Napoli vs AC Milan Wett Tipp: Conte jagt den nächsten Dreier

Unser Experten-Team geht davon aus, dass ein erstarktes Napoli die Mannschaft von Massimiliano Allegri im Stadio Diego Armando Maradona niederringen und in der Tabelle am AC Milan vorbeiziehen wird.

Die besten Wetten für Napoli vs AC Milan

Sieg Napoli zu einer Quote von 2.55 auf Oddset

Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2.65 auf Oddset

Scott McTominay erzielt ein Tor oder gibt einen Assist zu einer Quote von 2.10 auf Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Napoli 2:1 AC Milan

Torschützen-Wett Tipp: Napoli: Scott McTominay, Rasmus Højlund; AC Milan: Rafael Leão

Napoli hat eine Berg- und Talfahrt hinter sich. Aktuell belegen sie den dritten Platz in der Serie A, nur einen mickrigen Punkt hinter dem AC Milan. Ein Sieg in diesem direkten Duell würde sie also um zwei Punkte an den Rossoneri vorbeischieben. Doch gegen Milan ist ein Dreier alles andere als ein Selbstläufer: Die Gäste haben in dieser Saison so wenige Spiele verloren wie kein anderes Team (nur 3 Niederlagen).

Die „Partenopei“ gehen jedoch mit einer breiten Brust in diesen Spieltag, nachdem sie vier Siege in Folge eingefahren haben. Vor der Länderspielpause gab es ein 1:0 gegen Cagliari, davor drei identische 2:1-Erfolge gegen Lecce, Torino und Hellas Verona. Das Fundament für diesen Erfolg ist ihre Heimstärke: Napoli ist in dieser Saison im eigenen Stadion noch ungeschlagen.

Milan hingegen präsentiert sich alles andere als konstant. Von den letzten sechs Partien konnten sie nur drei gewinnen. Zuletzt gab es zwar ein spektakuläres 3:2 gegen Torino, doch die 0:1-Pleite bei Lazio im letzten Auswärtsspiel hat deutliche Schwächen offenbart. Diese Niederlage im Stadio Olimpico beendete zudem eine beeindruckende Serie von acht ungeschlagenen Auswärtsspielen in Folge.

Napoli hat den Heimvorteil und das Momentum ihrer „Festung“ im Rücken. Milan verfügt zwar über eine starke defensive Organisation und hohe individuelle Qualität, steht aber vor einer Mammutaufgabe gegen ein Team, das im Stadio Diego Armando Maradona einfach nicht verliert.

Da Inter derzeit schwächelt, wittern beide Teams die Chance, den Rückstand nach ganz oben zu verkürzen. Wir erwarten, dass die Partenopei in einer hart umkämpften Partie die Oberhand behalten und sich den entscheidenden Vorteil im Kampf um Platz zwei sichern.

Voraussichtliche Aufstellungen für Napoli vs AC Milan

Napoli:Milinkovic-Savic, Beukema, Buongiorno, Mathias Olivera, Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez, McTominay, De Bruyne, Højlund

AC Milan:Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan, Pulisic, Füllkrug

Partenopei wollen Revanche für Hinspiel-Pleite

Napoli konnte sich bereits im Halbfinale der Supercoppa Italiana mit einem 2:0-Sieg für die Niederlage im Hinspiel rächen. Im September hatten die Rossoneri im San Siro noch knapp mit 2:1 triumphiert.

Aktuell spricht das Momentum für den amtierenden Meister. Napoli klettert in der Tabelle nach oben, und bei nur einem Punkt Rückstand auf Milan wird Antonio Conte seine Mannschaft bis in die Haarspitzen motivieren. Ein Unentschieden hilft in dieser Phase der Saison keinem der beiden Teams wirklich weiter.

Milan konnte seine Titelhoffnungen durch den mühsamen Sieg gegen Torino nach der Lazio-Pleite zwar am Leben erhalten, doch die Auswärtsbilanz ist trügerisch: Drei der letzten fünf Siege in der Fremde holten sie gegen Teams ab Platz neun abwärts. Gegen Kaliber wie die Roma oder Lazio ließen sie dagegen Punkte liegen.

Massimiliano Allegri wird alles daran setzen, den Vorsprung auf Napoli auszubauen und an Inter dranzubleiben. Doch die Vorzeichen stehen gut für die Gastgeber. Unterstützt von den leidenschaftlichen Tifosi und mit einem nahezu kompletten Kader sollte Napoli dieses enge Match für sich entscheiden.

Napoli vs AC Milan Wette 1: Sieg Napoli zu einer Quote von 2.55 auf Oddset

Volles Spektakel im Maradona

Napolis jüngster 1:0-Sieg gegen Cagliari war das erste Spiel ohne Gegentor nach zwölf Pflichtspielen. Die Defensive unter Conte hat in 30 Serie-A-Partien exakt 30 Gegentreffer kassiert und konnte in der gesamten Saison erst zehnmal die Null halten.

Diese defensive Anfälligkeit könnte zum Problem werden. Allerdings glänzt auch Milan nicht gerade durch pure Effizienz im Angriff. Die Gäste haben bisher 47 Saisontore erzielt – lediglich ein Treffer mehr als Napoli (46).

Die Partenopei haben jedoch in jedem ihrer letzten zehn Pflichtspiele getroffen. Milan kann das nicht von sich behaupten und blieb in den letzten beiden Niederlagen jeweils ohne eigenen Treffer.

In der Historie endeten die Hälfte der letzten zehn Duelle mit Toren auf beiden Seiten. Da es in diesem Spiel um extrem viel geht und das Ergebnis direkten Einfluss auf das Titelrennen hat, erwarten wir ein offenes Visier. Wir tippen darauf, dass beide Teams treffen und insgesamt mindestens drei Tore fallen.

Napoli vs AC Milan Wette 2: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2.65 auf Oddset

McTominay: Das Prunkstück im Mittelfeld

Scott McTominay war einer der Väter der Meisterschaft im letzten Jahr. Auch in dieser Saison liefert er ab, wenn auch nicht ganz auf dem Niveau der Vorsaison. Dennoch stehen für den vielseitigen Mittelfeldmotor 11 Tore und vier Vorlagen in 36 Einsätzen zu Buche.

Nachdem er den halben Februar mit einer Sehnenentzündung verpasste, kehrte er Mitte März beim Sieg gegen Lecce zurück. Direkt im darauffolgenden Spiel gegen Cagliari schlug er nach nur 90 Sekunden eiskalt zu und sicherte den 1:0-Erfolg.

Die Länderspielpause verlief für ihn weniger glücklich (zwei 0:1-Niederlagen mit Schottland gegen Japan und die Elfenbeinküste), was ihm nun die perfekte Bühne für eine Trotzreaktion bietet.

An der Seite von Kevin De Bruyne ist der Schotte Contes wichtigster Mann im Zentrum. Dass er gegen Milan das Mittelfeld dominiert und entscheidend an einem Tor beteiligt ist, bietet bei dieser Quote einen exzellenten Value.

Napoli vs AC Milan Wette 3:Scott McTominay erzielt ein Tor oder gibt einen Assist zu einer Quote von 2.10 auf Oddset

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