Manchester United vs Liverpool Wett Tipp: Neuauflage der historischen Rivalität

Die Rivalität zwischen diesen beiden Klubs erstreckt sich über Jahrzehnte. Für das anstehende Duell im Old Trafford erwarten wir zwei Teams auf Augenhöhe, die sich gegenseitig neutralisieren könnten.

Die besten Wetten für Manchester United vs Liverpool

Unentschieden zwischen Manchester United und Liverpool zu einer Quote von 3.75 auf Interwetten

Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1.70 auf Interwetten

Bruno Fernandes erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage zu einer Quote von 1.90 au Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Manchester United 2:2 Liverpool

Torschützen-Wett Tipp: Manchester United – Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo; Liverpool – Alexander Isak, Virgil van Dijk

Nach der überraschenden Niederlage gegen Leeds United Anfang des Monats hat Manchester United die richtige Antwort gegeben. Mit aufeinanderfolgenden Siegen gegen Chelsea und Brentford haben sie sich stabilisiert und stehen fest auf dem dritten Tabellenplatz. Interimscoach Michael Carrick bleiben nun noch vier Spiele, um zu beweisen, dass er die langfristige Lösung auf der Trainerbank ist.

Auch Liverpool hat sich nach dem bitteren Aus in der Champions League gegen Paris Saint-Germain gefangen. Nach dem prestigeträchtigen Sieg im Merseyside-Derby gegen Everton legten die Reds gegen Crystal Palace nach und rangieren aktuell auf Platz vier. Ein Auswärtssieg im Old Trafford würde bedeuten, dass sie an den "Red Devils" vorbeiziehen – eine zusätzliche Motivation, die für reichlich Zündstoff sorgen dürfte.

Voraussichtliche Aufstellungen für Manchester United vs Liverpool

Manchester United:Lammens, Dalot, Maguire, Yoro, Dorgu, Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha, Sesko

Liverpool:Alisson, Jones, van Dijk, Konate, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Frimpong, Wirtz, Gakpo, Isak

Enges Duell im Old Trafford erwartet

An diesem Wochenende flammt die Rivalität zwischen Manchester United und Liverpool erneut auf. Die Red Devils konnten das letzte Aufeinandertreffen im Oktober für sich entscheiden, doch die Reds haben sich seit ihrer Schwächephase im letzten Jahr massiv gesteigert. Wir stellen uns auf ein echtes Spektakel im "Theatre of Dreams" ein.

Bei den Gastgebern musste Luke Shaw beim Sieg gegen Brentford verletzungsbedingt passen, dafür kehrten Leny Yoro und Patrick Dorgu in den Kader zurück. Zudem könnte Matheus Cunha an diesem Wochenende sein Comeback feiern, was Uniteds Offensive einen deutlichen Schub verleihen würde. Auf Seiten der Gäste hofft Arne Slot auf die Rückkehr von Stammtorhüter Alisson. Ein Fragezeichen steht allerdings hinter Mohamed Salah, der sich gegen Crystal Palace verletzt hat.

Der Blick auf die Tabelle verrät: Diese Teams begegnen sich derzeit auf Augenhöhe. Da eine Niederlage für beide Klubs im Kampf um Platz drei fatale Folgen hätte, erwarten wir ein hart umkämpftes Remis.

Manchester United vs Liverpool Wette 1: Unentschieden zwischen Manchester United und Liverpool zu einer Quote von 3.75 auf Interwetten

Torfestival beim Gigantenduell wahrscheinlich

Spiele zwischen United und Liverpool sind fast schon eine Garantie für Tore. In allen letzten fünf Duellen fielen mehr als 2,5 Tore – insgesamt war dies sogar in 11 der letzten 12 Begegnungen der Fall. In sieben dieser 12 Spiele trafen beide Mannschaften, was auch auf beide direkten Duelle im Jahr 2025 zutrifft.

In der laufenden Saison endeten 62 % ihrer insgesamt 34 Spiele mit über 2,5 Toren. Zudem weist kein anderes Team in der Liga eine höhere Quote für "Beide Teams treffen" auf als United (74 %). Angesichts dieser Statistiken ist ein Torerfolg auf beiden Seiten am Sonntag fast schon vorprogrammiert.

Manchester United vs Liverpool Wette 2: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1.70 auf Interwetten

Fernandes jagt den Assist-Rekord der Premier League

Bruno Fernandes spielt eine herausragende Saison und erntet völlig zurecht Bestnoten für seine Leistungen im United-Dress. Unabhängig von möglichen Titeln mit der Mannschaft gilt er als heißer Anwärter auf individuelle Auszeichnungen am Saisonende. Aktuell hat der Portugiese zudem den ewigen Assist-Rekord der Premier League im Visier.

Nach seiner Vorlage für Benjamin Sesko gegen Brentford fehlt Fernandes nur noch ein einziger Assist, um den Rekord von Kevin De Bruyne und Thierry Henry (20 Vorlagen in einer Saison) zu egalisieren. Mit sieben Assists in den letzten sieben Spielen und noch vier verbleibenden Partien stehen die Chancen auf den Rekordbruch extrem gut.

Mit insgesamt 28 Torbeteiligungen (Tore und Assists) in dieser Saison ist er der gefährlichste Akteur auf dem Platz. In lediglich 11 Ligaspielen dieser Spielzeit war er nicht direkt an einem Treffer beteiligt – neun dieser Spiele datieren noch aus dem letzten Kalenderjahr. Wir gehen fest davon aus, dass er sein Konto in Manchester weiter ausbauen wird.

Manchester United vs Liverpool Wette 3: Bruno Fernandes erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage zu einer Quote von 1.90 auf Interwetten

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