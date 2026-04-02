Manchester City vs Liverpool Wett Tipp: Die Rückkehr der internationalen Top-Stars

City peilt eine Wiederholung des souveränen 3:0-Heimsiegs gegen die Reds aus dem November an. Besonders im Fokus: Ein ausgeruhter Erling Haaland, der rechtzeitig fit für die Startelf ist.

Die besten Wetten für Manchester City vs Liverpool

Sieg Manchester City zu einer Quote von 1,80 bei Interwetten

Erling Haaland Erster Torschütze zu einer Quote von 4,10 bei Interwetten

Unentschieden (1. Halbzeit) zu einer Quote von 2,45 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Man City 2:1 Liverpool

Torschützen-Wett Tipp: Man City – Haaland, Semenyo; Liverpool – Ekitike

Am Samstagmittag empfängt Manchester City die Reds zum brisanten Duell um den Einzug ins FA-Cup-Halbfinale.

Die Mannschaft von Pep Guardiola möchte im Etihad Stadium den dritten Sieg in Folge gegen den Klub von der Merseyside einfahren. Im November dominierten sie die Elf von Arne Slot zu Hause mit 3:0, gefolgt von einem 2:1-Erfolg an der Anfield Road, bei dem die Reds die Partie in Unterzahl beendeten.

City hat lediglich eines der letzten 16 Pflichtspiele verloren. Diese jüngste Niederlage gab es im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Real Madrid (1:2). Personell hat Guardiola kaum Sorgen: Ruben Dias ist der einzige schwerwiegende Ausfall. Es wird erwartet, dass Erling Haaland nach zwei Wochen Pause direkt in der Startformation steht, unterstützt von Antoine Semenyo und Jeremy Doku.

Liverpool verabschiedete sich mit einer enttäuschenden 1:2-Niederlage gegen Brighton in die Länderspielpause. Diese Pleite folgte nur 72 Stunden nach dem glanzvollen 4:0 gegen Galatasaray in der Königsklasse – ein Beleg für die mangelnde Konstanz in der Saison 2025/26.

Arne Slot plagen vor diesem Pokalkracher einige Personalsorgen. Hinter Mo Salah und Alisson Becker stehen dicke Fragezeichen, während Federico Chiesa sich noch von einer kleineren Blessur erholt. Alexander Isak befindet sich nach seinem Beinbruch im Dezember weiterhin im Aufbautraining.

Voraussichtliche Aufstellungen für Manchester City vs Liverpool

Manchester City:Trafford; O’Reilly, Nunes, Khusanov, Guehi, Rodri, Silva, Doku, Semenyo, Cherki, Haaland

Liverpool:Mamardashvili; Frimpong, Kerkez, van Dijk, Konate, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Ekitike

City auf dem Weg ins Halbfinale

Da Liverpools Prioritäten klar auf den Top-5 der Premier League und der Champions League liegen, könnte der FA Cup an diesem Wochenende fast wie eine Ablenkung wirken. City hingegen rechnet sich noch Außenseiterchancen auf den Ligatitel aus, doch ein Sieg gegen die Reds wäre vor allem Balsam für die Seele nach dem bitteren Aus gegen Real Madrid.

Zudem droht Liverpool der Ausfall von bis zu neun Stammspielern. Alisson Becker könnte zwischen den Pfosten fehlen, während der Einsatz von Mo Salah und Federico Chiesa höchst ungewiss bleibt.

Die Nationalspieler von City sind hingegen scheinbar unbeschadet von ihren Länderspielreisen zurückgekehrt. Der einzige bittere Ausfall für Guardiola ist Ruben Dias (Oberschenkel), der voraussichtlich durch Khusanov an der Seite von Marc Guehi ersetzt wird. In der Summe sehen wir hier bei einer Sieg-Wahrscheinlichkeit von 56,50 % für City innerhalb der 90 Minuten klaren Value.

Manchester City vs Liverpool Wette 1: Sieg Manchester City zu einer Quote von 1,80 bei Interwetten

Ein erholter Haaland für das erste Tor

Norwegens Nationaltrainer Ståle Solbakken traf die für City-Fans erfreuliche Entscheidung, Erling Haaland während der Länderspielpause zu schonen. Da die Norweger bereits sicher für die Weltmeisterschaft im Sommer qualifiziert sind, durfte Haaland die Testspiele im März von der Couch aus verfolgen.

Für Pep Guardiola sind das exzellente Neuigkeiten, da er seinen Star-Stürmer so vor weiteren Belastungen schützen konnte. Haaland liebt Spiele gegen Liverpool: In den zwei Premier-League-Begegnungen der Saison 2025/26 stehen bereits zwei Tore und ein Assist für ihn zu Buche.

Seine Trefferquote liegt wettbewerbsübergreifend in dieser Spielzeit bei 69,80 %. Die Quote darauf, dass er das erste Tor erzielt, impliziert lediglich eine Wahrscheinlichkeit von 26,32 %. Da er nach zwei Wochen ohne Spielpraxis brennen wird, ist dies für uns der Top-Value-Tipp unserer Manchester City vs Liverpool Wett Tipps.

Manchester City vs Liverpool Wette 2: Erling Haaland Erster Torschütze zu einer Quote von 4,10 bei Interwetten

Fokus auf eine umkämpfte erste Halbzeit

Manchester City ging in dieser FA-Cup-Saison in 40 % der Spiele mit einem Unentschieden in die Kabine, bei Liverpool liegt dieser Wert sogar bei 50 %. Wir setzen darauf, dass es auch in diesem Viertelfinale zum Pausentee remis steht – die Quote bietet bei einer statistischen Wahrscheinlichkeit von fast 45-50 % exzellenten Wert.

Beide Teams haben Spieler in ihren Reihen, die anstrengende Länderspielwochen hinter sich haben. Es wird vermutlich eine gewisse Zeit dauern, bis die zurückgekehrten Stars ihren Rhythmus finden.

Zudem fielen weniger als 31 % der Tore in Liverpools Pokalspielen in der ersten Halbzeit. Obwohl City oft für Blitzstarts bekannt ist, wird die Bedeutung dieser Partie dazu führen, dass beide Mannschaften das Risiko in der Anfangsphase minimieren.

Manchester City vs Liverpool Wette 3: Unentschieden (1. Halbzeit) zu einer Quote von 2,45 bei Interwetten

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