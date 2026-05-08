Manchester City vs Brentford Wett Tipp: Doku sorgt für die Entscheidung in einem engen Match

Unser Wett-Experte stellt sich auf einen offenen Schlagabtausch ein, bei dem Brentford stark dagegenhalten wird und Jeremy Doku für die Hausherren trifft.

Die besten Wetten für Manchester City vs Brentford

Brentford +2 Handicap zu einer Quote von 1.86 auf bet365

Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1.61 auf bet365

Jeremy Doku trifft jederzeit zu einer Quote von 3.60 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Man City 2:1 Brentford

Torschützen-Wett Tipp: Man City – Erling Haaland, Jeremy Doku; Brentford – Igor Thiago

Die Titelträume von Man City haben am Montag einen herben Dämpfer erlitten. Trotz einer späten Aufholjagd reichte es beim 3:3 gegen Everton nur zu einem Unentschieden, wodurch das Team von Pep Guardiola wertvollen Boden auf Spitzenreiter Arsenal verlor. Zuvor hatte City in der Liga eine Serie von drei Siegen in Folge hingelegt.

Die Gastgeber dürfen sich hier absolut keinen Punktverlust mehr erlauben. Gegen ein formstarkes Brentford ist ein Dreier jedoch alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Die Mannschaft von Keith Andrews tankte zuletzt mit einem souveränen 3:0-Erfolg gegen West Ham mächtig Selbstvertrauen und hielt die Hoffnungen auf das internationale Geschäft am Leben. Zuvor blieben die "Bees" zwar sechs Premier-League-Spiele in Folge ohne Sieg, holten dabei aber starke fünf Unentschieden.

Voraussichtliche Aufstellungen für Manchester City vs Brentford

Manchester City:Donnarumma, O’Reilly, Khusanov, Guehi, Nunes, Gonzalez, Silva, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland

Brentford:Kelleher, Lewis-Potter, Collins, Van den Berg, Ajer, Kayode, Jensen, Damsgaard, Yarmolyuk, Schade, Thiago

Zähe "Bees" im Etihad zu erwarten

Dass Brentford im März und April ohne dreifachen Punktgewinn in der Liga blieb, lag keineswegs an mangelnder Konkurrenzfähigkeit. Alle Partien in diesem Zeitraum waren extrem eng – so auch die knappe Niederlage im Old Trafford. Bei der 1:2-Pleite gegen Man United hatten die "Bees" starke 55 % Ballbesitz und verbuchten lediglich einen um 0,19 schlechteren xG-Wert (Expected Goals) als die "Red Devils".

Zuletzt zeigte sich Brentford beim überzeugenden Sieg gegen ein hochmotiviertes West Ham extrem abschlussstark und erarbeitete sich vier Großchancen. In den letzten 14 Pflichtspielen kassierten sie nach regulärer Spielzeit nur zwei Niederlagen – und nur eine einzige dieser Pleiten fiel mit mehr als einem Tor Unterschied aus.

Zudem agiert Man City aktuell nicht mit der gewohnten Dominanz vergangener Meistersaisons. Nur eines ihrer letzten acht Ligaspiele konnten die "Skyblues" mit mehr als einem Treffer Vorsprung gewinnen. Das spricht ganz klar für den Value des Brentford +2 Handicaps am kommenden Wochenende im Etihad Stadium.

Manchester City vs Brentford Wette 1: Brentford +2 Handicap zu einer Quote von 1.86 auf bet365

Beide Teams treffen im offenen Schlagabtausch

Dieses Match ist auch das direkte Duell der beiden Führenden im Kampf um die Torjägerkrone der Premier League. Erling Haaland führt das Feld mit 25 Toren an, doch Brentfords Igor Thiago ist ihm mit 22 Treffern dicht auf den Fersen. Beide Mannschaften wissen also genau, dass sie oft nur eine einzige hochkarätige Chance brauchen, um den Ball im Netz unterzubringen.

Individuelle Fehler kosteten Man City beim wilden 3:3-Remis gegen Everton am Montagabend den Sieg. In vier der letzten sechs Premier-League-Partien von Guardiolas Elf trafen beide Teams.

Auch Brentford weiß, wie man den "Großen" der Liga wehtut: Die "Bees" gewannen vier ihrer acht Duelle gegen Mannschaften aus den Top 5. Zudem endeten vier ihrer sechs Spiele gegen die aktuellen Top-4-Teams mit Toren auf beiden Seiten.

Ein Tipp auf Treffer auf beiden Seiten bietet hier hervorragenden Value. Die implizierte Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario liegt bei starken 60,6 %.

Manchester City vs Brentford Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1.61 auf bet365

Dokus Lauf geht weiter

Ohne Jeremy Doku hätte Man City am vergangenen Spieltag wohl eine extrem bittere Niederlage einstecken müssen. Der Belgier bewies beim 3:3-Spektakel seine Extraklasse und erzielte sowohl das erste als auch das letzte Tor der Partie.

Der 23-Jährige befindet sich aktuell in absoluter Topform und verbuchte in seinen letzten fünf Pflichtspieleinsätzen starke vier Tore und zwei Vorlagen. Auch im FA-Cup-Halbfinale gegen Southampton rettete er City zuvor mit einem späten, extrem wichtigen Ausgleichstreffer.

Bei diesem Lauf kann es sich Guardiola eigentlich gar nicht leisten, den Flügelstürmer auf der Bank zu lassen. Dank seiner jüngsten Gala-Auftritte steht Doku nun schon bei 12 Saisontoren für Club und Nationalmannschaft. Er ist genau der Spieler, der in dieser engen Partie für den genialen Moment sorgen kann – ein Tipp auf ihn als Torschützen ist hier absolut heiß.

Manchester City vs Brentford Wette 3:Jeremy Doku trifft jederzeit zu einer Quote von 3.60 auf bet365

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