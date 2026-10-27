Weitere Details und Quoten sind auf den offiziellen Buchmacher-Websites zu finden; für zusätzliche Infos stehen folgende Seiten bereit:

Den bet365 Angebotscode Leitfaden mit allen Details zum Willkommensbonus und der Kontoerstellung.

Den Vergleich der besten Sportwetten Boni auf unserer Übersichtsseite.

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Brighton den Gastgebern im EFL-Cup-Duell das Leben schwer machen könnte. Die Seagulls sind in guter Form und könnten die Hausherren im Etihad Stadium überraschen.

Die besten Wetten für Manchester City vs Brighton

Tore Gesamt & Beide Teams treffen – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 1,63 bei bet365

Doppelte Chance – Brighton/Unentschieden zu einer Quote von 1,95 bei bet365

Tor oder Vorlage – Pascal Groß zu einer Quote von 2,29 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Manchester City 1:2 Brighton

Manchester City 1:2 Brighton Torschützen-Wett-Tipp: Manchester City – Floyd Samba; Brighton – Pascal Groß, Jack Hinshelwood

Der englische Ligapokal nähert sich seinem Ende, nur noch 16 Teams sind im Wettbewerb verblieben. Manchester City empfängt Brighton am Mittwochabend im Etihad Stadium, eines von sechs Duellen, die ausschließlich Premier-League-Vereine betreffen. City geht mit der ersten Liganiederlage unter Enzo Maresca überhaupt in diese Partie.

Trotz des Verlusts ihres Drei-Punkte-Vorsprungs an der Tabellenspitze sind die Citizens weiterhin klarer Favorit auf einen Titel in dieser Saison. Sie sind Titelverteidiger im EFL Cup und wollen ihre Krone entsprechend verteidigen. Dennoch dürfte die Wochenendniederlage gegen Aston Villa ihr Selbstvertrauen vor diesem Duell angekratzt haben.

Brighton ist in dieser Saison in allen Wettbewerben, in denen der Klub vertreten ist, in Topform. Die Seagulls stehen auf Platz drei der Premier League und haben den besten Saisonstart der vergangenen zehn Jahre hingelegt. Dabei glänzen sie nicht nur national, sondern auch international.

Fabian Hürzeler hat bislang zwei Conference-League-Partien betreut und dabei beide Male eine Niederlage vermieden. Das Selbstvertrauen im Kader ist entsprechend hoch, und die Mannschaft will diesen positiven Schwung mit ins Mittwochsduell nehmen. Die Seagulls drehten in der vorherigen Runde einen Zwei-Tore-Rückstand gegen Manchester United und gewannen am Ende 3:2. Das zeigte, dass sie auch dann bestehen können, wenn die Vorzeichen gegen sie stehen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Manchester City vs Brighton

Manchester City : Rulli, Lewis, Khusanov, Reis, O'Reilly, Bouaddi, Kovacic, Allan, Cherki, Ait Nouri, Samba

: Rulli, Lewis, Khusanov, Reis, O'Reilly, Bouaddi, Kovacic, Allan, Cherki, Ait Nouri, Samba Brighton: Steele, Costinha, Vuskovic, Struijk, Kadioglu, Andres, Boscagli, Groß, Gomez, Rutter, Kostoulas

Im Etihad Stadium könnten die Tore fließen

Diese beiden Teams sind die torgefährlichsten Mannschaften der Premier League in dieser Saison. Die Gastgeber haben in acht Spielen 20 Tore erzielt, während die Gäste in acht Spielen 23 Tore geschossen haben. Trotz einiger Rotationen für diese Partie dürften beide Teams ihren offensiven Ansatz beibehalten.

Mit einem Platz im Viertelfinale des EFL Cup als Lohn könnte sich erneut ein offener Schlagabtausch entwickeln. Beide Teams haben in jedem der letzten vier Spiele von City getroffen. Zusätzlich fielen in jedem der letzten sieben Spiele über alle Wettbewerbe hinweg mehr als zwei Tore.

Bei Brighton gingen acht der letzten zwölf Partien über die Zwei-Tore-Marke, was einer Quote von 67 % entspricht. Beide Teams trafen in acht der letzten zehn direkten Duelle (80 %), darunter in jedem der vier jüngsten Aufeinandertreffen. Fünf der letzten sechs Duelle brachten zudem mindestens drei Tore, was die Wahrscheinlichkeit für ein weiteres torreiches Spiel erhöht.

Manchester City vs Brighton Wette 1: Tore Gesamt & Beide Teams treffen – Über 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 1,63 bei bet365

Brighton hat allen Grund zum Optimismus im Etihad

City wird die Wochenendniederlage schnell abhaken wollen, und der beste Weg dafür ist ein Sieg im nächsten Spiel. Marescas Mannschaft wäre klarer Favorit, würde er seine stärkste Startelf aufbieten. Seine Aufstellung in der vorherigen Runde deutet jedoch darauf hin, dass er für das Mittwochsduell mehrere Wechsel vornehmen könnte.

Das könnte die perfekte Gelegenheit für Brighton sein, auch wenn es in den eigenen Reihen ebenfalls Veränderungen geben dürfte. Der deutsche Trainer dürfte eine Balance finden zwischen der Schonung wichtiger Spieler und einer konkurrenzfähigen Elf gegen einen derart starken Gegner. Brighton hat in den letzten 13 Spielen nur zwei Niederlagen kassiert und ist damit eine potenzielle Gefahr in diesem Duell.

Zudem ist die Serie der Seagulls gegen Manchester City seit vier Spielen ungeschlagen. Ihre letzten beiden Besuche im Etihad Stadium endeten torlos. Entsprechend ist Brighton durchaus in der Lage, für eine Überraschung zu sorgen, sei es durch einen Sieg gegen City oder dadurch, dass sie innerhalb von 90 Minuten eine Niederlage vermeiden.

Manchester City vs Brighton Wette 2: Doppelte Chance – Brighton/Unentschieden zu einer Quote von 1,95 bei bet365

Groß könnte den Unterschied ausmachen

Pascal Groß hat für Brighton durchgehend eine wichtige Rolle gespielt. Beim jüngsten 5:0-Heimsieg gegen Crystal Palace verzeichnete er die meisten präzisen Pässe und Flanken in den Strafraum mit 27 %. Er brachte 60 % seiner Pässe im letzten Drittel an und hatte mit fünf Ballkontakten im gegnerischen Strafraum die meisten im Team.

Diese Zahlen deuten darauf hin, dass Groß großen Einfluss auf das Spiel nehmen kann. Der Deutsche kommt in den vergangenen acht Partien über alle Wettbewerbe hinweg auf drei Tore und vier Vorlagen. Nachdem er gegen Liverpool ein Eigentor erzielte, dürfte er darauf brennen, diese Woche in das richtige Tor zu treffen.

Groß gehört zudem zu Brightons wichtigsten Elfmeterschützen, was ihn für ein Tor am Mittwochabend in Stellung bringt. Da er aber auch offensiv sehr aktiv ist, könnte er ebenso mit einer Vorlage auffallen. Eine Wette auf Tor oder Vorlage bietet sehr guten Value, besonders angesichts der stark veränderten Aufstellung von City.

Manchester City vs Brighton Wette 3: Tor oder Vorlage – Pascal Groß zu einer Quote von 2,29 bei bet365

+