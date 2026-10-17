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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Arsenal bei Nottingham Forest knapp die Oberhand behält, während die Partie insgesamt torarm verläuft.

Die besten Wetten für Nottingham Forest vs Arsenal

Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 1,90 bei Interwetten

1X2 & Beide Teams treffen – Arsenal & Nein zu einer Quote von 2,62 bei Interwetten

Tor oder Vorlage – Bukayo Saka zu einer Quote von 1,90 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Nottingham Forest 0:2 Arsenal

Nottingham Forest 0:2 Arsenal Torschützen-Wett-Tipp: Arsenal – Saka, Havertz

Nottingham Forest empfängt Arsenal am Sonntag am City Ground zum siebten Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27. Die Gunners reisen als Team in Topform an, und das mit deutlichem Abstand zur Konkurrenz. Arsenal steht mit 15 Punkten aus sechs Spielen auf Rang zwei der Tabelle. In der vergangenen Saison gewannen sie zu Hause gegen Leeds mit 2:1, nachdem sie zuvor mit 0:1 in Rückstand geraten waren.

Am Mittwoch gewann Arsenal mit 3:0 gegen Lille in der Champions League. Jurriën Timber, Eberechi Eze und Bukayo Saka trafen allesamt. Die bislang einzige Liganiederlage der Saison kassierten die Gunners mit einem 0:3 bei Brighton. William Saliba und Christos Tzolis fallen weiterhin verletzt aus, während Piero Hincapié nach Problemen am Sprunggelenk ebenfalls fraglich ist.

Forest steht mit fünf Punkten auf Platz 15, was für den neuen Trainer Oliver Glasner frustrierend ist. Die „Tricky Trees“ haben ihre letzten beiden Spiele verloren, darunter eine 1:3-Niederlage gegen Glasners ehemaligen Klub Crystal Palace.

Sie warten weiterhin auf den ersten Heimsieg der Saison. Igor Jesus, Nikola Milenković und Nicolò Savona fehlen allesamt beim Besuch der Titelverteidiger. Arsenal hat seit der Jahrtausendwende nur eines von acht Premier-League-Duellen gegen Forest verloren.

Voraussichtliche Aufstellungen für Nottingham Forest vs Arsenal

Nottingham Forest : Sels, Murillo, Diomande, Aina, Williams, McAtee, Schlager, Muñoz, Ndoye, Gibbs-White, Delap

: Sels, Murillo, Diomande, Aina, Williams, McAtee, Schlager, Muñoz, Ndoye, Gibbs-White, Delap Arsenal: Raya, Calafiori, Gabriel, Konsa, White, Lewis-Skelly, Rice, Madueke, Ødegaard, Saka, Havertz

Zwei der ligaweit stabilsten Defensivreihen treffen aufeinander

Hier treffen die beiden besten Defensivwerte der Liga nach xGA aufeinander. Arsenal führt mit 4,7 die Tabelle an, Forest folgt direkt dahinter mit 7,2. Beide Teams sind darauf ausgelegt, dem Gegner das Leben schwer zu machen. Forest dürfte zu Hause dennoch Chancen kreieren. Mit einem xG-Wert von 10,6 in dieser Saison liegt die Mannschaft auf Rang sechs der Liga, das Problem liegt also eher in der Chancenverwertung als in der Chancenkreation.

Diese schwache Verwertungsquote ist auch der Grund, warum Forest in sechs Spielen erst fünf Tore erzielt hat. Neuzugang Liam Delap hat in den vergangenen Partien einige hochkarätige Gelegenheiten liegen gelassen. Auch Arsenal hat in sechs Ligaspielen nur fünf Gegentore kassiert.

Wir sehen bei zwei oder weniger erzielten Toren eine implizite Wahrscheinlichkeit von 53 %, was angesichts der Datenlage vergleichsweise niedrig erscheint. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Wette auf Unter 2,5 Tore aufgeht, liegt bei etwa 57 %. Die beiden torlosen Unentschieden in Folge am City Ground stützen diesen Tipp zusätzlich.

Nottingham Forest vs Arsenal Wette 1: Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 1,90 bei Interwetten

Forest tut sich schwer, an Arsenal vorbeizukommen

Arsenal ist in den vergangenen vier direkten Duellen ohne Gegentor geblieben. Forest hat in dieser Serie nicht gegen die Gunners getroffen, was mit der Zeit durchaus zu einer psychologischen Hürde werden könnte. Die Gunners stellen zudem mit 4,7 den besten xGA-Wert der Liga. Im letzten Spiel am Mittwochabend in der Champions League hielten sie Lille mit vergleichsweise wenig Mühe vom Toreschießen ab.

Forests Chancenverwertung bleibt dabei das schwächste Glied. Mit 17 vergebenen Großchancen stellt der Klub den höchsten Wert der gesamten Premier League. Die jüngste Historie an diesem Stadion mahnt zusätzlich zur Vorsicht: Die beiden letzten Ligaduelle hier endeten jeweils 0:0.

Wir sehen bei einem Arsenal-Sieg zu Null eine implizite Wahrscheinlichkeit von moderaten 38 %. Die Gunners haben dieses Ergebnis bereits in drei ihrer sechs Premier-League-Spiele dieser Saison erreicht, was vielversprechend wirkt, wenngleich die Stichprobe noch klein ist.

Nottingham Forest vs Arsenal Wette 2: 1X2 & Beide Teams treffen – Arsenal & Nein zu einer Quote von 2,62 bei Interwetten

Saka bleibt die verlässlichste Offensivwaffe der Gunners

Bukayo Saka bleibt Arsenals gefährlichster Angreifer. Er traf erneut beim 3:0-Sieg am Mittwoch gegen Lille. Bereits im Champions-League-Auftaktspiel bei Napoli kam er auf sechs Torschüsse.

Auch seine Premier-League-Werte sind stark. Saka kommt auf 0,64 xG pro 90 Minuten und 0,18 xA pro 90 Minuten. Das ergibt zusammen 0,82 erwartete Torbeteiligungen pro 90 Minuten.

Arsenal dürfte am City Ground viel Ballbesitz haben, was Saka in die Karten spielt. Er ist zudem für Standards und Elfmeter verantwortlich. Eine Wette darauf, dass du ihn an einem Tor oder einer Vorlage beteiligt siehst, wirkt bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 53 % wie der Value-Tipp aus unseren Nottingham Forest gegen Arsenal Wett-Tipp-Analysen. Sein tatsächlicher Output liegt eher bei 57 %.

Nottingham Forest vs Arsenal Wette 3: Tor oder Vorlage – Bukayo Saka zu einer Quote von 1,90 bei Interwetten

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