Unser Wett-Experte rechnet damit, dass sich die Niederlande und Deutschland, beide im Umbruch, die Punkte teilen könnten.

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Die besten Wetten für Niederlande vs Deutschland

Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,53 bei bet365

Erste Mannschaft, die trifft – Niederlande zu einer Quote von 1,84 bei bet365

1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 3,50 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Niederlande 2:2 Deutschland

: Niederlande 2:2 Deutschland Torschützen-Wett-Tipp: Niederlande – Donyell Malen, Brian Brobbey; Deutschland – Kai Havertz, Jamal Musiala

Zwei Nationen, die bei der Weltmeisterschaft massiv enttäuscht haben, treffen im Auftaktspiel der Nations League aufeinander. Beide Länder haben zudem neue Cheftrainer, was diese Partie für neutrale Beobachter interessanter machen dürfte. Die Niederlande trennten sich von Ronald Koeman nach einer gescheiterten WM-Kampagne, in der sie in der Runde der letzten 32 gegen Marokko verloren.

Der frühere Barcelona-Mittelfeldregisseur und -Trainer Xavi wurde mit dem Ziel verpflichtet, die Elftal zur Europameisterschaft 2028 in Großbritannien und Irland zu führen. Diese Partie wird sein Debüt sein, und er erhält in dieser Länderspielpause vier Spiele, um sich einen genauen Eindruck von seinem Kader zu verschaffen. Auch Deutschland hat eine ähnliche Geschichte hinter sich, da Julian Nagelsmann nach einer schwachen WM zurücktrat.

Die Mannschaft schied ebenfalls in der Runde der letzten 32 aus, verlor im Elfmeterschießen. Jürgen Klopp wurde anschließend als neuer Bundestrainer berufen und beendet damit seine Auszeit vom Trainergeschäft. Der frühere Liverpool-Coach berief 44 Spieler für diese Länderspielpause ein, da er seinen stärksten Kern für die Zukunft festlegen will.

Dieses ausgedehnte Länderspielfenster wird beide Nationen wirklich auf die Probe stellen, insbesondere da sie in der Nations League A gegeneinander antreten. Keines der beiden Teams möchte den Wettbewerb mit einem Rückschlag beginnen, obwohl in diesem Fenster reichlich Gelegenheit besteht, sich davon zu erholen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Niederlande vs Deutschland

Voraussichtliche Aufstellung Niederlande: Verbruggen, van Hecke, van Dijk, Aké, Dumfries, Gravenberch, De Jong, van de Ven, Summerville, Gakpo, Brobbey

Voraussichtliche Aufstellung Deutschland: Ter Stegen, Kimmich, Tah, Bisseck, Brown, Nmecha, Stach, Gnabry, Musiala, Schade, Havertz

Experimente sorgen für Tore

Da beide Trainer voraussichtlich verschiedene Versionen ihrer besten Elf ausprobieren werden, dürfte es vor allem in der Abwehr zu einer gewissen Unsicherheit kommen. Ein Beispiel dafür ist bei Deutschland die Abwesenheit von Antonio Rüdiger im Herzen der Defensive. Die Gäste treffen zudem auf ein Team, das in keinem seiner letzten fünf Spiele ohne eigenen Treffer blieb.

Die Niederlande erzielten in ihren vier WM-Spielen innerhalb der regulären Spielzeit 11 Tore, im Schnitt 2,75 Tore pro 90 Minuten. Allerdings kassierten sie in diesen vier Partien auch fünf Gegentore, was zeigt, dass die Gastgeber ebenfalls in der Defensive anfällig waren. Die Deutschen waren in ihren letzten vier Partien, die alle bei der WM stattfanden, offensiv genauso effizient.

Die Mannschaft erzielte in ihren vier Spielen ebenfalls 11 Tore und blieb in ihren letzten 13 Spielen in Serie nie ohne eigenen Treffer. Auch dieses Duell ist traditionell torreich, da sechs der letzten acht Begegnungen mit mehr als zwei Toren endeten. Da dies das erste Spiel des Wettbewerbs ist, könnte die Torzahl über die Zweitorlinie steigen.

Niederlande vs Deutschland Wette 1: Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,53 bei bet365

Heimfans als entscheidender Faktor

Die Orange Army dürfte für eine beeindruckende Atmosphäre in der Johan Cruijff Arena sorgen. Ein Meer aus Orange wird das Amsterdamer Stadion an diesem Abend füllen. Mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie dürfte die Stimmung elektrisch sein.

Die Gastgeber könnten das als Antrieb nutzen und den Gästen damit schaden. Die Niederlande erzielten in zwei der letzten drei direkten Duelle den ersten Treffer. Ob sich Xavi für Brian Brobbey oder Donyell Malen als Sturmspitze entscheidet, bleibt offen, doch beide sind in guter Form.

Brobbey erzielte zuletzt einen Hattrick für Sunderland gegen Manchester City. Malen wiederum traf in seinen fünf Serie-A-Spielen für Roma sechsmal. Beide könnten den Gastgebern in dieser Partie einen frühen Vorteil verschaffen. Beim letzten Aufeinandertreffen in dieser Arena trafen die Niederlande bereits zwei Minuten nach Anpfiff.

Niederlande vs Deutschland Wette 2: Erste Mannschaft, die trifft – Niederlande zu einer Quote von 1,84 bei bet365

Der neue X-Faktor

Zwei neue Trainer mit neuen Taktiken und Systemen erfordern von den Spielern Zeit, sich einzufinden. Diese Auftaktpartie könnte für beide Seiten zu früh kommen, um ihr bestes Fußballspiel zu zeigen, doch beide dürften hochmotiviert für den Sieg sein. Ein Blick auf die Bilanzen zeigt, dass es zwischen ihnen kaum etwas zu trennen gibt.

Die Gastgeber sind in ihren letzten 16 Pflichtspielen technisch ungeschlagen, eine Serie, die bis Oktober 2024 zurückreicht. Dennoch war Deutschland zuletzt die einzige Mannschaft, die die Niederlande bezwingen konnte, und zwar im jüngsten Duell zwischen beiden Teams. Das würde eigentlich dafürsprechen, dass Deutschland als Favorit in diese Partie geht, doch auch die Mannschaft hatte ihre eigenen Höhen und Tiefen zu bewältigen.

Die Mannschaft verlor gegen Ecuador im letzten Gruppenspiel der WM. Sie ist nun in ihren jüngsten zwei Partien sieglos. Zuvor hatte sie eine Serie von sieben Siegen in Folge, doch Jürgen Klopp ist diesmal der neue X-Faktor. Gelingt es dem neuen Bundestrainer, schnell das Beste aus seinem Kader herauszuholen, ist am Donnerstag in Amsterdam alles möglich.

Es sei hervorgehoben, dass die letzten beiden Duelle an diesem Austragungsort beide unentschieden endeten. Damit wäre es das dritte von fünf Spielen an diesem Stadion, das ohne Sieger bleibt. Deshalb erwarten wir ein weiteres Unentschieden zwischen zwei großartigen europäischen Fußball-Größen.

Niederlande vs Deutschland Wette 3: 1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 3,50 bei bet365

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