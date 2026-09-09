Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Arsenal als Favorit in die Champions-League-Saison 2026/27 startet, während Napoli nach zwei Niederlagen in Folge unter Druck steht.

Die besten Wetten für Napoli vs Arsenal

1X2 – Arsenal zu einer Quote von 1,75 bei Oddset

Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 1,87 bei Oddset

Napoli 15+ gewonnene Tacklings zu einer Quote von 2,00 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Napoli 0:2 Arsenal

: Napoli 0:2 Arsenal Torschützen-Wett-Tipp: Arsenal – Havertz, Saka

Napoli empfängt die Gunners am Mittwoch im Stadio Diego Armando Maradona. Beide Mannschaften wollen die Ligaphase der Champions League 2026/27 erfolgreich beginnen.

National läuft es für Massimiliano Allegris Napoli alles andere als rund. Nach einem Sieg am ersten Spieltag verlor die Mannschaft in Serie A nacheinander gegen Como und Inter. Gegen den amtierenden Scudetto-Halter verspielte Napoli sogar eine Führung, bevor die Niederlage folgte.

Napoli ist derzeit keineswegs in Bestform. Star-Mittelfeldspieler Scott McTominay fehlt frühestens bis zum nächsten Monat. Zudem sind auch Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci und Pasquale Mazzocchi verletzt ausgefallen. Kevin De Bruyne dürfte hingegen zurückkehren und das Mittelfeld verstärken.

Arsenal hingegen könnte kaum besser in die Champions-League-Saison starten. Die Gunners gewannen alle drei Premier-League-Spiele gegen Coventry, Aston Villa und Chelsea.

Der jüngste 2:1-Sieg über Chelsea im Emirates Stadium war ein wichtiger Schub für die Titelambitionen in der Premier League 2026/27. Interessanterweise mussten die Gunners in den letzten neun Champions-League-Kampagnen am ersten Spieltag nie eine Niederlage hinnehmen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Napoli vs Arsenal

Napoli : Meret, Spinazzola, Marin, Rrahmani, Di Lorenzo, Lobotka, De Bruyne, Anguissa, Santos, Politano, Højlund

: Meret, Spinazzola, Marin, Rrahmani, Di Lorenzo, Lobotka, De Bruyne, Anguissa, Santos, Politano, Højlund Arsenal: Raya, White, Calafiori, Konsa, Gabriel, Rice, Guimarães, Saka, Tzolis, Ødegaard, Havertz

Form und Fitness weisen nur in eine Richtung

Arsenal hat alle vier Saisonspiele gewonnen und am Sonntag Chelsea mit 2:1 bezwungen. Napoli konnte hingegen aus drei Serie-A-Spielen nur magere drei Punkte holen. Die aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen Como und Inter setzen Allegri früh unter Druck.

Besonders schmerzhaft war die Niederlage gegen Inter, bei der Napoli eine Führung gegen den amtierenden Serie-A-Meister verspielte. Arsenal reist zudem traditionell gut zu Auswärtsspielen in diesem Wettbewerb. Die Gunners sind in ihren letzten neun europäischen Spielen am ersten Spieltag ungeschlagen und haben davon sieben gewonnen.

Napoli muss auf Scott McTominay verzichten, der einer der effektivsten Ballträger und eine wichtige Torquelle aus dem Mittelfeld war. Bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 57,1 % erscheint Arsenal angesichts der überlegenen Form und Fitness der Gunners fair bewertet.

Napoli vs Arsenal Wette 1: 1X2 – Arsenal zu einer Quote von 1,75 bei Oddset

Gunners sollen die Partie kontrollieren

Alle vier bisherigen Duelle dieser beiden Teams in der Champions League endeten mit zwei oder weniger Toren. Arsenal hat in den ersten drei Premier-League-Spielen nur 0,9 xG zugelassen.

Der eigene xG-Wert liegt im gleichen Zeitraum bei lediglich 5,00, was auf kontrollierte Auftritte statt offener Spiele hindeutet. In der vergangenen Saison hielt Arsenal in 15 Champions-League-Spielen unglaubliche neun Mal die Null und kassierte dabei nur sieben Gegentore.

Allegri dürfte seine Mannschaft zu Hause eher auf Absicherung als auf Offensive ausrichten. Napoli hat in dieser Saison noch in keinem Spiel mehr als zwei Tore erzielt. Bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 53,5 % lässt sich die Unter-2,5-Linie durchaus setzen. Dies ist der wertvollste Tipp dieses Napoli vs Arsenal Wett-Tipps-Trios in dieser Woche.

Napoli vs Arsenal Wette 2: Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 1,87 bei Oddset

Die Partenopei müssen sich auf einen Abwehrabend einstellen

Aktuell gewinnt Napoli im Schnitt 16 Tacklings pro Spiel in der Serie A. Am Mittwochabend könnte diese Zahl durchaus überschritten werden. Arsenal dürfte den Ball dominieren und Allegris Mannschaft in der eigenen Hälfte einschnüren.

Allegris Teams kommen mit diesem Ansatz in der Regel gut zurecht. Sie sind darauf ausgelegt, tief zu stehen, das Spiel zu stören und nach Ballgewinn schnell umzuschalten. Napoli wird deshalb versuchen, die Gunners körperlich unter Druck zu setzen, um überhaupt eine Chance auf ein Ergebnis zu haben.

Spieler wie Frank Anguissa und Stan Lobotka gewinnen im Zentrum sehr viele Bälle. Die Gefahr besteht darin, dass Arsenal den Ball in den Außenbahnen zirkulieren lässt, ohne Zweikämpfe zu suchen. Trotzdem wirkt eine implizierte Wahrscheinlichkeit von 50 % angesichts des Saisondurchschnitts der Partenopei zu niedrig.

Napoli vs Arsenal Wette 3: Napoli 15+ gewonnene Tacklings zu einer Quote von 2,00 bei Oddset

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