Ticket fürs Viertelfinale bereits gelöst hat. Brian Riemers Mannschaft strebt zum vierten Mal in Folge den zweiten Gruppenplatz in der Nations League an. Das ist Motivation genug, um auf einen Sieg zu drängen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Portugal vs Dänemark

Portugal : Costa, Dalot, Dias, Veiga, Nazinho, Palhinha, Silva, Vitinha, Fernandes, Ramos, Felix

: Costa, Dalot, Dias, Veiga, Nazinho, Palhinha, Silva, Vitinha, Fernandes, Ramos, Felix Dänemark: Hermansen, Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle, Isaksen, Hjulmand, Hojberg, Daramy, Hojlund, Hogh

Tore scheinen vorprogrammiert

An Portugals Offensivqualität besteht kein Zweifel. Seit Ronaldos Abgang gab es keinerlei Einbruch. Jorge Jesus' Truppe hat in vier Partien neun Tore erzielt, ein Schnitt von 2,25 Toren pro Spiel. Da die Gastgeber in dieser Serie aber auch vier Gegentore kassiert haben, dürfen die Gäste hoffen, ihre Abwehr zu durchbrechen.

Dänemark traf beim Heimspiel gegen Portugal zweimal, es gibt also keinen Zweifel daran, dass die Red and Whites auch in diesem Spiel treffen können. In jener Partie kamen sie auf 12 Torschüsse gegenüber 19 von Portugal, was zeigt, dass der Abstand nicht so groß ist wie gedacht. Mit sieben Toren in vier Spielen und einem Schnitt von 1,75 Toren pro Partie sind wir zuversichtlich, dass die Dänen auch hier treffen.

In den letzten drei Spielen der Gastgeber fielen stets Tore auf beiden Seiten, ebenso in drei der letzten fünf Partien Dänemarks. Auch die beiden jüngsten direkten Duelle endeten mit Treffern für beide Mannschaften. Beide Teams treffen erscheint daher als vernünftige Wahl.

Portugal vs Dänemark Wette 1: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1.58 bei bet365

Portugals Kader-Tiefe könnte für Dänemark zu viel sein

Selbst wenn Jesus seinen Kader stark rotieren lässt, verfügt er über reichlich Qualität. Wahrscheinlicher ist jedoch eine Mischung aus Stammkräften und Ergänzungsspielern. Zu Hause wird Portugal dennoch darauf bedacht sein, seinen Fans einen weiteren Erfolg zu liefern.

Seit der Niederlage im Achtelfinale gegen Weltmeister Spanien bei der großen Weltbühne ist Portugal auf einen Vierer-Sieglauf gegangen. Diese Niederlage bleibt die einzige in den letzten 14 Länderspielen, eine Serie, die auch zehn Siege und drei Unentschieden umfasst. Dänemarks jüngste fünf Partien ergaben ein auffälliges Muster an Resultaten.

Brian Riemers Mannschaft wechselte sich zwischen Siegen und Niederlagen ab, was angesichts des jüngsten Sieges durchaus Anlass zur Sorge geben könnte. Die Dänen verloren vier ihrer letzten zehn Spiele in allen Wettbewerben und gewannen im selben Zeitraum ebenfalls vier. Ihr letzter Auswärtssieg beendete eine vierspielige Serie ohne Sieg, was zeigt, dass sie auswärts durchaus Probleme haben können.

Portugal vs Dänemark Wette 2: 1X2 & Tore Gesamt – Portugal & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2.10 bei bet365

Die Torlast ruht auf Goncalo

22 Jahre lang lieferte Ronaldo die Tore für sein Land und machte es zu einem ernsthaften Titelanwärter. Jetzt, da er nicht mehr da ist, muss diese Verantwortung jemand anderes übernehmen. Die beiden Spieler, die sie in der Nations League übernommen haben, sind Joao Felix und Goncalo Ramos.

Der Stürmer von AC Milan tut sich in der Serie A schwer, seine Auftritte für Portugal fallen jedoch deutlich überzeugender aus. Ramos und Felix sind Portugals gemeinsame Top-Torjäger in der Nations League, und beide hoffen, ihre Bilanz weiter aufzustocken. Ramos hat in diesem Wettbewerb bereits drei Tore erzielt. Sollte Portugal tief in den Wettbewerb vordringen, könnte er sich unter den besten Torschützen des Turniers wiederfinden.

Ramos traf in jedem seiner letzten drei Länderspiele und steuerte zudem eine Vorlage bei. Zählt man sein Tor aus dem vorherigen Länderspielfenster hinzu, kommt er auf fünf Tore in sechs Einsätzen für Verein und Nationalmannschaft. Im Portugal-Trikot wirkt er wie ein selbstbewussterer Spieler. Da er bereits gegen Dänemark getroffen hat, dürfte ihm das auch diesmal gelingen.

Portugal vs Dänemark Wette 3: Torschütze – Goncalo Ramos zu einer Quote von 1.97 bei bet365

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