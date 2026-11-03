Manchester United vs Roma Wett-Tipp: Die Gäste zielen auf einen historischen Coup

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Roma Manchester United unter weiteren Druck setzt und den Red Devils eine weitere Champions-League-Niederlage zufügt.

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Die besten Wetten für Manchester United vs Roma

Erste Mannschaft, die trifft – Roma zu einer Quote von 1.92 bei bet365

Torschütze – Donyell Malen zu einer Quote von 2.10 bei bet365

1X2 – Roma zu einer Quote von 2.75 bei bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Manchester United 1:2 Roma

Torschützen-Wett-Tipp: Manchester United – Bruno Fernandes; Roma – Donyell Malen, Matias Soulé

Michael Carricks Zukunft als Trainer von Manchester United hängt am seidenen Faden, nachdem seine Mannschaft am Wochenende 0:2 gegen Chelsea verlor. Das Ergebnis verlängerte die sieglose Serie der Red Devils auf neun Spiele, ihre schlechteste Serie seit 1988. United steht auf Platz 17 der Premier League und vermeidet die Abstiegszone nur dank eines leicht besseren Torverhältnisses gegenüber Crystal Palace.

Carrick hofft, dass der Wechsel zum europäischen Wettbewerb neuen Schwung bringen kann. Nach einem positiven Start am Samstag brach die Mannschaft letztlich ein und ließ alle drei Punkte liegen. Vor dem vierten Spieltag steht United auf Platz 20 der Champions-League-Tabelle, nachdem man seit dem Auftaktsieg gegen Sabah zwei Niederlagen in Folge kassiert hat.

National ist Roma die Überraschung der Saison in der Serie A und hält Anschluss an die Tabellenspitze. Die Giallorossi untermauerten ihre starke Position mit einem deutlichen 5:2-Auswärtssieg bei Udinese am Samstag. Damit liegt Roma nur einen Punkt hinter Inter Mailand und vier Punkte hinter Lazio. Gian Piero Gasperinis Mannschaft muss ihre Ligaform auch in diesem Wettbewerb bestätigen, wenn sie die nächste Runde erreichen will.

Die Italiener stehen vor dem Spieltag auf Platz 15, einen Punkt vor ihrem Gastgeber. Roma hat in dieser Champions-League-Saison bereits alle drei möglichen Ergebnisse erlebt, doch die Mannschaft weiß, dass dies der beste Zeitpunkt für eine Reise nach Old Trafford ist. Ein Sieg wäre der ideale Weg, um die Halbzeit der Ligaphase in diesem Wettbewerb zu markieren. Zudem würde er für neues Selbstvertrauen vor den letzten vier Spielen sorgen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Manchester United vs Roma

Manchester United : Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Mazraoui, Tielemans, Santos, Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo

: Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Mazraoui, Tielemans, Santos, Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo Roma: Gollini, Ghilardi, Ndicka, Hermoso, Molina, de Roon, Pisilli, Franca, Soulé, Pellegrini, Malen

Roma trifft gegen anfällige Abwehr der Red Devils zuerst

Manchester United hat die gesamte Saison über Probleme, besonders in der Defensive. Die Rote Karte für Lisandro Martinez gegen Chelsea war ein weiteres Beispiel dafür, wie schwach die Mannschaft sein kann. Carricks Team kassiert in dieser Saison in Pflichtspielen regelmäßig den ersten Gegentreffer.

Gegen den schwächeren Gegner aus Sabah blieb United ohne Gegentor. Gegen stärkere Gegner tat sich die Mannschaft jedoch schwer. Die Red Devils kassierten in ihren letzten beiden Champions-League-Spielen jeweils den ersten Treffer. Gegen Atlético lagen sie bereits in der ersten Minute mit 0:1 zurück. Im jüngsten Auftritt traf Como schon nach zwei Minuten zum 1:0.

Zum Vergleich: Die Gastgeber kassierten in 67 % ihrer Premier-League-Spiele den ersten Treffer, in Old Trafford steigt dieser Wert in dieser Saison sogar auf 75 %. Roma dagegen hat in jedem bisherigen Spiel der Ligaphase als erste Mannschaft getroffen, auch gegen Real Madrid. Es könnte sich daher lohnen, auf die Gäste als erste Torschützen zu setzen.

Manchester United vs Roma Wette 1: Erste Mannschaft, die trifft – Roma zu einer Quote von 1.92 bei bet365

Malen als Torschütze gegen United im Fokus

Wenn es einen Spieler gibt, vor dem sich Uniteds Abwehr in Acht nehmen sollte, dann ist es Donyell Malen. Der niederländische Angreifer ist seit seinem Wechsel in die Serie A in blendender Form. Beim deutlichen Erfolg gegen Udinese am Wochenende erzielte er das dritte Tor.

In jenem Spiel traf Malen einmal, vergab aber auch zwei klare Chancen. Mit fünf Abschlüssen kam er auf mehr Torschüsse als jeder andere Spieler auf dem Platz, und mit acht Ballkontakten im gegnerischen Strafraum hatte er die meisten im gesamten Spiel. Malen hat in ebenso vielen Champions-League-Partien drei Tore erzielt, ist aber auch national stark aufgetreten.

Der Angreifer traf in neun Serie-A-Spielen achtmal und kommt in seinen letzten fünf Pflichtspielen für den Verein auf fünf Tore und zwei Vorlagen. Bei seinem aktuellen Selbstvertrauen und Uniteds Problemen, zu Null zu spielen, dürfte Malen auch am Dienstagabend auf einen Treffer hoffen. Malen ist deshalb der Mann, auf den man für einen Torerfolg setzen sollte.

Manchester United vs Roma Wette 2: Torschütze – Donyell Malen zu einer Quote von 2.10 bei bet365

Bessere Gelegenheit für einen Sieg gibt es für Roma kaum

Roma hat sich gegen Manchester United in der Vergangenheit schwergetan und in den letzten vier Versuchen keinen einzigen Sieg in Old Trafford geholt. Zudem hat Gasperinis Mannschaft in zehn Anläufen noch nie gegen einen englischen Gegner in der Champions-League-Hauptrunde gewonnen. Angesichts der aktuellen Verfassung von United ist dies jedoch der beste Zeitpunkt, um gegen die Red Devils anzutreten.

Uniteds neun Spiele andauernde sieglose Serie umfasst sechs Niederlagen, drei davon in Folge direkt vor diesem Duell. Dies ist längst nicht mehr das United-Team, das dieses Duell 2007 einmal mit 7:1 gewann, ein Spiel, in dem Carrick selbst zweimal traf.

Die Giallorossi gewannen das jüngste direkte Duell mit 3:2 im Halbfinale der Europa League 2021, allerdings im Stadio Olimpico.

Roma ist seit fünf Spielen ungeschlagen und hat vor dieser Reise nach Manchester zwei Siege in Folge eingefahren. Ein Auswärtssieg der Gäste erscheint angesichts des hervorragenden Wertes dieser Wette als logische Wahl.

Manchester United vs Roma Wette 3: 1X2 – Roma zu einer Quote von 2.75 bei bet365

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