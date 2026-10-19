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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass ein rotiertes Manchester City gegen eine kämpferische AEK-Mannschaft keinen leichten Abend erlebt.

Die besten Wetten für Manchester City vs AEK Athens

Handicap 3-Wege – AEK Athens +3 zu einer Quote von 2,00 bei Interwetten

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 2,15 bei Interwetten

Torschütze – Iliman Ndiaye zu einer Quote von 2,50 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Manchester City 3:1 AEK Athens

Manchester City 3:1 AEK Athens Torschützen-Wett-Tipp: Manchester City – Ndiaye, Cherki, Anderson; AEK Athens – Jović

Manchester City empfängt AEK Athens am Dienstag im Etihad Stadium und will den zweiten Sieg in der Champions-League-Ligaphase 2026/27 einfahren. Es ist bereits Citys 150. Spiel in Europas Eliteklubwettbewerb.

City setzte sich am Samstag knapp mit 3:2 gegen den Aufsteiger Ipswich durch. Zuvor hatte es in der vergangenen Woche eine enttäuschende 2:4-Niederlage gegen PSG gegeben.

Die europäische Kampagne begann mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Porto. Enzo Marescas Mannschaft steht also bereits mit Punkten da.

Erling Haaland dürfte am Dienstag geschont werden, nachdem der Norweger gegen Ipswich zum Spielende humpelte. Antoine Semenyo ist mit einer Knieverletzung fraglich, während Nico O'Reilly wegen Rückenproblemen fehlen dürfte. Auch Mateo Kovačić und Matheus Nunes mussten am Wochenende verletzt ausgewechselt werden.

Unter Marko Nikolić stürmte AEK in der vergangenen Saison mit nur zwei Niederlagen in 32 Ligaspielen zum griechischen Meistertitel.

AEK startete in die Champions-League-Ligaphase 2026/27 mit einem knappen 1:0-Sieg gegen LASK Linz, ehe eine 1:3-Niederlage gegen Schachtar Donezk folgte. Luka Jović und Barnabás Varga erzielten jeweils vier Ligatore. In der eigentlichen Champions League hat aber noch keiner von beiden getroffen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Manchester City vs AEK Athens

Manchester City : Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol, Bouaddi, Anderson, Cherki, Fernández, Ndiaye, Foden

: Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol, Bouaddi, Anderson, Cherki, Fernández, Ndiaye, Foden AEK Athens: Brignoli, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilo, Majer, Kairinen, Marin, Vitalis, Varga, Jović

Stark rotiertes City gibt AEK Raum zum Mithalten

City wird hier mit Sicherheit stark rotieren. Haaland soll nach einer kräftezehrenden Serie von Spielen geschont werden. Semenyo ist fraglich, und Nico O'Reilly fällt verletzt aus.

Kovačić und Nunes mussten gegen Ipswich beide ausgewechselt werden. Phil Foden könnte dadurch als Not-Neuner agieren müssen.

Auch für City waren die Margen zuletzt knapp. Man gewann gegen Ipswich mit 3:2 und gegen Coventry im Etihad mit 1:0. AEK muss hier lediglich eine Niederlage mit drei oder mehr Toren Unterschied vermeiden, damit diese Wette aufgeht. Allerdings hat AEK in der eigentlichen Champions League noch nie auswärts gewonnen.

Es sieht danach aus, als stünden die Chancen bei über 50 %, dass AEK gegen ein müdes und rotiertes City eine deutliche Niederlage vermeidet. Das ist aus unseren Manchester City vs AEK Athens Wett-Tipps womöglich die Wette mit dem besten Value.

Manchester City vs AEK Athens Wette 1: Handicap 3-Wege – AEK Athens +3 zu einer Quote von 2,00 bei Interwetten

City wird im Etihad zunehmend anfällig

City kassiert zu Hause in dieser Saison auffällig oft Gegentore. In vier der letzten sechs Spiele im Etihad trafen beide Mannschaften. PSG schoss unter der Woche gleich vier Tore gegen die Reds.

Auch Ipswich traf am Wochenende zweimal. Dass ein Aufsteiger im Etihad zweimal einnetzt, kam bislang selten vor. Sunderland gelangen beim 5:3-Erfolg im vergangenen Monat sogar drei Treffer.

AEK birgt mehr Gefahr, als es der Status der Mannschaft vermuten lässt. Luka Jović und Barnabás Varga haben beide vier Ligatore erzielt. In der eigentlichen Champions League hat allerdings noch keiner der beiden getroffen. City hat zudem gegen vier griechische Teams zu Null gespielt. Wir setzen darauf, dass beide Teams treffen, bei einer moderaten impliziten Wahrscheinlichkeit von 46,5 %.

Manchester City vs AEK Athens Wette 2: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 2,15 bei Interwetten

Ndiaye soll sich der Herausforderung stellen

Da Haaland wohl geschont wird, könnte Iliman Ndiaye eine prominentere Rolle im Angriff von City einnehmen. Foden ist nach seinem Treffer gegen Ipswich als Not-Neuner vorgesehen.

Das verteilt die Torgefahr auf mehrere Schultern. Ndiaye dürfte gegen eine Mannschaft, die gegen Schachtar drei Gegentore kassierte, zu Chancen kommen. Er kann frei nach innen ziehen und abschließen.

AEK hat in der eigentlichen Champions League noch nie auswärts gewonnen. Die Auswärtsbilanz in diesem Wettbewerb liest sich mit fünf Unentschieden und elf Niederlagen entsprechend mager. Nikolić dürfte tief stehen und den Strafraum verteidigen. Ndiaye als Torschütze bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 40 % wirkt wie eine faire Wette. Er wartet noch auf sein erstes Tor im City-Trikot, daher wäre dies eine großartige Gelegenheit für ihn, sein Konto zu eröffnen.

Manchester City vs AEK Athens Wette 3: Torschütze – Iliman Ndiaye zu einer Quote von 2,50 bei Interwetten

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