Fulham kommt mit einer Serie von vier Spielen ohne Niederlage ins Etihad Stadium und will den Abstand zu den Abstiegsplätzen weiter vergrößern.

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Die besten Wetten für Manchester City vs Fulham

Manchester City (1. Halbzeit) zu einer Quote von 1.80 bei Interwetten

Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1.95 bei Interwetten

Erling Haaland Erster Torschütze zu einer Quote von 2.75 bei Interwetten

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Manchester City 3:1 Fulham

Torschützen-Wett-Tipp: Manchester City – Haaland x2, Doku; Fulham – Bobb

Manchester City empfängt Fulham am Samstagmittag und will nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen in der Premier League die Saison wieder in die richtige Bahn lenken.

Enzo Marescas Mannschaft hat sichtlich unter den Problemen abseits des Platzes und den möglichen Strafen gelitten, die dem Klub in den kommenden Wochen drohen sollen. Zuletzt verlor City 2024 drei oder mehr Premier-League-Spiele in Folge. Vor den eigenen Fans werden die Citizens entschlossen sein, die Dinge geradezurücken. Allerdings trifft man auf ein Fulham-Team, das zuletzt wieder zu seiner Form gefunden hat.

Marescas Verletztenliste ist im letzten Monat deutlich kürzer geworden. Seine beiden wichtigsten Ausfälle am Wochenende dürften Marc Guehi (Muskel) und Antoine Semenyo (Bein) sein.

Für den neuen Fulham-Trainer Alvaro Arbeloa gibt es zuletzt etwas Hoffnung. Der Spanier holte aus seinen ersten sechs Spielen im Amt nur zwei Punkte. Seit der Niederlage in Ipswich ist Fulham seit vier Spielen ungeschlagen, wenngleich zwei dieser Partien gegen die Aufsteiger Hull und Coventry ausgetragen wurden.

Bei Arbeloa fehlt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lediglich der erfahrene Mittelfeldspieler Tom Cairney (Knie). Offensivakteur Oscar Bobb kehrt an diesem Wochenende zu seinem ehemaligen Klub zurück. Der norwegische Nationalspieler wird unbedingt überzeugen wollen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Manchester City vs Fulham

Manchester City : Donnarumma, Nunes, Gvardiol, Dias, Khusanov, Fernandez, Anderson, Doku, Ndiaye, Cherki, Haaland

: Donnarumma, Nunes, Gvardiol, Dias, Khusanov, Fernandez, Anderson, Doku, Ndiaye, Cherki, Haaland Fulham: Leno, Castagne, Robinson, Bassey, Affengruber, Berge, Charles, Bobb, Iwobi, Palacios, Garcia

City dürfte früh die Kontrolle übernehmen

Manchester City hat die letzten zehn Duelle mit Fulham allesamt gewonnen, darunter 4:0- und 3:0-Siege in den vergangenen beiden Jahren.

Alle drei Liganiederlagen von City in dieser Saison kamen auswärts zustande. Die Heimbilanz ist deutlich solider. City lag zudem in sechs der letzten sieben Duelle mit den Cottagers zur Halbzeit vorne.

Erling Haaland kommt auf durchschnittlich 3,8 Torschüsse pro 90 Minuten. Rayan Cherki wiederum hat 20 Chancen kreiert.

Fulham musste zudem in den letzten beiden Spielen jeweils einen Rückstand aufholen. Sowohl Newcastle als auch Aston Villa gingen in Führung, ehe sich Arbeloas Mannschaft jeweils einen Punkt zurückerkämpfte. Wir rechnen damit, dass City zur Pause führt, was einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 55,6 % entspricht.

Manchester City vs Fulham Wette 1: Manchester City (1. Halbzeit) zu einer Quote von 1.80 bei Interwetten

Bei diesem Duell fallen traditionell viele Tore

In neun der letzten zehn Begegnungen zwischen diesen beiden Teams fielen drei oder mehr Tore. City gewann im Dezember 2025 mit 5:4 und im Oktober 2024 mit 3:2.

Beide Partien erfüllten diese Vorgabe mühelos. City hat in dieser Saison in zehn Ligaspielen 13 Gegentore kassiert – die Defensive ist alles andere als wasserdicht.

Gianluigi Donnarumma blieb erst dreimal ohne Gegentor, während Alex Iwobi für Fulham 24 Chancen herausgespielt hat. Gonzalo Garcia wiederum weist einen xG-Wert von 4,1 für die Gäste auf.

Fulham hat allerdings nur zehn Ligatore erzielt. City blieb in drei der letzten fünf Duelle ohne Gegentor, doch das ist eine ganz andere City-Mannschaft mit einer grundlegend anderen Einstellung.

Wir rechnen damit, dass am Samstagmittag beide Teams treffen und drei oder mehr Tore fallen, was einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 51,3 % entspricht. Das wirkt wie der Value-Tipp unter den Manchester City vs Fulham Wett-Tipps dieser Woche.

Manchester City vs Fulham Wette 2: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1.95 bei Interwetten

Haaland bleibt der naheliegende Kandidat für das erste Tor

Erling Haaland erzielte in zehn Premier-League-Spielen neun Tore. Das entspricht mehr als zwei Fünfteln (43 %) der Ligatore von City in dieser Saison.

Ihm werden 7,1 erwartete Tore und 3,8 Torschüsse pro 90 Minuten zugeschrieben. Seine Note von 7.70 ist die beste im Kader. Haaland traf in seinen letzten acht Spielen in allen Wettbewerben siebenmal. In seinen letzten acht Partien gegen Fulham war er zudem an elf Toren direkt beteiligt.

Fulhams Torschützenkönig Joshua King kommt bislang nur auf zwei Treffer. City dürfte die Hauptlast der Offensivgefahr tragen. Die Citizens stehen nach zehn Ligaspielen mit 21 Punkten auf Platz drei.

Auch Rayan Cherki hat mit fünf eigenen Ligatoren einen wertvollen Beitrag geleistet. Dennoch rechnen wir damit, dass Haaland als Erster trifft, und sehen bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 36 % Value in diesem Tipp.

Manchester City vs Fulham Wette 3: Erling Haaland Erster Torschütze zu einer Quote von 2.75 bei Interwetten

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