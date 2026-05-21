Manchester City vs Aston Villa Wett Tipp: Kantersieg für die Hausherren erwartet

Unser Experte rechnet mit einem überzeugenden Heimsieg im voraussichtlich letzten Spiel von Pep Guardiola als City-Coach.

Die besten Wetten für Manchester City vs Aston Villa

Erste Halbzeit – Manchester City zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Manchester City erzielt über 2,5 Tore zu einer Quote von 2,05 bei bet365

Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2,37 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Manchester City 4:0 Aston Villa

Torschützen-Wett Tipp: Manchester City – Erling Haaland (2x), Jeremy Doku, John Stones

Manchester Citys Träume, das Titelrennen in der Premier League bis zum allerletzten Spieltag spannend zu halten, sind am Dienstagabend geplatzt. Das 1:1-Unentschieden bei Bournemouth besiegelte die Meisterschaft für den FC Arsenal. Zuvor hatte City noch neun seiner letzten zehn Pflichtspiele für sich entschieden.

Die Nachricht über den bevorstehenden Abschied von Pep Guardiola sickerte nur wenige Stunden vor dem Anpfiff in Dorset durch. Der langjährige City-Trainer weigerte sich nach dem Spiel, seinen Abgang offiziell zu bestätigen. Dennoch wird allgemein erwartet, dass dies sein Abschiedsspiel sein wird.

Für Aston Villa geht es sportlich um nichts mehr, da die Qualifikation für die Champions League durch ein spektakuläres 4:2 gegen Liverpool bereits eingetütet ist. Die Mannschaft von Unai Emery holte aus den vergangenen drei Ligapartien lediglich einen mageren Zähler. Zudem haben sie nach dem Europa-League-Finale unter der Woche nur eine kurze Regenerationsphase bis Sonntag.

Voraussichtliche Aufstellungen für Manchester City vs Aston Villa

Manchester City:Donnarumma, Nunes, Stones, Guehi, O’Reilly, Rodri, Silva, Semenyo, Foden, Doku, Haaland

Aston Villa:Bizot, Cash, Konsa, Mings, Maatsen, Bogarde, Luiz, McGinn, Barkley, Rogers, Abraham

City mit einem Blitzstart

Ohne die Nachricht über Guardiolas Abschied hätte Manchester City vielleicht Mühe gehabt, sich für dieses Match neu zu motivieren. Der Frust darüber, das Titelrennen nicht bis zum Finale offen gehalten zu haben, sitzt tief. Jetzt jedoch steht ein emotionales Highlight bevor, da mit John Stones und Bernardo Silva zwei absolute Vereinsikonen ebenfalls vor ihrem Abschied stehen dürften.

City hat in dieser Saison vor allem in den ersten 45 Minuten der Premier-League-Spiele geglänzt. Schon vor dem Pausenpfiff weisen sie ein Torverhältnis von +30 auf. Der Tabellenzweite lag zudem in satten 72 % seiner Heimspiele bereits zur Halbzeit in Führung.

Es ist gut möglich, dass Emery nach der Reise nach Istanbul einigen seiner Stars eine Pause gönnt. Ohnehin kommt seine Elf in der Fremde meist nur schwer in die Gänge: In den bisherigen 18 Auswärtsspielen in der Premier League lag Villa magere zweimal zur Pause vorn.

Vor diesem Hintergrund ist die Wette, dass Man City zur Halbzeit führt, bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 55,6 % eine hervorragende Option.

Manchester City vs Aston Villa Wette 1: Erste Halbzeit – Manchester City zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Torfestival droht: Villa leidet unter Europa-League-Kater

Man City hat im Mai in drei von vier Premier-League-Spielen jeweils drei Buden erzielt. Erling Haaland hat rechtzeitig zu seiner Topform zurückgefunden und netzte seit der letzten Länderspielpause in neun Pflichtspieleinsätzen achtmal ein. Auch Jeremy Doku drehte mächtig auf und verbuchte in seinen letzten neun Partien fünf Tore und zwei Assists.

Das dürfte für eine ohnehin müde Villa-Defensive ein verdammt ungemütlicher Nachmittag werden. Selbst in der erfolgreichen Ära unter Emery sahen die Männer aus Birmingham in diesem Stadion selten Land – in den letzten vier Gastspielen im Etihad Stadium schluckten sie stolze 12 Gegentore.

Nach den kräftezehrenden Wochen in der Premier League und der Europa League wird es Villa schwerfallen, die nötige Intensität auf den Platz zu bringen. Der Value liegt hier ganz klar beim Tipp auf über 2,5 City-Tore.

Manchester City vs Aston Villa Wette 2: Manchester City erzielt über 2,5 Tore zu einer Quote von 2,05 bei bet365

Die Gäste-Offensive geht im Etihad leer aus

Ein entscheidender Faktor dafür, dass Man City überhaupt so lange im Titelrennen mitmischen konnte, war die stabilisierte Defensive. Sie kassierten in dieser Premier-League-Saison im Schnitt nur 0,89 Gegentore pro Spiel. Zum Vergleich: In der Saison 2024/25 waren es noch 1,16 Gegentreffer pro 90 Minuten.

Vier der letzten fünf Siege wurden zu Null eingefahren. Zudem behielt das Team von Guardiola in der Hälfte aller Heimspiele in der Liga eine weiße Weste.

Obwohl Villa sich einen Platz in den Top 5 gesichert hat, lief es in der Offensive auswärts zuletzt nicht immer rund. Im Schnitt erzielen sie in der Fremde nur 1,22 Tore pro Partie. Mit einem xG-Wert (erwartete Tore) von insgesamt 46,4 belegen die Villans im englischen Oberhaus ligaweit nur den 13. Platz.

Daher ist der Tipp, dass mindestens eines der beiden Teams ohne Torerfolg bleibt, eine extrem smarte Wette für Deinen Schein.

Manchester City vs Aston Villa Wette 3:Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2,37 bei bet365

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