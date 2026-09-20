Unser Wett-Experte rechnet damit, dass ein überzeugender Sieg dem Gastgeber erlaubt, seinen starken Saisonstart fortzusetzen.

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Die besten Wetten für Manchester City vs Sunderland

1X2 & Beide Teams treffen – Manchester City & Nein zu einer Quote von 1,99 bei Interwetten

Spieler 1+ Vorlagen – Rayan Cherki mit mindestens 1 Vorlage zu einer Quote von 2,33 bei Interwetten

Erster Torschütze – Erling Haaland zu einer Quote von 3,35 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Manchester City 3:0 Sunderland

: Manchester City 3:0 Sunderland Torschützen-Wett-Tipp: Manchester City – Erling Haaland x2, Rayan Cherki

Die Sorgen darüber, wie sich Manchester City nach dem Abschied von Pep Guardiola schlagen würde, scheinen zu verfliegen. Die Cityzens sind unter Enzo Maresca hervorragend in die Saison gestartet und haben bislang jedes Spiel gewonnen, an dem sie beteiligt waren.

City wird durch den Sieg im Manchester-Derby beflügelt, auch wenn dieser etwas glücklich und durchaus umstritten war. Zuvor hatte man einen überzeugenden Start in die Champions-League-Saison hingelegt, als man FC Porto auswärts mit 2:0 bezwang. Die Rückkehr an den heimischen Herd macht die Skyblues zu klaren Favoriten, um die Tabellenspitze zu verteidigen.

Sunderland bekam am Mittwochabend seinen ersten Vorgeschmack auf die Europa League. Die „Black Cats“ enttäuschten ihre Fans nicht und gewannen mit 1:0 gegen AZ Alkmaar. Die Sorge für Régis Le Bris gilt allerdings der Ligaform seiner Mannschaft gegen Top-Gegner.

Am vergangenen Wochenende besuchte Arsenal das Stadium of Light und gewann mit 2:0, nachdem man sich in dieser Begegnung in der Vorsaison noch 2:2 getrennt hatte. Nun trifft Sunderland auf den Vizemeister der vergangenen Saison, diesmal jedoch im Etihad. Trotz eines torlosen Remis im Hinspiel der vergangenen Saison ließ die Auswärtsform der Gäste stark zu wünschen übrig.

Voraussichtliche Aufstellungen für Manchester City vs Sunderland

Manchester City : Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, Gvardiol, Anderson, Fernandez, Allan, Cherki, Semenyo, Haaland

: Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, Gvardiol, Anderson, Fernandez, Allan, Cherki, Semenyo, Haaland Sunderland: Roefs, Mukiele, Danso, Ballard, Alderete, Xhaka, Sadiki, Meunier, Le Fée, Angulo, Brobbey

Eine verbesserte Defensive der Citizens

Manchester City zeigt keinerlei Anzeichen von Nachlassen. Die Mannschaft von Maresca hat seit der Niederlage im Community Shield gegen Arsenal fünf Spiele in Folge über alle Wettbewerbe hinweg gewonnen. Der Gastgeber verlor in der vergangenen Saison nur zwei seiner 19 Ligaspiele im Etihad Stadium.

Das deutet darauf hin, dass es für Sunderland am Sonntagnachmittag äußerst schwer werden dürfte. Die „Black Cats“ waren auswärts nicht in Bestform und verloren acht ihrer 19 Auswärtsspiele, während sie nur fünfmal gewannen. Nach zwei Auswärtsspielen in dieser Ligasaison sind die Gäste weiterhin sieglos, mit einem Remis und einer Niederlage.

Ermutigend für City ist jedoch die starke Defensive. Man hat über alle Wettbewerbe hinweg drei Spiele in Folge zu Null gehalten, während bei vier der letzten fünf Partien Sunderlands nur eine Mannschaft traf. In keinem der letzten drei direkten Duelle trafen beide Teams, weshalb einiges dafürspricht, dass die Gastgeber Sunderland ohne Gegentor lassen.

Manchester City vs Sunderland Wette 1: 1X2 & Beide Teams treffen – Manchester City & Nein zu einer Quote von 1,99 bei Interwetten

Kreativer Cherki als Schlüssel gegen den tiefen Block

Wenn Sunderlands Heimspiel gegen Arsenal ein Hinweis ist, dürfte Le Bris auch im Etihad auf einen tiefen Abwehrblock setzen. Konterspiel und lange Bälle auf Brian Brobbey brachten den Meister in Bedrängnis und machten es Arsenal schwer, die Abwehr zu knacken. Erst ein wunderbarer Distanzschuss von Bruno Guimarães durchbrach am Ende Sunderlands Widerstand.

City kann die Sache jedoch anders angehen, vor allem zu Hause. Rayan Cherkis Kreativität und seine schnellen Füße im und um den Strafraum sind schwer zu verteidigen. Er hat ein Gespür dafür, an Verteidigern vorbeizugleiten, und nutzt seinen niedrigen Schwerpunkt geschickt aus. Cherki ist bereits Citys bester Vorlagengeber in der Liga.

Er kommt aus seinen vier Premier-League-Einsätzen auf zwei Tore und zwei Vorlagen und will nach dem Manchester-Derby eine Antwort geben. Der Franzose spielte dort nur 45 Minuten und konnte das Geschehen nicht so beeinflussen, wie er es sich gewünscht hätte. Nach 12 Vorlagen in der vergangenen Ligasaison dürfte Cherki auch in dieser Spielzeit wieder zweistellig werden. Er ist bereit, gegen Sunderland den Unterschied zu machen.

Manchester City vs Sunderland Wette 2: Spieler 1+ Vorlagen – Rayan Cherki mit mindestens 1 Vorlage zu einer Quote von 2,33 bei Interwetten

Haaland fügt Sunderland seiner Liste hinzu

Erling Haaland ist seit seinem Wechsel zu Manchester City 25 verschiedenen Premier-League-Gegnern begegnet. Gegen 24 von ihnen hat er getroffen, nur Sunderland konnte den Norweger bislang von Torerfolgen abhalten. Der Stürmer dürfte das im Hinterkopf haben, wenn er an diesem Wochenende im Etihad aufläuft.

Ein Treffer würde diese Statistik endlich beenden und bedeuten, dass Haaland gegen jedes Premier-League-Team, dem er begegnet ist, getroffen hat. Im Derby vergangene Woche war er mit einem xG-Wert (erwartete Tore) von 0,87 Citys bester Akteur.

Noch wichtiger: Haaland trifft aktuell in einem Lauf von sechs Toren in seinen letzten vier Spielen über alle Wettbewerbe hinweg. Er führt bereits das Rennen um den Golden Boot an, mit vier Toren in ebenso vielen Ligaspielen in dieser Saison. Jedes Tor, das er in seinen letzten vier Spielen erzielt hat, war das Eröffnungstor der Partie, und auch an diesem Wochenende ist das ein wahrscheinliches Szenario.

Manchester City vs Sunderland Wette 3: Erster Torschütze – Erling Haaland zu einer Quote von 3,35 bei Interwetten

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