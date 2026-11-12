Unser Wett-Experte rechnet damit, dass sich die Gastgeber in diesem richtungsweisenden Nations-League-Spiel gegen Wales knapp durchsetzen, da die Dragons eine schwache Auswärtsbilanz mitbringen.

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Die besten Wetten für Norwegen vs Wales

Tore Gesamt & Beide Teams treffen – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 2.10 bei bet365

1X2 & Beide Teams treffen – Norwegen & Ja zu einer Quote von 2.60 bei bet365

Spieler Vorlage 1+ – Martin Ødegaard mit mindestens einer Vorlage zu einer Quote von 2.50 bei bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Norwegen 2:1 Wales

Torschützen-Wett-Tipp: Norwegen – Erling Haaland, Oscar Bobb; Wales – Lewis Koumas

Nach einem starken Start in diese Nations-League-A-Kampagne hängt Norwegens Hoffnung auf den Aufstieg nun in der Schwebe. Die Vikings reisen mit dem Schwung einer starken WM-Kampagne an, in der sie Brasilien im Achtelfinale aus dem Turnier warfen. Sie hatten gehofft, diesen Schwung mitzunehmen, doch in dieser Kampagne blieben die Ergebnisse aus.

Norwegen geht als Tabellenletzter der Gruppe 4 in den vorletzten Spieltag, punktgleich mit Wales. Die Hoffnung auf den Einzug in die nächste Runde ist jedoch keineswegs verloren, denn ein Sieg hier würde die Ausgangslage deutlich verbessern. Da man bereits gegen Dänemark gewonnen hat, besitzt man gegenüber den skandinavischen Rivalen einen Vorteil – drei Punkte sind hier aber Pflicht.

Wales befindet sich in einer ähnlichen Lage, verlor zuletzt allerdings gegen Dänemark. Das bedeutet: Selbst wenn die Gäste in Oslo gewinnen und Portugal gegen Dänemark siegt, bliebe Wales Dritter. Der einzige Weg, dem Abstieg zu entgehen, führt über Siege in beiden verbleibenden Partien.

Das dürfte schwierig werden, denn in dieser Ausgabe der Nations League gelang den Walisern bislang nur ein Sieg. Zusätzlich deutet die schwache Auswärtsbilanz in diesem Wettbewerb darauf hin, dass Wales bis zum Ende der Gruppenphase um den Verbleib in der Liga A kämpfen muss.

Voraussichtliche Aufstellungen für Norwegen vs Wales

Norwegen : Nyland, Aursnes, Ajer, Østigård, Wolfe, Ødegaard, Berge, Berg, Bobb, Nusa, Haaland

: Nyland, Aursnes, Ajer, Østigård, Wolfe, Ødegaard, Berge, Berg, Bobb, Nusa, Haaland Wales: Ward, Williams, Rodon, Davies, Dasilva, Ampadu, Sheehan, Wilson, Cullen, Johnson, Koumas

Wales dürfte die Auswärtsmisere endlich beenden

Norwegens Cheftrainer Ståle Solbakken weiß, dass sein Angriff gut funktioniert, doch die Defensive bleibt ein Sorgenkind. Die Vikings blieben in keinem ihrer letzten zwölf Länderspiele in Folge ohne Gegentor. Das letzte Mal gelang ihnen das im März dieses Jahres bei einem torlosen Remis gegen die Schweiz.

Seitdem trafen in zwölf aufeinanderfolgenden Partien Norwegens stets beide Teams. Obwohl Wales in der Nations League noch kein einziges Tor auf fremdem Boden erzielt hat, dürfte genau diese Statistik Hoffnung machen. Die beiden einzigen Tore der Dragons in diesem Wettbewerb fielen ausgerechnet gegen diesen Gegner im Hinspiel.

Bemerkenswert ist zudem, dass in Norwegens letzten zehn Partien stets mindestens drei Tore fielen. Außerdem endeten sechs der letzten sieben Partien der Gastgeber mit einem 2:1, darunter die vergangenen drei in Folge. Vier der letzten fünf direkten Duelle sahen mehr als zwei Tore, während in den letzten beiden jeweils beide Teams trafen.

Norwegen vs Wales Wette 1: Tore Gesamt & Beide Teams treffen – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 2.10 bei bet365

Norwegen hofft auf das Ende der 25-jährigen Durststrecke

Die Gastgeber stecken in einer Serie von drei Niederlagen in Folge. Davor hatten sie allerdings eine starke Ergebnisserie vorzuweisen. Solbakkens Mannschaft war nach der 1:4-Niederlage gegen Frankreich bei der WM vier Spiele in Folge innerhalb der regulären Spielzeit ungeschlagen. Die Vikings müssen nun wieder zu der Form finden, die sie bis ins Viertelfinale in Nordamerika führte.

Wales’ schwache Auswärtsbilanz könnte den Gastgebern in die Karten spielen. Die Gäste verloren vier ihrer letzten fünf Partien und sind in sieben ihrer letzten acht Spiele insgesamt sieglos. Die letzten zehn Partien auf fremdem Platz brachten lediglich zwei Siege, fünf Niederlagen und drei Remis.

Die Dragons haben Norwegen in drei Auswärtsversuchen noch nie bezwungen. Zwar spricht die direkte Duellbilanz insgesamt für Wales, doch die Gastgeber bringen genügend Qualität mit, um zu Hause zu gewinnen. Gelingt Norwegen am Samstag der Sieg, wäre es der erste Erfolg gegen Wales seit 2001.

Norwegen vs Wales Wette 2: 1X2 & Beide Teams treffen – Norwegen & Ja zu einer Quote von 2.60 bei bet365

Ødegaard als Norwegens kreative Schaltzentrale

Erling Haaland drängt sich als naheliegender Kandidat auf, wenn es um Norwegens mögliche Torschützen geht. Allerdings bietet eine Wette auf den Stürmer als Torschütze kaum sehr guten Value. Lohnender ist ein Blick auf den Mann hinter Haalands Erfolg in der Nationalmannschaft – Martin Ødegaard.

Der Kapitän von Arsenal und Norwegen scheint es zu genießen, hinter Haaland zu spielen, und die Chemie zwischen beiden ist unübersehbar. Ødegaard spielt aktuell mit viel Selbstvertrauen, besonders nachdem er letzte Woche das Siegtor für die Gunners gegen Hull erzielte. Der kreative Mittelfeldspieler kommt in ebenso vielen Nations-League-Einsätzen in dieser Saison bereits auf vier Vorlagen.

Zwei dieser Vorlagen gingen auf Haalands Konto, eine weitere entfiel auf seinen letzten Länderspieleinsatz gegen Portugal. Im Hinspiel gegen Wales bereitete Ødegaard zudem das Tor von Oscar Bobb vor. Wir erwarten daher, dass er auch am Samstag Norwegens kreativer Antrieb sein wird.

Norwegen vs Wales Wette 3: Spieler Vorlage 1+ – Martin Ødegaard mit mindestens einer Vorlage zu einer Quote von 2.50 bei bet365

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