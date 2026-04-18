Manchester City vs Arsenal Wett Tipp: City rückt den Gunners auf die Pelle

City hat in dieser Saison im Etihad erst ein einziges Mal verloren und ist seit neun Spielen ungeschlagen. Können sie den Rückstand auf die Gunners am Sonntag weiter verkürzen?

Die besten Wetten für Manchester City vs Arsenal

Sieg Manchester City zu einer Quote von 1.80 bei Oddset

Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 1.88 bei Oddset

Antoine Semenyo erzielt ein Tor oder bereitet vor zu einer Quote von 1.95 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Man City 2:0 Arsenal

Torschützen-Wett Tipp: Man City – Haaland, Semenyo; Arsenal – Fehlanzeige

Das Schicksal der Premier-League-Saison 2025/26 könnte sich am Ausgang des Sonntags-Krachers zwischen Manchester City und Arsenal entscheiden.

Für City ist ein Sieg Pflicht. Ein Dreier für die Mannschaft von Pep Guardiola würde sie bis auf drei Punkte an Arsenal heranbringen – und das bei einem Spiel weniger und einer vergleichbaren Tordifferenz. City geht als klarer Favorit ins Rennen, nachdem sie im Etihad in dieser Saison durchschnittlich 2,40 Punkte pro Spiel geholt haben.

Vor den eigenen Fans erzielt City im Schnitt 2,40 Tore pro Spiel und kassiert lediglich 0,73 Gegentreffer. Mit dem souveränen 3:0-Sieg bei Chelsea am letzten Wochenende haben sie den Druck auf Arsenal massiv erhöht. Die Gunners zeigten Nerven und verloren zu Hause mit 1:2 gegen Bournemouth. Trotz personeller Sorgen in der Defensive hat City seine Serie von neun ungeschlagenen Ligaspielen in Folge gewahrt.

Obwohl City näher rückt, war Arsenal zuletzt eigentlich gut in Form. Vor der Pleite gegen Bournemouth gewannen die Gunners vier Ligaspiele in Serie und blieben dabei dreimal ohne Gegentor.

Das große Problem für Mikel Arteta an diesem Wochenende ist jedoch die Personaldecke. Hinter seiner Startelf stehen dicke Fragezeichen: Bukayo Saka, Jurrien Timber und Martin Ødegaard plagen sich mit Muskelproblemen herum, während Riccardo Calafiori nach einem Schlag fraglich ist. Bei allen vier Stars wird erst ein Last-Minute-Fitnesstest entscheiden.

Voraussichtliche Aufstellungen für Manchester City vs Arsenal

Manchester City:Donnarumma, Ait-Nouri, Nunes, Khusanov, Guehi, Rodri, Silva, Cherki, Doku, Semenyo, Haaland

Arsenal:Raya, White, Lewis-Skelly, Gabriel, Saliba, Zubimendi, Rice, Dowman, Martinelli, Havertz, Gyökeres

City macht das Titelrennen wieder scharf

Arsenals Bilanz im Etihad ist in der jüngeren Premier-League-Geschichte alles andere als glänzend. Nur eines der letzten zehn Gastspiele bei City konnten sie gewinnen; in den letzten vier Partien dort erzielten sie magere zwei Tore. Gepaart mit Citys dominanter Heimform spricht alles für einen Heimsieg.

Für Arsenal ist es eine taktische Zwickmühle: Gehen sie voll auf Sieg oder spielen sie auf Sicherheit? Ein Unentschieden wäre für die Gunners ein hervorragendes Ergebnis, aber es ist extrem schwer, City im eigenen Stadion über 90 Minuten defensiv komplett auszuschalten.

Zudem muss man Arsenals Champions-League-Einsatz unter der Woche berücksichtigen. Die Gunners erkämpften sich gegen Sporting ein torloses Remis und zogen ins Halbfinale ein. Mit schweren Beinen und den vielen Verletzungssorgen im Hinterkopf wird Pep Guardiola darauf setzen, Arsenal von Beginn an unter Druck zu setzen.

Manchester City vs Arsenal Wette 1: Sieg Manchester City zu einer Quote von 1.80 bei Oddset

Wette auf weniger als drei Tore

In fünf der letzten sieben Pflichtspiel-Begegnungen zwischen City und Arsenal fielen zwei oder weniger Tore. Dennoch sieht der Wettmarkt aktuell nur eine Wahrscheinlichkeit von 53,48 % für ein „Unter 2,5 Tore“ am Sonntag. Für uns ist das der klassische Value-Bet in unseren Manchester City vs. Arsenal Wett Tipps.

In diesem Spiel steht extrem viel auf dem Spiel. Es ist zu erwarten, dass beide Teams – gerade in der Anfangsphase – kein unnötiges Risiko eingehen. Arsenal wird versuchen, City so lange wie möglich zu frustrieren, da ein Punktgewinn für sie Gold wert wäre.

Das einzige Risiko für diesen Tipp wäre ein frühes Tor für City. In diesem Fall könnte ein müdes und ersatzgeschwächtes Arsenal wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Das torlose Unentschieden gegen Sporting am Mittwoch hat jedoch gezeigt, dass die Gunners trotz ihrer Verletztenliste defensiv über viel Disziplin verfügen.

Manchester City vs Arsenal Wette 2: Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 1.88 bei Oddset

Semenyo als entscheidender Faktor

Die Märkte bieten derzeit guten Value für einen Tipp auf Antoine Semenyo. Der ehemalige Bournemouth-Stürmer hat seit seinem Wechsel zu City in zehn Premier-League-Einsätzen bereits sechs Scorerpunkte gesammelt.

Das bedeutet, dass er in 60 % seiner Spiele unter Pep Guardiola entweder getroffen oder vorbereitet hat. Die Buchmacher schätzen die Wahrscheinlichkeit dafür am Sonntag jedoch nur auf 51,28 % ein. Dass er in großen Spielen abliefert, bewies er beim furiosen 4:0 gegen Liverpool im FA-Cup-Viertelfinale, wo er sowohl als Torschütze als auch als Vorbereiter glänzte.

Auch beim 3:0 gegen Chelsea letzte Woche war der ghanaische Nationalspieler einer der einflussreichsten Akteure. Er geht mit enormem Selbstvertrauen in die entscheidende Saisonphase. Es lohnt sich definitiv, hier erneut auf ihn zu setzen.

Manchester City vs Arsenal Wette 3:Antoine Semenyo erzielt ein Tor oder bereitet vor zu einer Quote von 1.95 bei Oddset

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