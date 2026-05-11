Manchester City vs Crystal Palace Wett Tipp: Cityzens halten den Druck hoch

Wir setzen auf einen Sieg von City, da die Guardiola-Elf den Druck auf Tabellenführer Arsenal unbedingt aufrechterhalten muss.

Die besten Wetten für Manchester City vs Crystal Palace

Man City gewinnt & Über 2.5 Tore zu einer Quote von 1.65 bei bet365

Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 1.80 bei bet365

Jeremy Doku trifft jederzeit zu einer Quote von 3.05 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Man City 3:0 Crystal Palace

Torschützen-Wett Tipp: Man City – Erling Haaland (2x), Jeremy Doku

Manchester City hat letzte Woche beim Remis gegen Everton eine riesige Chance liegen gelassen, sich aber durch den Sieg gegen Brentford schnell rehabilitiert. Da Arsenal am Sonntag einen wichtigen Dreier eingefahren hat, liegt City weiterhin fünf Punkte zurück. Die Cityzens müssen also liefern, um im Titelrennen zu bleiben. Die Männer von Pep Guardiola sind seit acht Spielen ungeschlagen und gehen als haushoher Favorit in ihr vorletztes Heimspiel der Saison.

Unterdessen dürfte das Interesse von Crystal Palace an der Premier-League-Saison eher gering sein. Die "Eagles" stecken im gesicherten Mittelfeld fest, und der Fokus von Trainer Oliver Glasner liegt bereits voll auf dem anstehenden Finale in der Conference League. Am Sonntag gab es ein 2:2 gegen Everton – es ist extrem unwahrscheinlich, dass ihre Sieglos-Serie von vier Ligaspielen ausgerechnet am Mittwochabend endet.

Voraussichtliche Aufstellungen für Manchester City vs Crystal Palace

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, O’Reilly, Silva, Reijnders, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland

Crystal Palace: Henderson, Canvot, Riad, Lacroix, Munoz, Lerma, Kamada, Devenny, Johnson, Pino, Larsen

City braucht den Sieg deutlich dringender

Die Mannschaft von Pep Guardiola versucht verzweifelt, Arsenal noch vom Thron zu stoßen, doch die Zeit wird knapp. Die Eagles hingegen haben die Qualifikation für das europäische Geschäft bereits verpasst – für sie geht es faktisch um nichts mehr.

Personell gibt es bei City leichte Sorgen um Rodri nach seiner jüngsten Verletzung, während Ruben Dias in die Startelf zurückkehren könnte. Bei Palace gibt es keine neuen Ausfälle, allerdings fehlen Eddie Nketiah, Borna Sosa, Evann Guessand und Cheick Doucoure weiterhin. Beide Teams verfügen über enorme Kaderbreite, aber City ist zweifellos das stärkere Kollektiv.

Was die Offensivkraft angeht, brennt bei den Cityzens diese Saison nichts an. Sechs Tore in den letzten zwei Spielen und insgesamt 20 Treffer in den vergangenen acht Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache. Da drei Punkte Pflicht sind und Palace das europäische Finale im Hinterkopf hat, erwarten wir einen deutlichen Heimsieg.

Manchester City vs Crystal Palace Wette 1: Man City gewinnt & Über 2.5 Tore zu einer Quote von 1.65 bei bet365

Die nächste „Weiße Weste“ für die Gastgeber?

Defensiv zeigte sich City in den letzten Wochen nicht immer sattelfest. Das 3:0 gegen Brentford war eines von nur fünf Clean Sheets in den letzten 15 Pflichtspielen. Doch angesichts der Bedeutung dieser Partie und dem Rückenwind aus dem Brentford-Sieg rechnen wir diesmal wieder mit einer stabilen Abwehr.

Guardiolas Elf hat in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bereits 15 Mal zu Hause zu Null gespielt. Schon das Hinspiel gewannen sie souverän mit 3:0, was zeigt, dass sie genau wissen, wie man die Palace-Defensive knackt und gleichzeitig hinten den Riegel vorschiebt.

Die Londoner haben in der Saison 2025/2026 zwar selten ohne eigenen Treffer den Platz verlassen, doch in diesem Duell wird sich das Blatt wenden. Schon gegen Bournemouth und West Ham blieben sie zuletzt blass. City wird sich die Chance auf ein Zu-Null-Spiel nicht nehmen lassen. Ein Heimsieg ohne Gegentor im Etihad ist unser wahrscheinlichstes Szenario.

Manchester City vs Crystal Palace Wette 2: Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 1.80 bei bet365

Value jenseits von Haaland finden

Bei Erling Haalands Torquote überrascht es nicht, dass die Quoten für einen weiteren Treffer des Norwegers kaum Value bieten. Er ist natürlich der Top-Favorit der Buchmacher, aber wir haben eine lukrativere Option in Manchester ausgemacht: Ein Akteur ist zum Saisonende hin in absoluter Top-Form.

Jeremy Doku steht zwar erst bei acht Saisontoren, doch fünf davon erzielte er in den letzten sechs Partien. Der belgische Flügelstürmer ist aktuell ein entscheidender Faktor bei Citys Jagd auf die Gunners.

City hat viele potenzielle Torschützen, darunter Haaland, Rayan Cherki oder Omar Marmoush. Diese Woche setzen wir jedoch auf den Spieler mit dem größten Momentum. Glasner wird seine Defensive anweisen müssen, Doku keine Sekunde aus den Augen zu lassen – egal, ob er von Beginn an spielt oder als Joker kommt.

Manchester City vs Crystal Palace Wette 3: Jeremy Doku trifft jederzeit zu einer Quote von 3.05 bei bet365

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