Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Aston Villa bei Manchester United zuschlagen und den Gastgebern einen weiteren Rückschlag zufügen könnte.

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Die besten Wetten für Manchester United vs Aston Villa

Erste Mannschaft, die trifft – Aston Villa zu einer Quote von 2.10 bei Oddset

Torschütze – Nicolas Jackson zu einer Quote von 2.80 bei Oddset

1X2 – Aston Villa zu einer Quote von 3.10 bei Oddset

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Manchester United 1:2 Aston Villa

Torschützen-Wett-Tipp: Manchester United – Matheus Cunha; Aston Villa – Nicolas Jackson, John McGinn

Inmitten der tristen Wochen gab es zuletzt einen Hoffnungsschimmer in Old Trafford. Nach nur 17 Minuten lag Manchester United in der Champions League mit 0:2 gegen die Roma zurück. Zu diesem Zeitpunkt müssen United-Fans auf der ganzen Welt befürchtet haben, dass sich die Geschichte wiederholt und erneut ein vertrauter Einbruch bevorsteht.

Michael Carrick hat seiner Mannschaft in der Halbzeitpause aber offenbar eine inspirierende Ansprache gehalten, denn seine Truppe kam hochmotiviert aus der Kabine. Die Red Devils kämpften sich zurück ins Spiel und gewannen am Ende dank zweier Treffer von Matheus Cunha mit 3:2. Diese Energie müssen sie nun auch am Wochenende in der Premier League mitbringen, wenn mit Aston Villa ein schwerer Gegner nach Old Trafford kommt.

Bei den Villans verlief es in der Woche umgekehrt: Sie kassierten in der Champions League eine 0:3-Niederlage. Unai Emerys Mannschaft sollte sich von der Pleite gegen Barcelona, einem der Titelfavoriten in diesem Jahr, allerdings nicht entmutigen lassen. Villa hofft, dass die europäischen Auftritte dem Fortschritt in der Liga nicht im Wege stehen.

Nach einem gewohnt zähen Saisonstart in der Liga hat Villa inzwischen eine Serie positiver Ergebnisse aufgebaut. Einer der Siege gelang gegen Manchester City, dem damit die erste Saisonniederlage zugefügt wurde. Nun wollen die Gäste auch Manchester United in Old Trafford bezwingen und ihren Aufwärtstrend in der Premier League fortsetzen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Manchester United vs Aston Villa

Manchester United : Lammens, Yoro, Maguire, Heaven, Dalot, Santos, Tielemans, Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo

: Lammens, Yoro, Maguire, Heaven, Dalot, Santos, Tielemans, Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo Aston Villa: Suzuki, Cash, Lindelof, Torres, Maatsen, Barkley, Goretzka, McGinn, Buendia, Manzambi, Jackson

Villa könnte in Old Trafford als Erster treffen

Trotz einiger der besten Fortgeschrittenen-Statistiken der Liga hat Manchester United in den neun bisherigen Premier-League-Spielen dieser Saison nur 10 Tore erzielt. Kein anderes Team hat mehr Abschlüsse genommen als die Red Devils mit 167, doch ihre Verwertungsquote von 5,99 % ist die zweitschlechteste der Liga.

Die Red Devils müssen also an ihrer Chancenverwertung arbeiten, während Aston Villa diesbezüglich keine Probleme zeigt. Die Gäste haben in jedem ihrer letzten sechs Ligaspiele mindestens einmal getroffen. Emerys Mannschaft hat in 50 % ihrer Auswärtsspiele in diesem Wettbewerb das erste Tor erzielt.

Die Gastgeber wiederum ließen ihren Gegnern in 75 % ihrer diesjährigen Heimspiele in der Liga die Führung. Ein weiterer überraschender Wert: In Old Trafford gingen sie in dieser Saison in der Premier League noch kein einziges Mal mit einer Führung in die Halbzeitpause. Da Carricks Mannschaft in der Liga noch zu keiner Weißen Weste gekommen ist, dürfte Villa ermutigt sein, hier als Erster zu treffen.

Manchester United vs Aston Villa Wette 1: Erste Mannschaft, die trifft – Aston Villa zu einer Quote von 2.10 bei Oddset

Jackson könnte Uniteds Abwehrumstellung ausnutzen

Die Chelsea-Bosse schauen womöglich auf Nicolas Jacksons Auftritte bei Aston Villa und fragen sich, warum er dort nicht dieselbe Form zeigen konnte. Der Senegalese brauchte einige Spiele, um sich bei Villa einzugewöhnen, hat inzwischen aber zu seiner Form gefunden. Jackson ist bereits der beste Torschütze des Klubs in der Liga in dieser Saison, mit fünf Toren aus acht Einsätzen.

Zum Vergleich: Beim torhungrigen Bayern München erzielte er in der vergangenen Saison nur acht Tore in 23 Bundesliga-Einsätzen. Unter Emery blüht Jackson auf und kommt in seinen jüngsten sieben Pflichtspielen auf sechs Tore.

Er erzielte in der vergangenen Woche gegen Fulham das erste Tor der Villans und dürfte wieder heiß auf Tore sein. Jackson hat drei persönliche direkte Duelle gegen United bestritten und dabei noch nie getroffen. Da Carrick seine Abwehr wegen der Sperre von Lisandro Martinez umstellen muss, könnte der Stürmer am Sonntag seine Chance bekommen.

Manchester United vs Aston Villa Wette 2: Torschütze – Nicolas Jackson zu einer Quote von 2.80 bei Oddset

Die aktuelle Form könnte den Unterschied machen

Obwohl sich Manchester United unter der Woche aus schwieriger Lage noch zu einem Sieg rettete, bleibt die Form in der Premier League ein großes Problem. Die Gastgeber haben nur eines ihrer vier Heimspiele in Old Trafford gewonnen, und das am 2. Spieltag gegen den Aufsteiger Ipswich Town. Sie sind seit sieben Ligaspielen in Folge sieglos.

Das dürfte die Gäste ermutigen, die in diesem Wettbewerb 50 % ihrer Auswärtsfahrten gewonnen und nur eines von vier Spielen verloren haben. Die Villans reisen nach Manchester mit einer Serie von fünf ungeschlagenen Spielen im Gepäck, in denen sie dreimal gewannen und zweimal remisierten. In vier dieser fünf Spiele ging Villa mit einer Führung in die Halbzeitpause.

Emerys Mannschaft versteht es, eine Führung zu verteidigen: Nach einem Führungstreffer holt sie im Schnitt 2,50 Punkte pro Spiel. United dagegen hat zu Hause in dieser Saison nach einem Rückstand nur einmal ausgeglichen, nachdem man die Führung dreimal aus der Hand gegeben hatte. Beide Teams gewannen im Vorjahr ihr jeweiliges Heimduell, weshalb sich diese Prognose stärker auf die aktuelle Form als auf die Historie stützt.

Manchester United vs Aston Villa Wette 3: 1X2 – Aston Villa zu einer Quote von 3.10 bei Oddset

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