Liverpool vs Wrexham Wett Tipp: Harte Probe für die Reds

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Liverpool für den Sieg hart schuften muss. Am Ende dürfte sich die individuelle Qualität der Reds aber durchsetzen – allen voran in der zweiten Halbzeit.

Die besten Wetten für Liverpool vs Wrexham

1X2 & Tore Gesamt: Liverpool & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,70 bei Interwetten

Liverpool Tore Gesamt: Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,95 bei Interwetten

1X2 & Beide Teams treffen: Liverpool & Ja zu einer Quote von 2,25 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Liverpool 3:2 Wrexham

Torschützen-Wett Tipp: Liverpool - Lewis Koumas, Dominic Szoboszlai, Alexander Isak; Wrexham: Keifer Moore, Sam Smith

Liverpool kann mit dem ersten Auftritt in der Sommer-Vorbereitung rundum zufrieden sein. Die Reds setzten sich am Sonntag in einem packenden Torfestival mit 4:2 gegen Sunderland durch. Im Rahmen der Premier League Summer Series bereitet sich die Mannschaft von Andoni Iraola nun auf das anstehende Testspiel gegen Wrexham vor.

Der neue Cheftrainer nutzte die erste Partie, um einige Nachwuchstalente und Ergänzungsspieler unter Wettkampfbedingungen zu testen. Dass eine blutjunge Innenverteidigung im Teenager-Alter den einen oder anderen Gegentreffer kassiert, war einzukalkulieren – dass der Schaden auf zwei Tore begrenzt wurde, ist ein absolut mutmachendes Signal. Da im Laufe der Woche weitere Leistungsträger ins Trainingslager zurückkehren, darfst du dich diesmal auf ein paar gewohntere Gesichter freuen. Gut möglich allerdings, dass sie erst im Verlauf des Spiels eingewechselt werden.

Nachdem Wrexham in der vergangenen Saison die Aufstiegs-Play-offs nur hauchdünn verpasst hat, ist das Ziel für diese Spielzeit klar gesteckt: den letzten, entscheidenden Schritt machen. Bislang verläuft die Pre-Season für die Truppe von Phil Parkinson absolut nach Plan. Vor knapp zwei Wochen feierten die “Red Dragons” bereits einen vielbeachteten Erfolg gegen Liverpools Erzrivalen Manchester United.

Insgesamt präsentiert sich das walisische Team in hervorragender Verfassung. Wenn sie diesen Schwung mit in die neue Saison nehmen, ist der Aufstieg ein realistisches Ziel. Im ersten Spiel der Premier League Summer Series behielt Wrexham zudem gegen Leeds die Oberhand. Nach zwei Erfolgen gegen englische Erstligisten reist der Außenseiter am Donnerstag mit reichlich Selbstbewusstsein an und wird eine echte Reifeprüfung für die Reds darstellen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Liverpool vs Wrexham

Liverpool:Mamardashvili, Ramsay, Ndukwe, Ndiaye, Kerkez, Nyoni, Jones, Morrison, Szoboszlai, Ngumoha, Koumas

Wrexham:Okonkwo, Vyner, Hyam, Brunt, A. James, O'Brien, M. James, Thomason, Cadamarteri, Broadhead, Moore

Der Tor-Trend setzt sich fort

Die Premier League Summer Series erwies sich bisher als echtes Spektakel – satte 11 Treffer fielen in nur zwei Partien. Ein deutliches Zeichen dafür, dass die Teams in der Defensive noch nach ihrer Abstimmung suchen. Solche Wackler in der Abwehrkette sind zu diesem Zeitpunkt der Saisonvorbereitung jedoch völlig normal.

Wirft man einen genaueren Blick auf Liverpools jüngste Auftritte, wird die offensive Durchschlagskraft deutlich: In den vergangenen fünf Spielen erzielten die Reds 10 Tore – was einem Schnitt von punktgenau zwei Treffern pro 90 Minuten entspricht. Gegen Sunderland netzten sie gleich vierfach ein, obwohl keiner ihrer gewohnten Stammstürmer auf dem Platz stand. Wrexham wiederum verzeichnete in den letzten fünf Partien immerhin sieben Tore.

Da bei beiden Teams in ihren jüngsten Partien verlässlich die Netze zappelten, steht uns im Yankee Stadium erneut ein offenes und torreiches Match bevor. In drei der letzten fünf Duelle der Reds fielen mehr als 2,5 Tore – exakt dieselbe Ausbeute verbuchte Wrexham in drei seiner letzten fünf Begegnungen.

Liverpool vs Wrexham Wette 1: 1X2 & Tore Gesamt: Liverpool & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,70 bei Interwetten

Die Stammkräfte machen den Unterschied

Auch wenn wir uns auf einige Treffer einstellen können, dürfte Liverpool am Ende die Oberhand behalten und mehr Tore erzielen. Die Red Dragons gaben gegen Leeds gleich zweimal eine Führung aus der Hand und kassierten jeweils den Ausgleich. Das zeigt: Sobald es gegen Kaliber aus dem englischen Oberhaus geht, ist die Abwehr von Parkinsons Elf verwundbar.

Sieben Gegentore in den letzten fünf Spielen der Waliser machen dem Team aus Merseyside zusätzlich Mut. Auch die zugrundeliegenden Spieldaten (xG) der Reds gegen Sunderland sprechen dafür, dass hier mehr als zwei eigene Treffer drin sind: Liverpool verzeichnete einen xG-Wert von 1,32, übertraf diesen aber deutlich – vor allem, weil sie sich vier Großchancen erarbeiteten (Sunderland im Vergleich dazu nur eine).

Mit der Rückkehr von Hochkarätern wie Alexander Isak, Florian Wirtz und Ryan Gravenberch gewinnt die Offensive der Reds nochmals massiv an Qualität. Iraola wird die Stars im Rahmen der Belastungssteuerung wohl erst nach dem Seitenwechsel bringen. Genau dann solltest du erwarten, dass Liverpool die Muskeln im Angriff spielen lässt und das Konto weiter aufstockt.

Liverpool vs Wrexham Wette 2: Liverpool Tore Gesamt: Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,95 bei Interwetten

Klasse setzt sich am Ende durch

Wrexham ist zwar seit vier Spielen ungeschlagen und der beeindruckende Sieg gegen Leeds unterstreicht ihre Torgefahr. Blickt man jedoch auf die letzten sechs Partien zurück, sprangen nur zwei Siege heraus, während das walisische Team dreimal als Verlierer vom Platz ging. Das letzte Aufeinandertreffen mit einem Premier-League-Klub vor dem Leeds-Spiel stammte aus dem FA Cup gegen Chelsea – ein Match, das nach 90 Minuten mit einem 2:2 endete.

Liverpool wird hier keineswegs ein Spaziergang bevorstehen, insbesondere nicht im ersten Durchgang. Dass die Reds gegen Sunderland zunächst einem Rückstand hinterherlaufen mussten, offenbarte noch die fehlende Matchfitness. Unter der Regie von Iraola verzeichnete die Mannschaft jedoch einen gelungenen Auftakt und beendete eine Negativserie von vier sieglosen Spielen in Folge.

Man kommt kaum umhin zu glauben, dass sich Liverpool unter dem Spanier weiter steigern wird. Mit der Rückkehr einiger Leistungsträger sollte Liverpool das Spiel letztlich für sich entscheiden. Dennoch halten die Reds aktuell bei einer Serie von sieben Partien in Folge, in denen beide Teams trafen. Wenn du deine Wette platzierst, spricht vieles dafür, dass sich dieser Trend auch gegen Wrexham fortsetzt.

Liverpool vs Wrexham Wette 3:1X2 & Beide Teams treffen: Liverpool & Ja zu einer Quote von 2,25 bei Interwetten

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