Unser Wett-Experte rechnet damit, dass sich Manchester City nach zwei Liganiederlagen in Folge erholt und Nottingham Forest weiter im Abstiegskampf feststeckt.

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Die besten Wetten für Nottingham Forest vs Manchester City

1X2 – Manchester City zu einer Quote von 1.69 bei bet365

Torschütze – Erling Haaland zu einer Quote von 1.69 bei bet365

Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2.20 bei bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Nottingham Forest 0:2 Manchester City

Torschützen-Wett-Tipp: Manchester City – Erling Haaland x2

Bei Nottingham Forest herrscht derzeit Weltuntergangsstimmung in der Premier League. Nach der Niederlage gegen Brentford in der vergangenen Woche hielt sich Oliver Glasner mit Kritik an seinen Spielern und dem Klub nicht zurück. „Sich einbringen oder gehen“, lautete seine Botschaft an den Forest-Kader.

Diese Aussagen gefährden seinen Posten an der Seitenlinie allerdings nicht, zumindest vorerst. Forest hält am Österreicher fest, und das ist wahrscheinlich auch gut so. Konstanz ist entscheidend, wenn der Klub aus der Abstiegszone klettern will, und Glasner braucht vermutlich nur noch etwas mehr Zeit.

Manchester City hat seinen Fans mit einem 3:2-Sieg unter der Woche gegen RB Leipzig in der Champions League wieder etwas Hoffnung gegeben. Allerdings war es bei Weitem keine Galavorstellung der Citizens, die erst mit einem späten Tor den Sieg in Deutschland klarmachten. Enzo Maresca ist dennoch zufrieden mit dem Ergebnis, vor allem nach zwei Niederlagen in Folge in der Premier League.

Das Duell mit Brighton am vergangenen Wochenende war eine Wiederholung des Pokalspiels unter der Woche, das City im Elfmeterschießen für sich entschied. Angesichts der starken Form der Seagulls in dieser Saison war es von Anfang an ein schwieriges Spiel. Die Citizens fanden bei der 0:1-Niederlage kein Mittel gegen die gegnerische Abwehr, was sie die Tabellenführung kostete.

Voraussichtliche Aufstellungen für Nottingham Forest vs Manchester City

Nottingham Forest : Sels, Cunha, Milenkovic, Murillo, Aina, McAtee, Schlager, Williams, Ndoye, Gibbs-White, Delap

: Sels, Cunha, Milenkovic, Murillo, Aina, McAtee, Schlager, Williams, Ndoye, Gibbs-White, Delap Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol, Bouaddi, Anderson, Fernandez, Ndiaye, Doku, Haaland

City will wieder auf Kurs kommen

Oliver Glasners Wirkung in Nottingham braucht offenbar noch etwas mehr Zeit. Die Tricky Trees haben keines ihrer drei Heimspiele in der Premier League in dieser Saison gewonnen. Sie stecken derzeit in einer sieglosen Serie von fünf Spielen, davon vier Niederlagen und ein Unentschieden.

City hat mit zwei Ligaklatschen in Folge einen Dämpfer erlitten. Mit dem Auswärtsspiel in Nottingham bietet sich nun die Chance, wieder auf Kurs zu kommen. Die Gäste haben 75 % ihrer Auswärtsspiele in der Liga in dieser Saison gewonnen, ohne ein einziges Unentschieden. Zudem braucht Maresca hier einen überzeugenden Sieg, um den Druck auf Arsenal aufrechtzuerhalten.

Die Citizens sind in den vergangenen drei direkten Duellen gegen Forest ungeschlagen. In der vergangenen Saison gewannen die Gäste dieses Duell 2:1, was für eine Wiederholung am Samstag spricht. Forest gewann nur eines der vergangenen neun direkten Duelle gegen Manchester City, während die Citizens sechs davon für sich entschieden.

Nottingham Forest vs Manchester City Wette 1: 1X2 – Manchester City zu einer Quote von 1.69 bei bet365

Haaland will seine Durststrecke gegen Forest beenden

Erling Haaland blieb in der vergangenen Woche gegen Brighton zwar ohne Tor, trieb sein Team aber dennoch nach vorne. Der Norweger kam auf vier Torschüsse, die meisten aller City-Spieler in diesem Spiel, und vergab eine klare Chance. Anschließend erzielte er gegen Leipzig in der Champions League das entscheidende Tor.

Während sich City und RB Leipzig auf dem Weg zur Punkteteilung befanden, traf Haaland in der 78. Minute zum Siegtreffer. Er kam in dieser Partie auf drei Schüsse aufs Tor bei einem xG-Wert von 1,08. Haaland gewann sämtliche Zweikämpfe, am Boden wie in der Luft, und zeigte damit, wie schwer er für die Leipziger Abwehr zu kontrollieren war.

Er steht aktuell bei neun Toren in neun Spielen in der Premier League, hat aber sieben in seinen vergangenen sechs Spielen in allen Wettbewerben erzielt. Gegen Forest hat er in seinen letzten fünf Versuchen nicht getroffen. Da die Gastgeber derzeit wenig Selbstvertrauen haben, könnte er genau diese Gelegenheit nutzen, um seine Durststrecke gegen die Tricky Trees zu beenden.

Nottingham Forest vs Manchester City Wette 2: Torschütze – Erling Haaland zu einer Quote von 1.69 bei bet365

Forests Offensivprobleme bremsen das Team aus

Mit Haaland an der Spitze von Citys Offensive waren hohe Angriffswerte für die Citizens immer zu erwarten. Marescas Mannschaft hat 20 Tore in neun Spielen erzielt, was einem Schnitt von 2,22 Toren pro Spiel entspricht. Auswärts haben sie neun Tore in vier Spielen geschossen und sind in dieser Saison noch ohne Nullnummer geblieben.

Nottingham Forest hingegen hat vor allem im Angriff zu kämpfen. Glasners Truppe hat im City Ground noch kein einziges Ligator erzielt, was für die heimischen Fans frustrierend sein muss. Die Tricky Trees belegen mit nur sechs erzielten Toren in neun Spielen den letzten Platz der Liga in der Offensivstatistik.

Bei keinem ihrer Heimspiele in der Liga haben in dieser Saison beide Teams getroffen. Trotz einer leicht wackeligen Abwehr dürfte City in der Lage sein, die schwächste Offensive der Liga ohne Gegentor zu halten. Fünf der vergangenen sieben direkten Duelle sahen nur ein torschießendes Team.

Nottingham Forest vs Manchester City Wette 3: Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2.20 bei bet365

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