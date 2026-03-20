Mainz vs Eintracht Frankfurt Wett Tipp: Punkteteilung in der Mewa Arena?

Die letzten vier Bundesliga-Aufeinandertreffen dieser beiden Teams in der Mewa Arena endeten allesamt mit einem Unentschieden. Sehen wir am Sonntag die fünfte Punkteteilung in Folge?

Die besten Wetten für Mainz vs Eintracht Frankfurt

Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,05 bei bet365

Eintracht Frankfurt +1 (Handicap 1:0) zu einer Quote von 1,69 bei bet365

Unentschieden zu einer Quote von 3,70 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Mainz 1:1 Eintracht Frankfurt

Torschützen-Wett Tipp: Mainz – Lee; Eintracht Frankfurt – Kalimuendo

Der FSV Mainz 05 kehrt an diesem Wochenende in die Mewa Arena zurück, um den Tabellensiebten Eintracht Frankfurt zu empfangen. Die Mainzer hoffen dabei auf erst ihren vierten Heimsieg der laufenden Spielzeit.

Die Winterphase war für Mainz extrem schwierig, da sie zwischen dem 21. September und dem 12. Januar kein einziges Bundesliga-Spiel gewinnen konnten. Zuletzt zeigte die Formkurve jedoch nach oben: Aus den vergangenen zehn Ligapartien holte die Elf von Urs Fischer 18 Punkte und befreite sich damit vorerst aus der direkten Abstiegszone.

Dennoch haben die Rheinhessen aktuell 18 Punkte weniger auf dem Konto als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Vor allem die harmlose Offensive und die Heimschwäche ziehen sich wie ein roter Faden durch die Saison 2025/26. In fast 38 % ihrer Heimspiele blieben die Mainzer ohne eigenen Treffer – das ist doppelt so häufig wie der Ligaschnitt der Heimteams. Zudem gerieten sie in 54 % der Partien vor eigenem Publikum in Rückstand.

Eintracht Frankfurt belegt den siebten Platz, was primär an ihrer Heimstärke liegt. Im Waldstadion holt die SGE im Schnitt 1,77 Punkte pro Spiel, während es in der Ferne lediglich 1,15 Zähler sind.

Der letzte Auswärtssieg der Hessen datiert vom 22. November, als man sich in einem 4:3-Spektakel beim FC Köln durchsetzte. Trotz der Auswärtsschwäche erzielt die Eintracht in der Fremde durchschnittlich zwei Tore pro Spiel – ein Wert, der deutlich über dem Ligaschnitt (1,41) liegt. Defensiv steht jedoch selten die Null (nur in 8 % der Auswärtsspiele). Am Sonntag trifft man allerdings auf die geteilt fünftschwächste Offensive der Liga.

Voraussichtliche Aufstellungen für Mainz vs Eintracht Frankfurt

Mainz:Batz, Costa, Kohr, Posch, Mwene, Widmer, Lee, Sano, Nebel, Tietz, Becker

Eintracht Frankfurt:Zetterer; Baum, Brown, Amenda, Collins, Chaibi, Doan, Larsson, Bahoya, Echghouyab, Kalimuendo

Geduldsspiel mit wenigen Toren erwartet

Sowohl Mainz als auch Frankfurt müssen derzeit auf wichtige Torjäger verzichten. Bei Mainz fehlt Spielmacher Nadiem Amiri, der in 20 Spielen zehnmal traf, aufgrund einer Fersenverletzung. Damit fehlt den Gastgebern ihr torgefährlichster Akteur.

Der nächstbeste Schütze, Lee Jae-Sung, kommt auf lediglich vier Treffer in 24 Einsätzen. Auch die Eintracht plagen Sorgen: Can Uzun fällt verletzt aus, während Jonathan Burkardt nach langer Pause gerade erst in den Kader zurückgekehrt ist.

Vier der letzten fünf direkten Duelle endeten mit zwei oder weniger Toren. Die Quote für "Unter 2,5 Tore" impliziert eine Wahrscheinlichkeit von etwa 47,62 %. Da Mainz im Schnitt nur 1,15 Tore pro Spiel erzielt (Ligaschnitt: 1,73), ist dies ein sehr smarter Pick für deinen Wett Tipp.

Mainz vs Eintracht Frankfurt Wette 1: Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,05 bei bet365

Die Adler punkten in Rheinhessen

Mit der Rückkehr von Burkardt hofft die Eintracht auf mehr Durchschlagskraft im letzten Drittel. Zudem präsentierte sich das Team zuletzt formstark: Drei der letzten fünf Ligaspiele wurden gewonnen, und selbst beim knappen 2:3 gegen Bayern München hielt man voll dagegen.

Mainz geht bei den Buchmachern als leichter Favorit ins Rennen, obwohl sie zu Hause nur 1,08 Punkte pro Spiel sammeln. Diese Einschätzung resultiert wohl eher aus Frankfurts durchwachsener Bilanz in der Fremde.

Aber Vorsicht: Frankfurt hat in 69,2 % der bisherigen 13 Auswärtsreisen in der Saison 2025/26 gepunktet. Mainz hingegen konnte nur magere 23,08 % ihrer Heimspiele gewinnen. Die Quote auf das Europäische Handicap (Eintracht Frankfurt +1) impliziert eine Wahrscheinlichkeit von nur 57,14 % – für uns ist das die Wette mit dem besten Value in diesem Vergleich.

Mainz vs Eintracht Frankfurt Wette 2: Eintracht Frankfurt +1 (Handicap 1:0) zu einer Quote von 1,69 bei bet365

Value im Unentschieden finden

Die letzten drei Gastspiele der Frankfurter in der Mewa Arena endeten jeweils 1:1. Tatsächlich gab es in den letzten vier Bundesliga-Duellen in Mainz keinen Sieger. Schaut man noch weiter zurück bis ins Jahr 2017, endeten sogar sechs der letzten acht Begegnungen in Mainz unentschieden.

Die angebotene Quote für ein Remis entspricht einer Wahrscheinlichkeit von lediglich 28,57 %. Rein tabellarisch benötigt Frankfurt eigentlich einen Dreier, um den Anschluss an Leverkusen (Platz 6, sieben Punkte Vorsprung) nicht zu verlieren.

Mainz wiederum liegt nur drei Punkte vor dem Relegationsplatz. Im Abstiegskampf zählt jeder Zähler. Die Mannschaft von Urs Fischer wäre mit einem fünften Remis in Folge gegen die Eintracht vermutlich am Ende nicht unzufrieden.

Mainz vs Eintracht Frankfurt Wette 3:Unentschieden zu einer Quote von 3,70 bei bet365

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