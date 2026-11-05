Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Bayern mit einem deutlichen Sieg ihre Tabellenführung ausbauen.

Alle Quoten werden von bet365 bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Mainz vs Bayern München

1X2 & Beide Teams treffen – Bayern München & Ja zu einer Quote von 2.05 bei bet365

Torschütze – Michael Olise zu einer Quote von 2.25 bei bet365

Bayern München Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2.63 bei bet365

Weitere Details und Quoten sind auf den offiziellen Buchmacher-Websites zu finden; für zusätzliche Infos stehen folgende Seiten bereit:

Den bet365 Angebotscode Leitfaden mit allen Details zum Willkommensbonus und der Kontoerstellung.

Den Vergleich der besten Sportwetten Boni auf unserer Übersichtsseite.

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Mainz 1:4 Bayern München

Torschützen-Wett-Tipp: Mainz – Phillip Tietz; Bayern München – Harry Kane x2, Lennart Karl, Michael Olise

Mainz hat ein miserables paar Wochen hinter sich und ist aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Bochum schlug die Mainzer vergangene Woche 2:0 und beendete damit ihren Pokaltraum. Urs Fischers Team verlor sowohl vor als auch nach dem Pokal-Aus die jeweiligen Ligaspiele.

Die Karnevalisten sind dadurch auf den neunten Tabellenplatz abgerutscht und blicken zunehmend nervös nach unten. Nur drei Punkte trennen Mainz von Union Berlin, das derzeit Rang 16 belegt. Kurioserweise hat die Mannschaft in dieser Saison auswärts bessere Ligaergebnisse erzielt als zu Hause, weshalb der Auftritt in der Mewa Arena wenig Hoffnung macht.

Bayern war unter der Woche in der Champions League im Einsatz und setzte sich in Spanien souverän mit 2:0 gegen Atletico Madrid durch. Das Ergebnis hielt die Münchner nur einen Punkt hinter den Top acht des Wettbewerbs, während die nationale Lage deutlich entspannter bleibt. Nach dem 2:2-Remis gegen Borussia Dortmund in der vergangenen Woche führt Bayern weiterhin die Bundesliga an.

Noch immer fehlt Cheftrainer Vincent Kompany, der sich von einer Erkrankung erholt, doch die Mannschaft erledigte ihre Aufgabe unter der Woche auch ohne ihn. Den Bayern wäre am vergangenen Wochenende vermutlich dasselbe gelungen, hätte Harry Kane keinen Elfmeter verschossen und hätte die BVB nicht spät ausgeglichen. Die Gäste wissen am Samstagnachmittag genau, was zu tun ist, um ihre Position an der Bundesliga-Spitze zu festigen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Mainz vs Bayern München

Mainz : Zentner, da Costa, Widmer, Potulski, Caci, Nebel, Sano, Amiri, Martel, Becker, Tietz

: Zentner, da Costa, Widmer, Potulski, Caci, Nebel, Sano, Amiri, Martel, Becker, Tietz Bayern München: Urbig, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Davies, Kane

Die Gäste sollen Mainz weiter leiden lassen

Es gibt selten einen idealen Moment, um auf Bayern München zu treffen, so beeindruckend ist deren Dominanz im deutschen Fußball. Doch für Mainz könnte der Zeitpunkt dieses Duells mit dem Meister kaum ungünstiger sein. Die Gastgeber haben von ihren letzten fünf Partien in allen Wettbewerben nur eine gewonnen und die übrigen vier verloren.

Die Roten sind dagegen seit 15 Spielen in dieser Saison ungeschlagen und haben davon zehn gewonnen. Ihre letzte Niederlage in einem Pflichtspiel liegt im Halbfinal-Hinspiel der vergangenen Champions-League-Saison gegen Paris Saint-Germain. Die Bayern brauchen hier drei Punkte, und nach allem, was in der Vergangenheit geschah, dürfte das kein Problem darstellen.

Bayern hat vier der letzten sechs direkten Duelle gewonnen, die Gastgeber konnten in dieser Serie einmal gewinnen. Auch wenn die Gäste den Sieg dominant einfahren könnten, bleiben sie anfällig für Gegentore. Mainz traf im vergangenen Jahr im direkten Duell dreimal, Teil einer Serie, in der in sieben der letzten zehn Begegnungen beide Teams trafen.

Mainz vs Bayern München Wette 1: 1X2 & Beide Teams treffen – Bayern München & Ja zu einer Quote von 2.05 bei bet365

Olise soll am Samstag liefern

Bayern hat derzeit mit einer wachsenden Verletztenliste zu kämpfen, mehrere wichtige Spieler fehlen, darunter Ismael Saibari, Luis Diaz, Serge Gnabry und Jamal Musiala. Gegen Borussia Dortmund gab es einen großen Schreckmoment, als Michael Olise in der 84. Minute humpelnd vom Platz musste, nachdem bereits Saibari und Gnabry ausgefallen waren. Spätere Untersuchungen zeigten jedoch keine Knieschäden, sodass der Flügelspieler beim Auswärtsspiel in Madrid mitwirken konnte.

Olise spielte im Metropolitano die vollen 90 Minuten durch, auch wenn ihm nicht die gewünschte Wirkung gelang. Dennoch kam er auf eine Dribbling-Erfolgsquote von 50 % und gab einen Torschuss ab. Sein Beitrag sollte ohnehin im Kontext einer starken Saison betrachtet werden, führt er doch aktuell Bayerns Bundesliga-Torschützenliste an.

Der Franzose hat in acht Bundesliga-Einsätzen in dieser Saison sechs Tore erzielt und drei Vorlagen gegeben. Er befindet sich in einem Lauf von vier Toren in seinen letzten fünf Spielen für den Klub. Olise erzielte im direkten Duell der vergangenen Saison das zweite von vier Toren für Bayern, als der Meister nach einem 0:3-Halbzeitrückstand noch 4:3 gewann.

Mainz vs Bayern München Wette 2: Torschütze – Michael Olise zu einer Quote von 2.25 bei bet365

Wiederholt sich die vergangene Saison?

Ein Blick auf das direkte Duell der vergangenen Saison genügt, um zu zeigen, dass auch diese Partie torreich werden könnte. Bayern erzielte im vergangenen Jahr vier unbeantwortete Tore in der zweiten Halbzeit, um die volle Punktzahl zu holen, und neigt generell zu einer hohen Torausbeute. In dieser Saison hat der Klub bereits 27 Tore in nur acht Spielen erzielt, im Schnitt 3,38 Tore pro Spiel.

In ihren Ligaspielen fielen in dieser Saison im Schnitt 4,38 Tore pro Partie. Bei Mainz sieht es ähnlich aus, dort fielen im Schnitt 4,25 Tore pro Spiel in beide Richtungen. Zu Hause kassierten die Nullfünfer im Schnitt 2,5 Gegentore pro Partie, was für die Gäste vielversprechend klingt.

Zwar hat der Gast in dieser Saison auswärts noch kein Spiel mit vier eigenen Toren bestritten, doch der Auftritt an dieser Stätte in der vergangenen Saison macht Hoffnung. Bayern hat in drei der letzten sechs direkten Duelle vier oder mehr Tore erzielt, was dafürspricht, auf einen deutlichen Sieg gegen Mainz zu setzen.

Mainz vs Bayern München Wette 3: Bayern München Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2.63 bei bet365

18+ | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter buwei.de

+