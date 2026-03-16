Manchester City vs Real Madrid Wett Tipp: City schlägt im Rückspiel zurück

Unser Experte rechnet damit, dass die Hausherren von Beginn an das Kommando übernehmen. Doch am Ende wird Real Madrid in einer Partie, in der beide Teams treffen, den Einzug in die nächste Runde perfekt machen.

Die besten Wetten für Manchester City vs Real Madrid

1. Halbzeit: Man City zu einer Quote von 1,90 auf Interwetten

Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1,60 auf Interwetten

Sieg Man City & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,70 auf Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Manchester City 2:1 Real Madrid

Torschützen-Wett Tipp: Manchester City – Erling Haaland, Antoine Semenyo; Real Madrid – Vinicius Junior

Eigentlich ging Man City als klarer Favorit in dieses Duell, doch der Auftritt im Santiago Bernabéu in der letzten Woche war gelinde gesagt enttäuschend. Durch einen überragenden Hattrick von Fede Valverde sicherte sich Real Madrid einen komfortablen 3:0-Vorsprung.

Auch am Wochenende gab es für City weiteren Frust. Trotz drückender Überlegenheit und nur einem zugelassenen Torschuss kam das Team von Pep Guardiola bei West Ham in der Premier League nicht über ein 1:1 hinaus. Damit wuchs der Rückstand auf Tabellenführer Arsenal bereits auf neun Punkte an.

Real Madrid hingegen nutzte den Schwung aus dem Hinspiel und besiegte Elche in La Liga souverän mit 4:1. Die "Königlichen" feierten damit den dritten Sieg in Folge in allen Wettbewerben und haben die überraschende Pleite gegen Getafe endgültig abgeschüttelt.

Voraussichtliche Aufstellungen für Manchester City vs Real Madrid

Manchester City:Donnarumma, Khusanov, Dias, Guehi, O’Reilly, Rodri, Silva, Cherki, Doku, Semenyo, Haaland

Real Madrid:Courtois, Carreras, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Pitarch, Tchouameni, Valverde, Vinicius, Brahim

Blitzstart als letzte Hoffnung für City

Wenn City überhaupt noch eine Chance auf das Weiterkommen haben will, müssen sie loslegen wie die Feuerwehr. Frühe Tore waren in dieser Saison bisher kein Problem für die Skyblues: Ganze 67 % ihrer Treffer in der diesjährigen Champions League erzielten sie bereits in der ersten Halbzeit.

Dieser Trend bestätigt sich auch in der Premier League. In 80 % ihrer Spiele markierte City das erste Tor der Partie. In 67 % ihrer Ligaspiele führten sie bereits zur Pause und lagen lediglich zweimal nach 45 Minuten zurück.

Im Gegensatz dazu startete Real Madrid im Jahr 2026 oft eher schleppend – das Hinspiel in der Vorwoche war da die berühmte Ausnahme. In den sieben Auswärtsspielen seit der Amtsübernahme von Alvaro Arbeloa lag Real noch kein einziges Mal zur Halbzeit in Führung.

Da den Gästen weiterhin einige Leistungsträger fehlen, wird Real im Rückspiel wohl einige Phasen extremen Drucks überstehen müssen. Ein Tipp auf Manchester City im "1. Halbzeit"-Markt wirkt bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 51,3 % sehr vielversprechend.

Manchester City vs Real Madrid Wette 1: 1. Halbzeit: Man City zu einer Quote von 1,90 auf Interwetten

Madrid lauert auf den Gnadenstoß

Mit Vinicius Junior in der Startelf und einem Kylian Mbappé, der im Laufe des Spiels erwartet wird, verfügt Real Madrid über brutales Tempo in der Spitze. Das macht sie im Umschaltspiel brandgefährlich. Da City nach der defensiv anfälligen Leistung im Hinspiel volles Risiko gehen muss, werden sich zwangsläufig Lücken für Konter ergeben.

Guardiolas Team wirkt defensiv derzeit wie eine Baustelle. In den letzten sechs Pflichtspielen gelang ihnen lediglich eine einzige Weiße Weste. Im Hinspiel ließen sie einen xG-Wert von 2,63 zu und bekamen besonders die Läufe von Valverde nie in den Griff.

Allerdings ist auch dieses Real Madrid weit davon entfernt, unantastbar zu sein. Unter Xabi Alonso oder nun Arbeloa konnten sie in dieser Spielzeit selten über 90 Minuten vollends überzeugen.

Rechnet man das Hinspiel heraus, blieben die "Los Blancos" in ihren letzten sechs Partien nie ohne Gegentor. Daher ist die Wette "Beide Teams treffen" eine sehr solide Option.

Manchester City vs Real Madrid Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1,60 auf Interwetten

Ein Heimsieg für die Ehre ist drin

Real Madrid hat unter Arbeloa seit Januar bereits drei Auswärtsniederlagen kassiert. In all diesen Spielen fielen drei oder mehr Tore. Besonders defensiv vogelwild agierten sie bei der 2:4-Pleite gegen Benfica zum Abschluss der Ligaphase.

Diese wackligen Auftritte in der Königsklasse sollten City Mut machen. Der 15-fache Champion ließ in der Vorrunde einen xG-Wert gegen sich von 15,7 zu – das war lediglich der 21. Platz im Wettbewerbsvergleich.

Zudem kann Guardiola auf die Heimstärke bauen: City hat in jedem der letzten acht Heimspiele mindestens doppelt getroffen und sieben dieser Partien gewonnen. Das spricht dafür, dass ein Heimsieg in einem torreichen Spiel am Dienstagabend durchaus Value bietet.

Manchester City vs Real Madrid Wette 3: Sieg Man City & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2,00 auf Interwetten

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