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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Manchester City seine makellose Saison fortsetzt, auch wenn die Tractor Boys zwei Jahre nach den zehn Gegentoren der Saison 2024/25 eine deutlich stärkere Vorstellung zeigen dürften.

Die besten Wetten für Manchester City vs Ipswich Town

Tore Gesamt & Beide Teams treffen – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 1,95 bei bet365

Erling Haaland 2+ Tore zu einer Quote von 3,30 bei bet365

1X2 & Beide Teams treffen – Manchester City & Ja zu einer Quote von 2,40 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Manchester City 3:1 Ipswich Town

: Manchester City 3:1 Ipswich Town Torschützen-Wett-Tipp: Manchester City – Haaland x2, Semenyo; Ipswich Town – Emersonn

Manchester City empfängt den Aufsteiger Ipswich Town am Samstagnachmittag zum siebten Spieltag der Premier League 2026/27.

Enzo Marescas Mannschaft wahrte am vergangenen Wochenende mit einem 3:0-Sieg bei Liverpool ihre weiße Weste in der Premier League. Allerdings war City trotz des Ergebnisses keineswegs überlegen: Alle Tore gelangen den Citizens erst, nachdem die Reds durch die Rote Karte gegen Ryan Gravenberch dezimiert waren.

In der Champions League wurden die Skyblues zuletzt auf dem eigenen Rasen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Sie unterlagen dem Titelverteidiger PSG daheim mit 2:4, der Marescas Elf regelrecht vorführte. Damit kassierte City in seinen letzten beiden Heimspielen bereits sieben Gegentore.

Phil Foden ist nicht mehr gesperrt, dürfte in der Startelf aber wohl Rayan Cherki weichen müssen. Jeremy Doku dürfte nach nur 45 gespielten Minuten gegen PSG ebenfalls nicht von Beginn an auflaufen – stattdessen soll Ndiaye ran, der als Einwechselspieler zuletzt eine Vorlage lieferte.

Gary O'Neil kann auf einen komplett fitten Ipswich-Kader zurückgreifen. Abdul Fatawu kehrt nach einer Spielsperre in den Kader zurück und soll auf dem rechten Flügel beginnen.

Die Tractor Boys haben in jedem ihrer letzten fünf Spiele den ersten Gegentreffer kassiert. Dennoch zeigten sie echten Charakter und gewannen zwei dieser Partien noch nach Rückstand – eine bemerkenswerte Leistung für einen Aufsteiger.

Voraussichtliche Aufstellungen für Manchester City vs Ipswich Town

Manchester City : Donnarumma, O'Reilly, Nunes, Dias, Guehi, Fernandez, Anderson, Semenyo, Ndiaye, Cherki, Haaland

: Donnarumma, O'Reilly, Nunes, Dias, Guehi, Fernandez, Anderson, Semenyo, Ndiaye, Cherki, Haaland Ipswich Town: Walton, Ouattara, Davis, O'Shea, Diop, Palacios, Lukic, Maeda, Enciso, Fatawu, Emersonn

Tore scheinen auf beiden Seiten gesichert

Beide Teams treffen seit Saisonbeginn regelmäßig und sind in viele torreiche Spiele verwickelt. In acht der letzten zehn Spiele von Ipswich fielen drei oder mehr Tore. Auch bei City deckten vier der letzten fünf Partien diese Linie ab.

Ipswich trifft selbst bei Niederlagen oft ins Schwarze. In sieben der letzten neun Spiele trafen beide Teams. Die Tractor Boys trafen bei Crystal Palace und gingen bei Manchester United sogar in Führung, ehe sie sich mit 2:5 geschlagen geben mussten.

Citys Heimbilanz untermauert die andere Hälfte dieser Wette. In den ersten drei Heimspielen der Saison 2026/27 kassierten die Skyblues bereits vier Gegentore. Am Mittwoch kamen in der Champions League gegen PSG vier weitere hinzu. Bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von nur 50 % für diese Wette untermauern die Profile beider Teams unser Argument.

Manchester City vs Ipswich Town Wette 1: Tore Gesamt & Beide Teams treffen – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 1,95 bei bet365

Haaland terrorisiert weiterhin Premier-League-Abwehrreihen

Erling Haalands Form legt noch einmal zu, so unmöglich das klingen mag. Der Norweger war zuletzt eiskalt vor dem gegnerischen Tor. Am Mittwoch traf er im Etihad Stadium doppelt gegen PSG – sein Kopfballtor in der 53. Minute war sein 37. Champions-League-Treffer für City.

Damit zog er an Sergio Agüeros City-Rekord in der Königsklasse vorbei. Einen Hattrick hätte er fast noch draufgesetzt, wäre da nicht Safonov gewesen, der ihn spät im Spiel entscheidend entschärfte. Ipswich kassierte bereits fünf Gegentore bei Manchester United und vier gegen Arsenal, Letzteres allerdings im EFL Cup.

In der Saison 2024/25 zeigte sich die Ipswich-Abwehr gegen Haaland äußerst nachsichtig – er erzielte im Schnitt zwei Tore pro Spiel gegen die Tractor Boys. Buchmacher sehen eine Wahrscheinlichkeit von 30 %, dass er dieses Kunststück am Samstagnachmittag wiederholt.

Seine Form ist ohnehin schon stark, doch sein elektrisierender Kurzzeit-Lauf macht diese Wette zu einer, die man nicht ignorieren sollte. Sollte Ipswich tief stehen, könnte Haalands Kopfballstärke den Unterschied machen.

Manchester City vs Ipswich Town Wette 2: Erling Haaland 2+ Tore zu einer Quote von 3,30 bei bet365

Eine weitere Variante der Both-Teams-to-Score-Linie

Obwohl diese Wette unserem ersten Tipp ähnelt, erlaubt sie uns auch, einen höchst wahrscheinlichen Heimsieg abzudecken. City bleibt im Etihad der überragende Favorit. Erst am vergangenen Wochenende gewannen die Skyblues 3:0 bei Liverpool und sind weiterhin das einzige Team mit einer perfekten Ligabilanz.

Für Wettfreunde interessant ist Citys löchrige Heimabwehr: Vier Gegentore in drei Heimspielen der Liga sind für die Skyblues ungewöhnlich. Sogar Sunderland gelangen zuletzt drei Tore gegen sie in einem Acht-Tore-Krimi.

Ipswich bringt diesmal deutlich mehr Offensivgefahr mit als beim letzten Aufeinandertreffen. Die Tractor Boys trafen zweimal bei Manchester United und dreimal bei Crystal Palace. Zudem gewann Ipswich zuletzt 2:1 gegen Fulham. Ein Heimsieg mit Toren auf beiden Seiten bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 42 % wirkt wie der beste Value-Play aus unseren Manchester City vs Ipswich Town Wett-Tipps.

Manchester City vs Ipswich Town Wette 3: 1X2 & Beide Teams treffen – Manchester City & Ja zu einer Quote von 2.40 bei bet365

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