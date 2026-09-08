Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Manchester City in einem torreichen Duell die Oberhand behält, während Erling Haaland erneut trifft.

Die besten Wetten für Porto vs Manchester City

1X2 & Beide Teams treffen – Manchester City & Ja zu einer Quote von 3,25 bei Oddset

Torschütze – Erling Haaland zu einer Quote von 1,75 bei Oddset

Tor oder Vorlage – Rayan Cherki zu einer Quote von 2,10 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Porto 1:2 Manchester City

: Porto 1:2 Manchester City Torschützen-Wett-Tipp: Porto – Gomes; Manchester City – Haaland, Semenyo

Porto empfängt Manchester City am Dienstagabend im Estádio do Dragão. Beide Klubs starten in Portugal in ihre Champions-League-Ligaphase.

Francesco Faziolis Meister haben alle vier Spiele in der Primeira Liga gewonnen, ohne ein Gegentor zu kassieren. Zudem holten sie die Superta durch einen Sieg gegen Torreense. Porto hat in den vergangenen zehn Partien stets getroffen. Zu Hause blieben die Dragões in der vergangenen Saison in allen sechs Europapokalspielen ungeschlagen.

Samu Aghehowa fehlt derzeit und war in der vergangenen Saison mit 20 Toren bester Torschütze des Teams. Gabri Veiga hat bereits drei Ligatore erzielt. Für Farioli ist es das erste Champions-League-Spiel als Trainer.

Enzo Maresca hat seit der Ablöse von Pep Guardiola alle drei Premier-League-Spiele gewonnen. City schlug Bournemouth mit 2:1 und fegte anschließend Crystal Palace mit 4:1 vom Platz. Gegen den Aufsteiger Coventry brauchte es dagegen einen späten Treffer beim bislang schwächsten Auftritt der Saison.

Rodri wechselte diesen Sommer für 65,4 Millionen Pfund zu Barcelona und hinterlässt damit eine Lücke im zentralen Mittelfeld. Zusätzlich laboriert Jérémy Doku an einem Wadenproblem. Erling Haaland und Rayan Cherki kommen in erst drei Ligaspielen bereits auf je zwei Tore.

Voraussichtliche Aufstellungen für Porto vs Manchester City

FC Porto: Diogo Costa, Alberto Costa, Kiwior, Bednarek, Sanusi, Rosario, Froholdt, Gabri Veiga, Pepê, André Silva, William Gomes

Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, O'Reilly, Foden, Cherki, Semenyo, Haaland

City siegt, aber ohne die Null zu halten

Premier-League-Klubs bleiben die dominierende Kraft in Europa. City hat in sechs der vergangenen sieben Spielzeiten das erste Champions-League-Spiel gewonnen. Zudem sind die Citizens in sechs Auswärtsspielen über alle Wettbewerbe hinweg ungeschlagen.

Porto bietet allerdings echten Widerstand. Faziolis Mannschaft hat in zehn aufeinanderfolgenden Spielen getroffen. Zudem blieben die Dragões in der vergangenen Saison in sechs europäischen Heimspielen ungeschlagen.

Marescas Abwehr hat bereits in zwei Ligaspielen zweimal Gegentore kassiert. Diese Kombination spricht für Tore auf beiden Seiten. Eine implizite Wahrscheinlichkeit von 30,77 % erscheint großzügig für einen Sieg von City bei gleichzeitigem Beide-Teams-treffen.

Porto vs Manchester City Wette 1: 1X2 & Beide Teams treffen – Manchester City & Ja zu einer Quote von 3,25 bei Oddset

Value bei Haaland aufgrund starker Champions-League-Form

Haaland ist wie gewohnt in die Saison gestartet und traf in zwei Premier-League-Einsätzen zweimal. Er kam auf zehn Torschüsse, davon fünf aufs Tor. City schafft weiterhin reichlich Chancen für ihn und macht den Norweger damit zum klaren Zielspieler der Offensive.

Porto hat in vier Ligaspielen in dieser Saison noch kein Gegentor kassiert, was manche davon abhalten könnte, am Dienstag auf Haaland zu setzen. City ist allerdings ein völlig anderer Prüfstein als Moreirense oder Arouca.

Haaland hat in diesem Wettbewerb schon gegen deutlich stärkere Abwehrreihen getroffen. In der vergangenen UCL-Saison lag seine Trefferquote bei 80 %. Eine implizite Wahrscheinlichkeit von 57,14 % mag knapp wirken, liegt aber weiterhin deutlich unter diesem Wert von 80 %.

Porto vs Manchester City Wette 2: Torschütze – Erling Haaland zu einer Quote von 1,75 bei Oddset

Cherki soll erneut für Wirbel sorgen

Cherki war der herausragende Spieler beim perfekten Saisonstart von City in der Premier League. In Selhurst Park traf er beim deutlichen 4:1-Sieg gleich zweimal.

Insgesamt hat er in nur 109 Spielminuten sieben Torchancen kreiert. Das ist eine ausgezeichnete Quote an Chancenkreation. Maresca setzt in den ersten Wochen stark auf ihn.

Porto dürfte tief stehen und den Druck einladen im Dragão. Genau in solchen engen Räumen blüht Cherki auf. Er dürfte im letzten Drittel reichlich Ballkontakte bekommen. Seine starke Form macht den Markt Tor oder Vorlage bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 47,62 % zu einer attraktiven Option.

Porto vs Manchester City Wette 3: Tor oder Vorlage – Rayan Cherki zu einer Quote von 2,10 bei Oddset

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