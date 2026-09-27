Unser Wett-Experte rechnet damit, dass es in diesem Duell reichlich Unterhaltung gibt. In Norwegens letzten sieben Spielen fielen jeweils drei oder mehr Tore, und Erling Haaland ist fit und in Torlaune.

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Die besten Wetten für Norwegen vs Portugal

Beide Teams treffen & Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,80 bei Interwetten

Norwegen (Draw no Bet) zu einer Quote von 1,85 bei Interwetten

Norwegen Tore Gesamt – Über 1,5 Tore zu einer Quote von 2,00 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Norwegen 2:1 Portugal

: Norwegen 2:1 Portugal Torschützen-Wett-Tipp: Norwegen – Haaland, Bobb; Portugal – Ramos

Norwegen empfängt Portugal am Sonntagabend im Ullevaal Stadion. Die Gastgeber wollen an ihren 3:2-Sieg gegen Dänemark in Gruppe A4 der Nations League anknüpfen.

Die Norweger lieferten sich mit den skandinavischen Rivalen in Oslo ein wildes Fünf-Tore-Spiel. Tore von Oscar Bobb und Erling Haaland in den ersten 20 Minuten verschafften Norwegen einen Zwei-Tore-Vorsprung. Dänemark glich jedoch aus, bevor Haaland die Partie mit einem sauberen Abschluss nach einer Ecke entschied.

David Møller Wolfe sah spät wegen zwei gelber Karten die rote Karte und ist für das Duell mit Portugal gesperrt. Auch Norwegens Zielspieler Alexander Sørloth fehlt weiterhin verletzt.

Portugal gewann sein erstes Nations-League-Spiel der Saison 2026/27 zu Hause gegen Wales. Es war das erste Spiel von Jorge Jesus als Trainer der Lusitanos. João Félix erzielte das entscheidende Tor in der ersten Halbzeit.

Jesus dürfte enttäuscht gewesen sein, dass seine Mannschaft ihren Vorsprung nicht ausbauen konnte. Portugal hatte reichlich Gelegenheiten, mit 22 Torschüssen gegenüber 5 von Wales. Auch ein Tor von Cristiano Ronaldo wurde per VAR aberkannt.

Voraussichtliche Aufstellungen für Norwegen vs Portugal

Norwegen: Nyland, Ryerson, Ajer, Østigård, Bjørkan, Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg, Bobb, Haaland, Nusa

Portugal: Costa, Dalot, Dias, Inácio, Mendes, Vitinha, Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leão, Ramos

Bei Norwegen bleibt es selten ruhig

Die Norweger gehören derzeit zu den unterhaltsamsten Nationen im europäischen Fußball. Beide Teams trafen in jedem ihrer letzten 9 Spiele in allen Wettbewerben. Auch 9 der letzten 11 Partien brachten drei oder mehr Tore.

Norwegen spielt bevorzugt nach vorne und agiert selten abwartend. In den letzten acht Spielen blieb die Mannschaft nicht ein einziges Mal ohne Gegentor. Das Ende-zu-Ende-Spektakel gegen Dänemark am Donnerstagabend ist ein weiterer Beweis dafür.

Auch Portugal bringt reichlich Offensivpower mit. Gegen Wales kam das Team auf 22 Torschüsse, obwohl ein zweites entscheidendes Tor ausblieb. Erling Haaland allein stellt für Norwegen eine echte Torgefahr dar.

Bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 55,60 % wirkt dies wie der offensichtlichste Value-Tipp unter unseren Norwegen gegen Portugal Wett-Tipps. Das einzige Risiko besteht darin, dass Portugal das Tempo des Spiels kontrolliert und Norwegen den Ball vorenthält.

Norwegen vs Portugal Wette 1: Beide Teams treffen & Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,80 bei Interwetten

Haalands Form macht Norwegen zu Hause zu einer lebendigen Wette

Norwegen führt nach dem ersten Spieltag der Nations League 2026/27 Gruppe A4 an. Haaland ist derzeit in beängstigender Torform. Er traf zweimal bei fünf Torschüssen und erzielte in 10 seiner letzten 13 Pflichtspiele ein Tor.

Obwohl Portugal gewann, war die Mannschaft in Lissabon nicht in ihrer treffsichersten Verfassung. Bei genauerer Betrachtung brauchte sie ein abgefälschtes Tor, um sich gegen Craig Bellamys Wales durchzusetzen. Cristiano Ronaldo kam auf 7 Torschüsse, traf aber mit keinem davon.

Portugal bleiben nur drei Tage, um von Lissabon nach Norwegen zu reisen. Norwegen wird zudem von einer feindseligen Kulisse in Oslo unterstützt. Die Gastgeber im Draw-No-Bet-Markt zu wählen, gibt uns Absicherung, falls die Partie eng wird. Trotzdem ist das Ullevaal ein echter Prüfstein für die Nations-League-Qualitäten jeder Mannschaft.

Norwegen vs Portugal Wette 2: Norwegen (Draw no Bet) zu einer Quote von 1,85 bei Interwetten

Value darauf, dass Norwegen zweimal trifft

Norwegen erzielte in 5 der letzten 7 Spiele mindestens 2 oder mehr Tore. Das ist ein weiterer Beleg für eine Mannschaft, die auf Angriff statt auf Kontrolle des Gegners ausgelegt ist. Erling Haaland allein erzielte diesen Sommer 7 Tore in 5 WM-Spielen.

Haaland und Co. profitieren zudem von einer äußerst verlässlichen Vorbereitung. Martin Ødegaard, Oscar Bobb und Antonio Nusa bringen allesamt Kreativität aus dem Zentrum und aus fortgeschrittenen Zonen mit. Auch Bobb kann selbst treffen, wie sein Tor gegen Dänemark unter der Woche zeigte.

Portugal hielt gegen Wales gut die Null, obwohl Bellamys Mannschaft Chancen im Umschaltspiel hatte. Keiffer Moore traf eine Flanke nicht richtig, die Dan James spät im Spiel einen einfachen Abstauber ermöglicht hätte. Norwegen zu einem zweifachen Torerfolg bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 50 % zu wetten, deutet auf eine Fifty-Fifty-Chance hin. Dennoch übertreffen die Gastgeber diese Marke regelmäßig.

Norwegen vs Portugal Wette 3: Norwegen Tore Gesamt – Über 1,5 Tore zu einer Quote von 2,00 bei Interwetten

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